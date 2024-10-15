https://ria.ru/20241015/senator-1978126024.html
Псковские депутаты выбрали Мельникову сенатором вместо Турчака
Псковские депутаты выбрали Мельникову сенатором вместо Турчака - РИА Новости, 15.10.2024
Псковские депутаты выбрали Мельникову сенатором вместо Турчака
Депутаты Псковского областного собрания на внеочередной сессии проголосовали за кандидатуру управляющего региональным отделением Социального фонда России (СФР)... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T13:59
2024-10-15T13:59
2024-10-15T13:59
политика
республика алтай
андрей турчак
псковское областное собрание депутатов
единая россия
совет федерации рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Депутаты Псковского областного собрания на внеочередной сессии проголосовали за кандидатуру управляющего региональным отделением Социального фонда России (СФР) Натальи Мельниковой для назначения на должность сенатора, ранее этот пост занимал Андрей Турчак. "По результатам тайного голосования Мельникова Наталья Геннадьевна направляется в Совет Федерации представителем Псковского областного собрания депутатов", – сказал на заседании спикер регионального парламента Александр Котов. Как передает корреспондент РИА Новости, за кандидатуру Мельниковой проголосовали 19 депутатов, против – три, недействительных бюллетеней не было. Ранее в октябре Котов внес кандидатуру Мельниковой на рассмотрение Псковского областного собрания депутатов, до этого региональный политсовет "Единой России" направил эту кандидатуру на согласование президиума генсовета партии. Ранее представителем в Совете Федерации от Псковского областного собрания депутатов был Андрей Турчак. Турчак, победивший на выборах главы Республики Алтай в единый день голосования в сентябре, официально вступил в должность 3 октября.
https://ria.ru/20240909/turchak-1971102842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, республика алтай, андрей турчак, псковское областное собрание депутатов, единая россия, совет федерации рф
Политика, Республика Алтай, Андрей Турчак, Псковское областное Собрание депутатов, Единая Россия, Совет Федерации РФ
Псковские депутаты выбрали Мельникову сенатором вместо Турчака
Псковские депутаты проголосовали за назначение Мельниковой в СФ вместо Турчака