https://ria.ru/20241015/senator-1978126024.html

Псковские депутаты выбрали Мельникову сенатором вместо Турчака

Псковские депутаты выбрали Мельникову сенатором вместо Турчака - РИА Новости, 15.10.2024

Псковские депутаты выбрали Мельникову сенатором вместо Турчака

Депутаты Псковского областного собрания на внеочередной сессии проголосовали за кандидатуру управляющего региональным отделением Социального фонда России (СФР)... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T13:59

2024-10-15T13:59

2024-10-15T13:59

политика

республика алтай

андрей турчак

псковское областное собрание депутатов

единая россия

совет федерации рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Депутаты Псковского областного собрания на внеочередной сессии проголосовали за кандидатуру управляющего региональным отделением Социального фонда России (СФР) Натальи Мельниковой для назначения на должность сенатора, ранее этот пост занимал Андрей Турчак. "По результатам тайного голосования Мельникова Наталья Геннадьевна направляется в Совет Федерации представителем Псковского областного собрания депутатов", – сказал на заседании спикер регионального парламента Александр Котов. Как передает корреспондент РИА Новости, за кандидатуру Мельниковой проголосовали 19 депутатов, против – три, недействительных бюллетеней не было. Ранее в октябре Котов внес кандидатуру Мельниковой на рассмотрение Псковского областного собрания депутатов, до этого региональный политсовет "Единой России" направил эту кандидатуру на согласование президиума генсовета партии. Ранее представителем в Совете Федерации от Псковского областного собрания депутатов был Андрей Турчак. Турчак, победивший на выборах главы Республики Алтай в единый день голосования в сентябре, официально вступил в должность 3 октября.

https://ria.ru/20240909/turchak-1971102842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, республика алтай, андрей турчак, псковское областное собрание депутатов, единая россия, совет федерации рф