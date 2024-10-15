https://ria.ru/20241015/rossiya-1978025929.html

Россию спасет только экспансия

Россию спасет только экспансия - РИА Новости, 15.10.2024

Россию спасет только экспансия

Мы не так уж часто уделяем внимание работе российского правительства, его программам, успехам и, что тоже важно, неудачам. Зря, ведь, согласно конституции,... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T08:00

2024-10-15T08:00

2024-10-15T12:48

аналитика

михаил мишустин

экспорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1978021367_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_ec06d890bd234264b6d5fe71c880b2ff.jpg

Мы не так уж часто уделяем внимание работе российского правительства, его программам, успехам и, что тоже важно, неудачам. Зря, ведь, согласно конституции, именно правительство обязано неустанно трудиться над улучшением жизни внутри страны и состоянием экономики. Вчера Михаил Мишустин посетил площадки и выступил на пленарном заседании ежегодного экспортного форума "Сделано в России".Разумеется, ситуация в секторе экспорта и стала главной темой выступления российского премьера. Динамика, тенденции, цифры, основные группы товаров, опять же сложности и узкие места.Говорить об экспорте российских товаров и услуг достаточно сложно, потому что, вопреки стараниям, под любую публикацию на данную тему набиваются граждане, нестройным хором нагнетающие панику и уныние. Одни — в принципе против продажи чего бы то ни было за рубеж: мол, распродаем богатства наших детей и внуков. Другая часть только презрительно цедит нечто про древнюю промышленность, выпуск калош и "отстали от развитых стран на сто лет". На самом же деле работа в этом направлении ведется без перерывов на сон и обед — и России есть чем гордиться, как есть и куда расти дальше.Многие просто не понимают, насколько важен экспорт для экономики, и наше отечество тут вовсе не исключение. Во-первых, зарубежные контракты не только загружают наши внутренние производства, но и в новых экономических условиях позволяют накапливать валютную массу, которая, в свою очередь, идет в обратную сторону на закупку иностранных товаров и услуг. Во-вторых, экспорт — это зачастую продажа товаров достаточно высокого передела, не низового сырья, а вторичных продуктов с высокой добавленной стоимостью, то есть с повышенной маржинальностью. В-третьих, экспортные контракты в большинстве своем требуют значительно более длинных цепочек кооперации, в том числе с иностранными контрагентами, попутно загружая смежные направления и отрасли. Для экспорта условного миллиона тонн пшеницы требуется комплексный труд производителей удобрений, аграриев, автомобильных, железнодорожных перевозчиков, работников морских портов, лоцманов, судовых команд и многих других. И так по любому направлению.Если говорить конкретно, то, невзирая на массированную ура-пропаганду и победные реляции, потеря европейских рынков не прошла для нашей экономики безболезненно. Цифры, озвученные Михаилом Мишустиным, говорят сами за себя. По итогам прошлого года экспорт в структуре российской экономики занял лишь 23,3 процента, хотя всего двумя годами ранее этот же показатель составлял почти 28 процентов. Это худший показатель с 1997-го. Помимо логичного уменьшения товарооборота со странами ЕС, аналогичные тенденции отмечены в торговле с Японией, Ираном, Киргизией. Прирост зафиксирован только в торговле с Азербайджаном и Мьянмой.За прошлый год российские производители продали за рубеж продукции на 465 миллиардов долларов, из которых 424 миллиарда пришлось на товары, а остальное — на услуги. По сравнению с предыдущим, тоже не самым благоприятным годом этот показатель упал сразу на 27 процентов.Экономика вместе с природой не терпит пустоты, и в образовавшийся провал хлынули товары иностранного производства. Показатель чистого экспорта (разница объемов экспорта и импорта) в структуре ВВП составил всего 4,3 процента. В предвоенном 2021-м он был втрое больше. То есть российская экономика все больше покупает за рубежом и все меньше туда продает. Росстат отметил попутное увеличение расходов: каждое российское домохозяйство в прошлом году потратило на обеспечение своих нужд в среднем на шесть процентов больше.Но есть и хорошие новости.Россия входит в неширокий клуб стран с превалированием экспорта, наш торговый баланс положительный. Объем импорта за прошлый год хотя и вырос на 30 миллиардов долларов, но все еще на 180 миллиардов меньше экспорта. Премьер-министр особо подчеркнул рост товарооборота между Россией и странами БРИКС: за последние три года он вырос в два с половиной раза и сегодня составляет 294 миллиарда долларов. В рамках разворота на Восток наша страна перенаправила 70 процентов всех экспортных потоков в Азию, что позволило заработать 306 миллиардов. Продажи в страны АТР увеличились на пять процентов, но справедливости ради нужно сказать, что встречный поток азиатских товаров вырос на 29 процентов (до 187 миллиардов долларов).Одновременно с этим наблюдается положительная динамика в торговле с Африкой: всего за год экспорт в страны Черного континента практически удвоился и превысил 21 миллиард. А вот торговля с государствами Америки рухнула.В качестве несомненно положительного момента следует отметить тот факт, что в России свечой вверх взмыло внутреннее потребление (с трех до 69 процентов), то есть рядовые россияне и компании все больше покупают продукции, произведенной внутри нашего географического и экономического контура.Из сложностей, которые предстоит преодолеть нашей экономике, в первую очередь нужно отметить необходимость ухода от экспорта углеводородного топлива и продажи базового сырья. Буквально за пару дней до начала форума Владимир Путин песочил лесопромышленников за то, что они гонят на экспорт рядовой лес, а обратно закупают готовую продукцию в два-три раза дороже, то есть тем самым не принося прибыли нашему государству и насыщая экономику не всегда дружественных нам стран.Основные группы экспортных товаров понемногу меняются, в структуре снижается доля топливно-энергетического комплекса.Больше всего было продано минеральных продуктов, включая бензин и дизель. Направление принесло в казну 260 миллиардов долларов, и это притом что объемы продажи газа сократились на четверть, а средняя стоимость снизилась на треть. В общем балансе продукция нашего ТЭК заняла 61 процент, что на треть меньше, чем годом ранее.Далее пунктиром: экспорт металлов и полуфабрикатов — 70 миллиардов, 16 процентов экспорта (минус 15 процентов); продовольствие и агропродукция — 43 миллиарда, десять процентов экспорта (плюс четыре процента); химическая промышленность — 27 миллиардов, шесть процентов (минус 35); машиностроение, электрооборудование и транспорт — 23 миллиарда, пять процентов (минус 25); древесина и целлюлозно-бумажная продукция — десять миллиардов, два процента (минус 30). И так далее.Собственно, все цифры на табло. Михаил Мишустин особо подчеркнул, что экспорт будет расти только в том случае, если российские товары и услуги будут конкурентны, что требует глубокого научного и технологичного вовлечения. Под это дело государство уже сейчас выделяет и готово в будущем выделять бюджетное финансирование и расширять систему льгот.В завершение скажем, что хромающий экспорт — это удар под дых экономике в виде колоссальной недополученной прибыли. Отрадно видеть, что санкционные подлости смогли пробить брешь, но не смогли пустить на дно авианосец под названием "Россия", который продолжает упорно идти по своему историческому маршруту всем гадостям вопреки.

https://ria.ru/20241014/brend-1977968809.html

https://ria.ru/20241014/eksport-1977963210.html

https://ria.ru/20241014/forum-1977904657.html

https://ria.ru/20240831/gaz-1969584340.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, михаил мишустин, экспорт