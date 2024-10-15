Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на Украине призвали Бразилию арестовать Путина - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:42 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/putin-1978054829.html
СМИ: на Украине призвали Бразилию арестовать Путина
СМИ: на Украине призвали Бразилию арестовать Путина - РИА Новости, 15.10.2024
СМИ: на Украине призвали Бразилию арестовать Путина
Украина призвала власти Бразилии арестовать президента России Владимира Путина в случае его участия на саммите G-20 в Рио-де-Жанейро, сообщает агентство... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T03:42
2024-10-15T03:42
в мире
бразилия
россия
украина
владимир путин
большая двадцатка
международный уголовный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976902391_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_6c1d7d565600f1b92b626b1d8d08f13d.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украина призвала власти Бразилии арестовать президента России Владимира Путина в случае его участия на саммите G-20 в Рио-де-Жанейро, сообщает агентство Reuters.Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что якобы получил данные, указывающие на то, что российский лидер совершит визит в Бразилию для участия в саммите G-20."Я хочу повторить, что Бразилия как страна-участница Римского статута обязана арестовать его", — сказал Костин.По сообщению Reuters со ссылкой на два источника в правительстве, Бразилия направила Путину стандартное приглашение на встречу G20 в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября, но пока не получила ответа. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
https://ria.ru/20230911/sud-1895673529.html
https://ria.ru/20230803/arest-1888028867.html
бразилия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976902391_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_64c698ee2f1055bfab6b1d12fe296628.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, россия, украина, владимир путин, большая двадцатка, международный уголовный суд
В мире, Бразилия, Россия, Украина, Владимир Путин, Большая двадцатка, Международный уголовный суд
СМИ: на Украине призвали Бразилию арестовать Путина

Reuters: Украина призвала Бразилию арестовать Путина на саммите G-20

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украина призвала власти Бразилии арестовать президента России Владимира Путина в случае его участия на саммите G-20 в Рио-де-Жанейро, сообщает агентство Reuters.
Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что якобы получил данные, указывающие на то, что российский лидер совершит визит в Бразилию для участия в саммите G-20.
Вид на здание Международного уголовного суда в Гааге - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Глава Бразилии изучит соглашение с МУС из-за ордера на арест Путина
11 сентября 2023, 19:41
"Я хочу повторить, что Бразилия как страна-участница Римского статута обязана арестовать его", — сказал Костин.
По сообщению Reuters со ссылкой на два источника в правительстве, Бразилия направила Путину стандартное приглашение на встречу G20 в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября, но пока не получила ответа.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Захарова назвала ордер МУС на "арест" Путина дешевеньким сценарием
3 августа 2023, 17:29
 
В миреБразилияРоссияУкраинаВладимир ПутинБольшая двадцаткаМеждународный уголовный суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала