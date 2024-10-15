СМИ: на Украине призвали Бразилию арестовать Путина
Reuters: Украина призвала Бразилию арестовать Путина на саммите G-20
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украина призвала власти Бразилии арестовать президента России Владимира Путина в случае его участия на саммите G-20 в Рио-де-Жанейро, сообщает агентство Reuters.
Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что якобы получил данные, указывающие на то, что российский лидер совершит визит в Бразилию для участия в саммите G-20.
Глава Бразилии изучит соглашение с МУС из-за ордера на арест Путина
11 сентября 2023, 19:41
"Я хочу повторить, что Бразилия как страна-участница Римского статута обязана арестовать его", — сказал Костин.
По сообщению Reuters со ссылкой на два источника в правительстве, Бразилия направила Путину стандартное приглашение на встречу G20 в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября, но пока не получила ответа.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
Захарова назвала ордер МУС на "арест" Путина дешевеньким сценарием
3 августа 2023, 17:29