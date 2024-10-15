https://ria.ru/20241015/putin-1978054829.html

СМИ: на Украине призвали Бразилию арестовать Путина

СМИ: на Украине призвали Бразилию арестовать Путина - РИА Новости, 15.10.2024

СМИ: на Украине призвали Бразилию арестовать Путина

Украина призвала власти Бразилии арестовать президента России Владимира Путина в случае его участия на саммите G-20 в Рио-де-Жанейро, сообщает агентство... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T03:42

2024-10-15T03:42

2024-10-15T03:42

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россия

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владимир путин

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международный уголовный суд

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украина призвала власти Бразилии арестовать президента России Владимира Путина в случае его участия на саммите G-20 в Рио-де-Жанейро, сообщает агентство Reuters.Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что якобы получил данные, указывающие на то, что российский лидер совершит визит в Бразилию для участия в саммите G-20."Я хочу повторить, что Бразилия как страна-участница Римского статута обязана арестовать его", — сказал Костин.По сообщению Reuters со ссылкой на два источника в правительстве, Бразилия направила Путину стандартное приглашение на встречу G20 в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября, но пока не получила ответа. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.

https://ria.ru/20230911/sud-1895673529.html

https://ria.ru/20230803/arest-1888028867.html

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в мире, бразилия, россия, украина, владимир путин, большая двадцатка, международный уголовный суд