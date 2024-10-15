https://ria.ru/20241015/pushkov-1978050117.html

Пушков предостерег США от "самоубийственных игр" с темой ударов по России

Пушков предостерег США от "самоубийственных игр" с темой ударов по России - РИА Новости, 15.10.2024

Пушков предостерег США от "самоубийственных игр" с темой ударов по России

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что удары Киева американскими ракетами вглубь РФ влекут потенциально самоубийственные риски для... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T00:59

2024-10-15T00:59

2024-10-15T01:37

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что удары Киева американскими ракетами вглубь РФ влекут потенциально самоубийственные риски для США, которые стране совершенно не нужны. И думающие люди во власти понимают это. "...они неизбежно придут к выводу, что игры с украинскими ударами западными ракетами по России Соединенным Штатам совершенно не нужны. Даже если на кону стоит судьба поддерживаемой Западом Украины", - написал он в Telegram-канале. Сенатор указал на то, что в случае пребывания в Белом доме людей, "у которых есть голова на плечах для того, чтобы думать, а не бессмысленно хохотать, то подобных рисков не будет.Кроме того, Пушков отметил, что думающие руководители США неизбежно придут к осознанию нескольких дилемм. Первая состоит в том, чтобы ответить на вопрос: как быть, если на удар со стороны Украины по России американскими ракетами Москва ударит по американскому военному объекту или базе? По мнению Пушкова, на Западе по неясным причинам убеждены, что ответный удар от России не последует. "А если последует? Должны ли США переходить к резкой эскалации в виде уже своих собственных ракетных ударов по России с 99-процентым риском ядерной войны? Уверен, такая мысль приходила в голову даже стратегам нынешней администрации США", — добавил Пушков. Дилемма вторая, не менее сложная состоит в том, что если даже США не предоставят Украине собственных ракет для ударов по России, но дадут согласие на удары французскими и британскими ракетами, что им делать в случае ответного ракетного удара Москвы по британским и французским объектам? Сенатор считает, если никак не отреагировать, то рухнет "святая святых военно-политической стратегии США — Вашингтонский договор о создании НАТО и его главная, 5-ая статья". Ведь получится, что США откажутся от защиты союзников по НАТО, а это "равносильно краху всей системы американской гегемонии". В завершение Пушков приходит к выводу, что гораздо рациональнее не принимать потенциально рокового решения, которое с высокой степенью вероятности приведет любое американское руководство к неразрешимым для США дилеммам в области безопасности", — резюмировал Пушков.

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https://ria.ru/20241010/politolog-1977461770.html

https://ria.ru/20241008/grushko-1976876829.html

https://ria.ru/20241012/gnev-1977710921.html

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сша, россия, украина, алексей пушков, тим уолц, нато, совет федерации рф