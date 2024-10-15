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Россия будет представлена на конференции ООН по климату, заявил Песков - РИА Новости, 15.10.2024
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05:35 15.10.2024 (обновлено: 08:47 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/peskov-1978059649.html
Россия будет представлена на конференции ООН по климату, заявил Песков
Россия будет представлена на конференции ООН по климату, заявил Песков - РИА Новости, 15.10.2024
Россия будет представлена на конференции ООН по климату, заявил Песков
Решение об участии президента России Владимира Путина в конференции ООН по климату в Баку пока не принято, но Россия обязательно будет представлена, сообщил РИА РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T05:35
2024-10-15T08:47
россия
баку
оон
дмитрий песков
владимир путин
азербайджан
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Решение об участии президента России Владимира Путина в конференции ООН по климату в Баку пока не принято, но Россия обязательно будет представлена, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока не принято решение. Россия, конечно же, будет представлена", — сказал Песков в ответ на вопрос о возможном участии Путина в конференции.Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в июле в Астане пригласил всех лидеров организации на климатическую конференцию ООН COP29 в Баку. Мероприятие стартует 11 ноября 2024 года.В этом году Азербайджан председательствует на COP29. Климатическая конференция COP29 запланирована на 11-22 ноября в Баку. В Рамочную конвенцию ООН об изменении климата входят 198 участников (197 стран и Евросоюз).
https://ria.ru/20240918/ekspert-1973463596.html
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россия, баку, оон, дмитрий песков, владимир путин, азербайджан
Россия, Баку, ООН, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Азербайджан
Россия будет представлена на конференции ООН по климату, заявил Песков

Песков: решение об участии Путина в конференции ООН по климату еще не принято

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента России, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время встречи Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. 9 марта 2017 года
Заместитель руководителя администрации президента России, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время встречи Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. 9 марта 2017 года - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Решение об участии президента России Владимира Путина в конференции ООН по климату в Баку пока не принято, но Россия обязательно будет представлена, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока не принято решение. Россия, конечно же, будет представлена", — сказал Песков в ответ на вопрос о возможном участии Путина в конференции.
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В этом году Азербайджан председательствует на COP29. Климатическая конференция COP29 запланирована на 11-22 ноября в Баку. В Рамочную конвенцию ООН об изменении климата входят 198 участников (197 стран и Евросоюз).
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