Россия будет представлена на конференции ООН по климату, заявил Песков
Песков: решение об участии Путина в конференции ООН по климату еще не принято
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента России, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время встречи Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. 9 марта 2017 года
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Решение об участии президента России Владимира Путина в конференции ООН по климату в Баку пока не принято, но Россия обязательно будет представлена, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока не принято решение. Россия, конечно же, будет представлена", — сказал Песков в ответ на вопрос о возможном участии Путина в конференции.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в июле в Астане пригласил всех лидеров организации на климатическую конференцию ООН COP29 в Баку. Мероприятие стартует 11 ноября 2024 года.
В этом году Азербайджан председательствует на COP29. Климатическая конференция COP29 запланирована на 11-22 ноября в Баку. В Рамочную конвенцию ООН об изменении климата входят 198 участников (197 стран и Евросоюз).
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