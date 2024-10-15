https://ria.ru/20241015/peskov-1978059649.html

Россия будет представлена на конференции ООН по климату, заявил Песков

Россия будет представлена на конференции ООН по климату, заявил Песков - РИА Новости, 15.10.2024

Россия будет представлена на конференции ООН по климату, заявил Песков

Решение об участии президента России Владимира Путина в конференции ООН по климату в Баку пока не принято, но Россия обязательно будет представлена, сообщил РИА РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T05:35

2024-10-15T05:35

2024-10-15T08:47

россия

баку

оон

дмитрий песков

владимир путин

азербайджан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148963/98/1489639806_0:0:2627:1479_1920x0_80_0_0_e3c5d8af1802bf53144a630bdbd9a876.jpg

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Решение об участии президента России Владимира Путина в конференции ООН по климату в Баку пока не принято, но Россия обязательно будет представлена, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока не принято решение. Россия, конечно же, будет представлена", — сказал Песков в ответ на вопрос о возможном участии Путина в конференции.Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в июле в Астане пригласил всех лидеров организации на климатическую конференцию ООН COP29 в Баку. Мероприятие стартует 11 ноября 2024 года.В этом году Азербайджан председательствует на COP29. Климатическая конференция COP29 запланирована на 11-22 ноября в Баку. В Рамочную конвенцию ООН об изменении климата входят 198 участников (197 стран и Евросоюз).

https://ria.ru/20240918/ekspert-1973463596.html

https://ria.ru/20240913/ssha-1972427860.html

россия

баку

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, баку, оон, дмитрий песков, владимир путин, азербайджан