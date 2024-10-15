https://ria.ru/20241015/opros-1978153886.html

Опрос: большинство американцев хочет от Украины мирных переговоров

Опрос: большинство американцев хочет от Украины мирных переговоров - РИА Новости, 15.10.2024

Опрос: большинство американцев хочет от Украины мирных переговоров

Более половины американцев считает, что Украине необходимо начать мирные переговоры с Россией, а экс-президент Дональд Трамп проведет их успешнее, чем... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T15:20

2024-10-15T15:20

2024-10-15T15:20

в мире

украина

киев

россия

дональд трамп

камала харрис

владимир путин

гарвардский университет

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Более половины американцев считает, что Украине необходимо начать мирные переговоры с Россией, а экс-президент Дональд Трамп проведет их успешнее, чем действующий вице-президент Камала Харрис, следует из опроса Гарвардского университета. По данным опроса, 54% респондентов поддерживают инициативу по организации переговоров Украины и России для урегулирования конфликта, в то время как 46% опрошенных желают Киеву победы в конфликте. Отмечается, что 63% сторонников республиканцев и 44% сторонников демократов высказались за переговоры. Среди независимых избирателей переговоры поддерживают 56% опрошенных. При этом экс-президента и кандидата от республиканцев Дональда Трампа американцы считают потенциально более успешным в вопросе урегулирования украинского конфликта путем переговоров: на него рассчитывают 55% опрошенных, в то время как на успех вице-президента и кандидата от демократов Камалы Харрис надеются 45% респондентов. Опрос проводился с 11 по 13 октября, в нем приняли участие 3145 зарегистрированных американских избирателей, погрешность составила 1,8 процентных пункта. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки". В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977835124.html

украина

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россия

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в мире, украина, киев, россия, дональд трамп, камала харрис, владимир путин, гарвардский университет, нато, вооруженные силы украины