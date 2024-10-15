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В России научились делать "правильные" молекулы для фармакологии - РИА Новости, 15.10.2024
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Наука
 
03:00 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/nauka-1977983277.html
В России научились делать "правильные" молекулы для фармакологии
В России научились делать "правильные" молекулы для фармакологии - РИА Новости, 15.10.2024
В России научились делать "правильные" молекулы для фармакологии
Новый способ получения синтетических аналогов природных молекул, участвующих в ключевых процессах в живых клетках (нуклеозидов), разработали и экспериментально... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T03:00
2024-10-15T03:00
наука
наука
университетская наука
россия
уральский федеральный университет
российская академия наук
российский научный фонд
российские инновации
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Новый способ получения синтетических аналогов природных молекул, участвующих в ключевых процессах в живых клетках (нуклеозидов), разработали и экспериментально проверили исследователи УрФУ в составе научного коллектива. По словам авторов работы, их метод синтеза может быть применен в фармакологии, так как соединения, являющиеся аналогами нуклеозидов, обладают антивирусной, противоопухолевой, противовоспалительной и обезболивающей биологической активностью. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Organic Chemistry.Как рассказал один из авторов исследования, доцент Научно-образовательного и инновационного центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Константин Саватеев, синтетические аналоги нуклеозидов занимают важное место в фармакологии, благодаря их близкому родству с соединениями природного происхождения.Структурное сходство искусственных молекул с природными позволяет препарату "обманывать" вирус или опухолевую клетку и встраиваться в их жизнедеятельность, что приводит к нарушению ключевых энергетических и информационных процессов в патогене и, как следствие, его деградации и гибели.В медицине препараты, содержащие синтетические аналоги природных нуклеозидов, используются уже десятки лет. Например, один из препаратов против герпеса и ветряной оспы, являющий полным аналогом природного компонента ДНК нуклеозида — гуанозида — был создан в 1974 году.По словам Саватеева, наиболее распространенным способом синтеза искусственных нуклеозидов является реакция рибозилирования пуринов. Но независимо от ее исполнения вместе с необходимым целевым N9-изомером всегда образуется и побочный N7-изомер. Изомеры — вещества, имеющие одинаковый химический состав, но разное строение. Из-за этого изомеры с "одной формулой" имеют разные физические, химические и биологические свойства, поэтому полученный продукт требовал очистки.Ученым из УрФУ совместно с коллегами из Института органического синтеза имени И.Я. Постовского РАН удалось найти и экспериментально реализовать способ синтеза, при котором образуются только "правильные" молекулы целевого продукта.&quot;Наш путь синтеза аналогов нуклеозидов можно сравнить с метаморфозом насекомых. После завершения всех внутренних биохимических перестроек организма, которые могут привести лишь к одному результату, из куколки появляется бабочка&quot;, — рассказал Саватеев.Он пояснил, что отсутствие побочных продуктов, достигается за счет реконструктивного метода синтеза, который принципиально отличается от классических подходов и не требует рибозилирования пуринового основания."Выходы целевого продукта в серии многочисленных опытов превышали 80 процентов, что является отличным значением для дальнейшего внедрения более эффективной схемы синтеза", — отметил ученый.Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.
https://ria.ru/20220801/urfu-1805805907.html
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наука, университетская наука, россия, уральский федеральный университет, российская академия наук, российский научный фонд, российские инновации, качество жизни, медицина
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Уральский федеральный университет, Российская академия наук, Российский научный фонд, Российские инновации, Качество жизни, Медицина

В России научились делать "правильные" молекулы для фармакологии

© Фото : УрФУДоцент Научно-образовательного и инновационного центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Константин Саватеев
Доцент Научно-образовательного и инновационного центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Константин Саватеев - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : УрФУ
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Новый способ получения синтетических аналогов природных молекул, участвующих в ключевых процессах в живых клетках (нуклеозидов), разработали и экспериментально проверили исследователи УрФУ в составе научного коллектива. По словам авторов работы, их метод синтеза может быть применен в фармакологии, так как соединения, являющиеся аналогами нуклеозидов, обладают антивирусной, противоопухолевой, противовоспалительной и обезболивающей биологической активностью. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Organic Chemistry.
Как рассказал один из авторов исследования, доцент Научно-образовательного и инновационного центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Константин Саватеев, синтетические аналоги нуклеозидов занимают важное место в фармакологии, благодаря их близкому родству с соединениями природного происхождения.
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Структурное сходство искусственных молекул с природными позволяет препарату "обманывать" вирус или опухолевую клетку и встраиваться в их жизнедеятельность, что приводит к нарушению ключевых энергетических и информационных процессов в патогене и, как следствие, его деградации и гибели.
В медицине препараты, содержащие синтетические аналоги природных нуклеозидов, используются уже десятки лет. Например, один из препаратов против герпеса и ветряной оспы, являющий полным аналогом природного компонента ДНК нуклеозида — гуанозида — был создан в 1974 году.
По словам Саватеева, наиболее распространенным способом синтеза искусственных нуклеозидов является реакция рибозилирования пуринов. Но независимо от ее исполнения вместе с необходимым целевым N9-изомером всегда образуется и побочный N7-изомер. Изомеры — вещества, имеющие одинаковый химический состав, но разное строение. Из-за этого изомеры с "одной формулой" имеют разные физические, химические и биологические свойства, поэтому полученный продукт требовал очистки.
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Ученым из УрФУ совместно с коллегами из Института органического синтеза имени И.Я. Постовского РАН удалось найти и экспериментально реализовать способ синтеза, при котором образуются только "правильные" молекулы целевого продукта.
«

"Наш путь синтеза аналогов нуклеозидов можно сравнить с метаморфозом насекомых. После завершения всех внутренних биохимических перестроек организма, которые могут привести лишь к одному результату, из куколки появляется бабочка", — рассказал Саватеев.

© Фото : УрФУ/ILYA SAFAROVСинтезированный N 9-алкилированный пурин
Синтезированный N 9-алкилированный пурин
Синтезированный N 9-алкилированный пурин
© Фото : УрФУ/ILYA SAFAROV
1 из 3
© Фото : УрФУ/ILYA SAFAROVСинтезированный N 9-алкилированный пурин
Синтезированный N 9-алкилированный пурин
Синтезированный N 9-алкилированный пурин
© Фото : УрФУ/ILYA SAFAROV
2 из 3
© Фото : УрФУ/ILYA SAFAROVДоцент Научно-образовательного и инновационного центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Константин Саватеев
Доцент Научно-образовательного и инновационного центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Константин Саватеев
Доцент Научно-образовательного и инновационного центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Константин Саватеев
© Фото : УрФУ/ILYA SAFAROV
3 из 3
Синтезированный N 9-алкилированный пурин
© Фото : УрФУ/ILYA SAFAROV
1 из 3
Синтезированный N 9-алкилированный пурин
© Фото : УрФУ/ILYA SAFAROV
2 из 3
Доцент Научно-образовательного и инновационного центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Константин Саватеев
© Фото : УрФУ/ILYA SAFAROV
3 из 3
Он пояснил, что отсутствие побочных продуктов, достигается за счет реконструктивного метода синтеза, который принципиально отличается от классических подходов и не требует рибозилирования пуринового основания.
"Выходы целевого продукта в серии многочисленных опытов превышали 80 процентов, что является отличным значением для дальнейшего внедрения более эффективной схемы синтеза", — отметил ученый.
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