https://ria.ru/20241015/nauka-1977983277.html

В России научились делать "правильные" молекулы для фармакологии

В России научились делать "правильные" молекулы для фармакологии - РИА Новости, 15.10.2024

В России научились делать "правильные" молекулы для фармакологии

Новый способ получения синтетических аналогов природных молекул, участвующих в ключевых процессах в живых клетках (нуклеозидов), разработали и экспериментально... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T03:00

2024-10-15T03:00

2024-10-15T03:00

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наука

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российские инновации

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Новый способ получения синтетических аналогов природных молекул, участвующих в ключевых процессах в живых клетках (нуклеозидов), разработали и экспериментально проверили исследователи УрФУ в составе научного коллектива. По словам авторов работы, их метод синтеза может быть применен в фармакологии, так как соединения, являющиеся аналогами нуклеозидов, обладают антивирусной, противоопухолевой, противовоспалительной и обезболивающей биологической активностью. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Organic Chemistry.Как рассказал один из авторов исследования, доцент Научно-образовательного и инновационного центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Константин Саватеев, синтетические аналоги нуклеозидов занимают важное место в фармакологии, благодаря их близкому родству с соединениями природного происхождения.Структурное сходство искусственных молекул с природными позволяет препарату "обманывать" вирус или опухолевую клетку и встраиваться в их жизнедеятельность, что приводит к нарушению ключевых энергетических и информационных процессов в патогене и, как следствие, его деградации и гибели.В медицине препараты, содержащие синтетические аналоги природных нуклеозидов, используются уже десятки лет. Например, один из препаратов против герпеса и ветряной оспы, являющий полным аналогом природного компонента ДНК нуклеозида — гуанозида — был создан в 1974 году.По словам Саватеева, наиболее распространенным способом синтеза искусственных нуклеозидов является реакция рибозилирования пуринов. Но независимо от ее исполнения вместе с необходимым целевым N9-изомером всегда образуется и побочный N7-изомер. Изомеры — вещества, имеющие одинаковый химический состав, но разное строение. Из-за этого изомеры с "одной формулой" имеют разные физические, химические и биологические свойства, поэтому полученный продукт требовал очистки.Ученым из УрФУ совместно с коллегами из Института органического синтеза имени И.Я. Постовского РАН удалось найти и экспериментально реализовать способ синтеза, при котором образуются только "правильные" молекулы целевого продукта."Наш путь синтеза аналогов нуклеозидов можно сравнить с метаморфозом насекомых. После завершения всех внутренних биохимических перестроек организма, которые могут привести лишь к одному результату, из куколки появляется бабочка", — рассказал Саватеев.Он пояснил, что отсутствие побочных продуктов, достигается за счет реконструктивного метода синтеза, который принципиально отличается от классических подходов и не требует рибозилирования пуринового основания."Выходы целевого продукта в серии многочисленных опытов превышали 80 процентов, что является отличным значением для дальнейшего внедрения более эффективной схемы синтеза", — отметил ученый.Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.

https://ria.ru/20220801/urfu-1805805907.html

https://ria.ru/20231215/nauka-1915980094.html

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наука, университетская наука, россия, уральский федеральный университет, российская академия наук, российский научный фонд, российские инновации, качество жизни, медицина