https://ria.ru/20241015/mayning-1978115550.html

Почему США опасаются уступить России первое место в майнинге

Почему США опасаются уступить России первое место в майнинге - РИА Новости, 15.10.2024

Почему США опасаются уступить России первое место в майнинге

В последние годы мир криптовалют стремительно развивается. Многие крупные компании увидели в цифровых монетах будущее и стали их использовать. Да что там... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T13:38

2024-10-15T13:38

2024-10-15T13:38

экономика

россия

технологии

сша

америка

константин ордов

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772702856_0:39:3169:1822_1920x0_80_0_0_696f0313c9fd78dac9e4ed85d523ded9.jpg

В последние годы мир криптовалют стремительно развивается. Многие крупные компании увидели в цифровых монетах будущее и стали их использовать. Да что там компании — целые страны развернули настоящую гонку за блокчейн. В этом контексте США, долгое время лидирующие на крипторынке, начинают все чаще выражать обеспокоенность насчет быстрого роста отрасли в России.В прошлом году Штаты объявили настоящую охоту на русских криптоинвесторов и владельцев бирж. Американские политики и экономисты открыто говорят о том, что развитие отрасли майнинга в России неблагоприятно для экономики США. Теперь об этом же пишет рупор американских элит – главный западный финансовый инсайдер Bloomberg. Эксперты издания отмечают, что рост отрасли в России "разрушает сложившиеся правила, создавая новые риски и новые возможности с точки зрения международных финансов и мировой индустрии добычи криптовалюты".Новость буквально взорвала западные СМИ: больше полусотни изданий из США, Великобритании, Испании и других стран обсудили "поворот России в криптовалютном регулировании".Что стоит за этим страхом на самом деле? Только ли первое место в майнинге боятся потерять Штаты или за этим стоит что-то большее? РИА Новости попытались выяснить, почему Запад уделяет столько внимания российской криптоиндустрии.ПрошлоеВнимание западной прессы к российской криптоотрасли – явление не новое. Еще в 2022 году, когда в России только внесли в Госдуму первый законопроект о криптовалюте, американский истеблишмент взволновался. Аналитики The New York Times тогда предупреждали собственное правительство: "биткоин может стать одним из самых важных вопросов в противостоянии России и США". Бывший федеральный прокурор Америки Майкл Паркер с журналистами был солидарен: "Было бы наивно думать, что Россия не разыграет именно этот сценарий".Дело в том, что долгое время США оставались абсолютным лидером в майнинге. Отрасль за океаном развивалась с 2009 года. Окончательно закрепиться на первом месте Штатам помог запрет майнинга в Китае. Криптодобытчики из Поднебесной вместе с оборудованием и кадрами мигрировали в Техас. США получили новые технологии, лучших айтишников, мировые инвестиционные потоки, и, главное, лидерство в мировом блокчейне и вплотную приблизились к контролю над мировым хешрейтом.В России в то время интерес к криптовалютам проявляли только отдельные энтузиасты. Единственная страна, которая обладает энергоресурсами для добычи криптомонет в таких же масштабах как США, добровольно отказалась от участия в гонке. И Штаты это полностью устраивало. Первое место в майнинге гарантировало Америке лидерство в области высоковычислительных технологий, системе международных платежей и в целом в цифровой экономике.Но США просчитались - сами подтолкнули Россию в сторону криптовалют, пишет Bloomberg. "Спустя два с половиной года после предложенного ЦБ РФ полного запрета криптовалют, рост проблем с трансграничными платежами из-за санкций заставляют Кремль кардинально менять свою точку зрения. В прошлом месяце Владимир Путин подписал закон о майнинге криптовалют, дав зеленый свет первым шагам по законодательному регулированию в России, где в прошлом году намайнили биткоинов на сумму около $3,5 млрд", - говорится в материале американского агентства.НастоящееПромышленный майнинг в России стремительно начал развиваться в 2022 году. Буквально за считанные месяцы страна кратно увеличила мощности майнинговых дата-центров, вышла по темпам роста отрасли на первое место в мире, а по объемам криптодобычи – на второе. По данным Росстата, отрасль майнинга в последние два года показывает самый динамичный рост среди других сфер отечественной промышленности. Аналитики отмечают: рост отрасли продолжится, поскольку рынок интересен инвесторам и имеет большой потенциал.Этот потенциал видят и Соединенные Штаты Америки. Тот же Bloombegr констатирует: это "способно сделать Россию крупнейшим криптомайнером в мире, лишив этого статуса США"."Пока майнинг в России официально не существовал, а государство занимало скорее запретительную позицию в отношении криптоиндустрии, западный мир не переживал, что у него может появиться сильный конкурент, - подтверждает этот тезис доктор экономических наук, профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. – "Разворот Кремля" в сторону майнинга, о котором пишет Bloomberg, кардинально изменил ситуацию на мировой арене".Очевидно, именно это сейчас и пугает американскую элиту. И опасаются Штаты не напрасно."Майнинг — это стратегическая отрасль, в которой США не могут даже представить себе утрату своего лидерства. Если Россия догоняет Америку в такой фундаментальной отрасли цифровой экономики, как майнинг, это значит, что Штаты уже не могут не считаться с Россией, с теми позициями, которые страна уже занимает в цифровой экономике", — считает владелец и генеральный директор крупнейшего в России оператора дата-центров BitRiver Игорь Рунец.Взгляд в будущееВсего 15 лет назад криптовалюты воспринимали всего лишь как шутку, тратя десяток тысяч биткоинов на пару пицц. Сейчас многие, глядя на волатильность криптовалют, еще продолжают называть их ненадежными. Однако вес цифровых монет в новой мировой экономике признал даже максимально консервативный SWIFT. Международная банковская система анонсировала интеграцию криптовалют в свою платежную платформу наряду с фиатными деньгами. Кандидат в президенты США Дональд Трамп на полном серьезе предлагает закрыть госдолг в 35 трлн долларов криптовалютой.Все это говорит о том, что цифровая монета стала настоящим стратегическим ресурсом. Биткоин уже входит в десятку крупнейших финансовых активов по рыночной капитализации. А сам майнинг рассматривается как фундамент для развития цифровой экономики.И если смотреть на публикацию Bloomberg через призму этих фактов, становится очевидным, что США опасаются уступить России не только первое место в криптодобыче. Ставки более высокие.При этом, экономист Константин Ордов связывает одновременное внимание западных СМИ к нашей криптоотрасли и внедрение криптовалют в платформу SWIFT между собой. Это, по его мнению, показывает намерения США отстаивать лидерство в сфере криптовалют и цифровой экономике.Однако, ситуацию в американской криптоиндустрии сейчас нельзя назвать стабильной. Действующая политика демократов привела отрасль в Штатах к стагнации, ужесточению контроля регуляторов и череде банкротств в сфере.В России, напротив, криптоотрасль находится в расцвете. По данным Ассоциации промышленного майнинга, сфера будет расти в среднем на 40% в год. Это позволяет рассчитывать, что уже в перспективе ближайших 3-5 лет наша страна выйдет на первое мировое место по майнингу, оттеснив США."Сегодня перед российскими майнерами стоит задача — Россия должна стать лидером мирового майнинга, государство в этом заинтересовано. У нас есть все для этого", - отметил зампредседателя комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин на первом российском Форуме промышленного майнинга Mining.ru.

россия

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, технологии, сша, америка, константин ордов, владимир путин, дональд трамп, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат)