https://ria.ru/20241015/matematika-1978082071.html

Мишустин отметил важность математики для гуманитарных сфер

Мишустин отметил важность математики для гуманитарных сфер - РИА Новости, 15.10.2024

Мишустин отметил важность математики для гуманитарных сфер

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность математики не только для технических специальностей, но и для гуманитарных сфер, в том числе культуры и... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T10:41

2024-10-15T10:41

2024-10-15T10:45

общество

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михаил мишустин

социальный навигатор

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность математики не только для технических специальностей, но и для гуманитарных сфер, в том числе культуры и искусства. "Почему-то сейчас считается, что математика, скажем так, нужна для физиков, айтишников, технарей только. Мне кажется, что нет. Она и для людей, для специалистов в социологических науках, культуре, искусстве нужна", - сказал Мишустин на встрече с ректором МГУ Викором Садовничим. Глава российского кабмина также поздравил Садовничего с наступающим Днем математика и со скорым юбилеем МГУ. "До празднования совсем немного времени осталось, хочу пожелать, чтобы МГУ всегда оставался лидером отечественного образования", - подчеркнул Мишустин. В 2025 году исполняется 270 лет со дня основания Московского университета.

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общество, россия, михаил мишустин, социальный навигатор, сн_образование