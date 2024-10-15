https://ria.ru/20241015/matematika-1978082071.html
Мишустин отметил важность математики для гуманитарных сфер
Мишустин отметил важность математики для гуманитарных сфер - РИА Новости, 15.10.2024
Мишустин отметил важность математики для гуманитарных сфер
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность математики не только для технических специальностей, но и для гуманитарных сфер, в том числе культуры и... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T10:41
2024-10-15T10:41
2024-10-15T10:45
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность математики не только для технических специальностей, но и для гуманитарных сфер, в том числе культуры и искусства. "Почему-то сейчас считается, что математика, скажем так, нужна для физиков, айтишников, технарей только. Мне кажется, что нет. Она и для людей, для специалистов в социологических науках, культуре, искусстве нужна", - сказал Мишустин на встрече с ректором МГУ Викором Садовничим. Глава российского кабмина также поздравил Садовничего с наступающим Днем математика и со скорым юбилеем МГУ. "До празднования совсем немного времени осталось, хочу пожелать, чтобы МГУ всегда оставался лидером отечественного образования", - подчеркнул Мишустин. В 2025 году исполняется 270 лет со дня основания Московского университета.
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общество, россия, михаил мишустин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Социальный навигатор, СН_Образование
Мишустин отметил важность математики для гуманитарных сфер
Мишустин отметил важность математики для гуманитарных сфер, в том числе культуры