Рейтинг@Mail.ru
Мишустин отметил важность математики для гуманитарных сфер - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 15.10.2024 (обновлено: 10:45 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/matematika-1978082071.html
Мишустин отметил важность математики для гуманитарных сфер
Мишустин отметил важность математики для гуманитарных сфер - РИА Новости, 15.10.2024
Мишустин отметил важность математики для гуманитарных сфер
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность математики не только для технических специальностей, но и для гуманитарных сфер, в том числе культуры и... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T10:41
2024-10-15T10:45
общество
россия
михаил мишустин
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893365247_0:230:3072:1957_1920x0_80_0_0_acb818dead39ca97f7a8b2988a3d2195.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность математики не только для технических специальностей, но и для гуманитарных сфер, в том числе культуры и искусства. "Почему-то сейчас считается, что математика, скажем так, нужна для физиков, айтишников, технарей только. Мне кажется, что нет. Она и для людей, для специалистов в социологических науках, культуре, искусстве нужна", - сказал Мишустин на встрече с ректором МГУ Викором Садовничим. Глава российского кабмина также поздравил Садовничего с наступающим Днем математика и со скорым юбилеем МГУ. "До празднования совсем немного времени осталось, хочу пожелать, чтобы МГУ всегда оставался лидером отечественного образования", - подчеркнул Мишустин. В 2025 году исполняется 270 лет со дня основания Московского университета.
https://ria.ru/20240801/putin-1963366806.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893365247_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d9c648cd8cf0adbb0227815ce7ffc692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мишустин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Социальный навигатор, СН_Образование
Мишустин отметил важность математики для гуманитарных сфер

Мишустин отметил важность математики для гуманитарных сфер, в том числе культуры

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШкола
Школа - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Школа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность математики не только для технических специальностей, но и для гуманитарных сфер, в том числе культуры и искусства.
«
"Почему-то сейчас считается, что математика, скажем так, нужна для физиков, айтишников, технарей только. Мне кажется, что нет. Она и для людей, для специалистов в социологических науках, культуре, искусстве нужна", - сказал Мишустин на встрече с ректором МГУ Викором Садовничим.
Глава российского кабмина также поздравил Садовничего с наступающим Днем математика и со скорым юбилеем МГУ.
"До празднования совсем немного времени осталось, хочу пожелать, чтобы МГУ всегда оставался лидером отечественного образования", - подчеркнул Мишустин.
В 2025 году исполняется 270 лет со дня основания Московского университета.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Путин поручил повысить качество преподавания математики и химии в школах
1 августа, 10:23
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала