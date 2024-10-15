https://ria.ru/20241015/marochko-1978063666.html
Марочко рассказал о восполнении потерь ВСУ на Купянском направлении
Марочко рассказал о восполнении потерь ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 15.10.2024
Марочко рассказал о восполнении потерь ВСУ на Купянском направлении
ВСУ перебросили на купянское направление в район населенного пункта Кучеровка необученных и не служивших ранее мобилизованных граждан для восполнения потерь... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T07:29
2024-10-15T07:29
2024-10-15T07:29
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
россия
андрей марочко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_355:239:3072:1767_1920x0_80_0_0_94a790ed2ae8af243fa770e9beb228be.jpg
ЛУГАНСК, 15 окт - РИА Новости. ВСУ перебросили на купянское направление в район населенного пункта Кучеровка необученных и не служивших ранее мобилизованных граждан для восполнения потерь одного из подразделений, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В район Кучеровки прибыло порядка взвода личного состава ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) для восполнения потерь одного из украинских подразделений, дислоцирующегося в районе Петропавловки. Следует отметить, что пополнение не проходило необходимую военную подготовку, большинство из прибывших даже не служили в ВС (вооруженных силах - ред.)", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, прибывшие на передовую рекруты не обеспечены вещами и продовольствием. Ранее Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки российских войск "Запад" нанесли поражение ряду украинских бригад в районах населенных пунктов Кучеровка, Купянск, Петропавловка, Осиново, Григоровка, Копанки и Дружелюбовка Харьковской области, противник потерял свыше 425 военнослужащих, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20241015/vsu-1978057860.html
луганская народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07e34847c2c5d663945a79881e4a3605.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, россия, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Россия, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал о восполнении потерь ВСУ на Купянском направлении
Марочко: ВСУ пополняются необученными солдатами на Купянском направлении