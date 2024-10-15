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Марочко рассказал о восполнении потерь ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:29 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/marochko-1978063666.html
Марочко рассказал о восполнении потерь ВСУ на Купянском направлении
Марочко рассказал о восполнении потерь ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 15.10.2024
Марочко рассказал о восполнении потерь ВСУ на Купянском направлении
ВСУ перебросили на купянское направление в район населенного пункта Кучеровка необученных и не служивших ранее мобилизованных граждан для восполнения потерь... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T07:29
2024-10-15T07:29
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
россия
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 15 окт - РИА Новости. ВСУ перебросили на купянское направление в район населенного пункта Кучеровка необученных и не служивших ранее мобилизованных граждан для восполнения потерь одного из подразделений, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В район Кучеровки прибыло порядка взвода личного состава ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) для восполнения потерь одного из украинских подразделений, дислоцирующегося в районе Петропавловки. Следует отметить, что пополнение не проходило необходимую военную подготовку, большинство из прибывших даже не служили в ВС (вооруженных силах - ред.)", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, прибывшие на передовую рекруты не обеспечены вещами и продовольствием. Ранее Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки российских войск "Запад" нанесли поражение ряду украинских бригад в районах населенных пунктов Кучеровка, Купянск, Петропавловка, Осиново, Григоровка, Копанки и Дружелюбовка Харьковской области, противник потерял свыше 425 военнослужащих, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20241015/vsu-1978057860.html
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в мире, луганская народная республика, украина, россия, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Россия, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал о восполнении потерь ВСУ на Купянском направлении

Марочко: ВСУ пополняются необученными солдатами на Купянском направлении

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 окт - РИА Новости. ВСУ перебросили на купянское направление в район населенного пункта Кучеровка необученных и не служивших ранее мобилизованных граждан для восполнения потерь одного из подразделений, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В район Кучеровки прибыло порядка взвода личного состава ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) для восполнения потерь одного из украинских подразделений, дислоцирующегося в районе Петропавловки. Следует отметить, что пополнение не проходило необходимую военную подготовку, большинство из прибывших даже не служили в ВС (вооруженных силах - ред.)", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
По его словам, прибывшие на передовую рекруты не обеспечены вещами и продовольствием.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки российских войск "Запад" нанесли поражение ряду украинских бригад в районах населенных пунктов Кучеровка, Купянск, Петропавловка, Осиново, Григоровка, Копанки и Дружелюбовка Харьковской области, противник потерял свыше 425 военнослужащих, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Генштаб ВСУ раскрыл самые горячие линии фронта для Украины
Вчера, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРоссияАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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