https://ria.ru/20241015/marochko-1978063666.html

Марочко рассказал о восполнении потерь ВСУ на Купянском направлении

Марочко рассказал о восполнении потерь ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 15.10.2024

Марочко рассказал о восполнении потерь ВСУ на Купянском направлении

ВСУ перебросили на купянское направление в район населенного пункта Кучеровка необученных и не служивших ранее мобилизованных граждан для восполнения потерь... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T07:29

2024-10-15T07:29

2024-10-15T07:29

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

россия

андрей марочко

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_355:239:3072:1767_1920x0_80_0_0_94a790ed2ae8af243fa770e9beb228be.jpg

ЛУГАНСК, 15 окт - РИА Новости. ВСУ перебросили на купянское направление в район населенного пункта Кучеровка необученных и не служивших ранее мобилизованных граждан для восполнения потерь одного из подразделений, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В район Кучеровки прибыло порядка взвода личного состава ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) для восполнения потерь одного из украинских подразделений, дислоцирующегося в районе Петропавловки. Следует отметить, что пополнение не проходило необходимую военную подготовку, большинство из прибывших даже не служили в ВС (вооруженных силах - ред.)", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, прибывшие на передовую рекруты не обеспечены вещами и продовольствием. Ранее Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки российских войск "Запад" нанесли поражение ряду украинских бригад в районах населенных пунктов Кучеровка, Купянск, Петропавловка, Осиново, Григоровка, Копанки и Дружелюбовка Харьковской области, противник потерял свыше 425 военнослужащих, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20241015/vsu-1978057860.html

луганская народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганская народная республика, украина, россия, андрей марочко, вооруженные силы украины