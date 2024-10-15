https://ria.ru/20241015/lenoblast-1978212628.html

Ленобласть сокращает развлекательные мероприятия в пользу поддержки СВО

Ленобласть сокращает развлекательные мероприятия в пользу поддержки СВО - РИА Новости, 15.10.2024

Ленобласть сокращает развлекательные мероприятия в пользу поддержки СВО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение ограничить проведение общественно-культурных, концертных, форумных мероприятий и увеличить... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T18:36

2024-10-15T18:36

2024-10-15T18:36

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение ограничить проведение общественно-культурных, концертных, форумных мероприятий и увеличить поддержку СВО, соответствующее распоряжение было подписано во вторник, сообщает пресс-служба правительства региона. "Поручил руководителям управлений и комитетов представить предложения по перераспределению финансирования с праздников и фестивалей в пользу поддержки СВО", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Он добавил, что также поручил ограничить командировки сотрудников администрации, если они не связаны с подписанием документов или обязательным представительством Ленобласти, включая участие в форумах и конференциях при отсутствии выступления или доклада. В пресс-службе правительства региона пояснили, что распоряжение, подписанное 15 октября, ограничивает проведение органами исполнительной власти и их подведомственными учреждениями мероприятий, в том числе семинаров и конференций. "Сегодня максимум финансовых ресурсов мы должны сконцентрировать на поддержке участников специальной военной операции и на общественной безопасности. Сохраняя все социальные обязательства перед жителями, мы можем перераспределить расходы бюджета, отказавшись от ненужных сегодня, непозволительных трат на разного рода конференции, семинары, чествования", - добавил Дрозденко.

https://ria.ru/20241011/lenoblast-1977675112.html

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ленинградская область

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ленинградская область, александр дрозденко