https://ria.ru/20241015/gladkov-1978062569.html

Главврач скорой Белгородской области вступил в "БАРС-Белгород"

Главврач скорой Белгородской области вступил в "БАРС-Белгород" - РИА Новости, 15.10.2024

Главврач скорой Белгородской области вступил в "БАРС-Белгород"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в "БАРС-Белгород" вступили главный врач скорой помощи Алексей Жиров и глава Красногвардейского... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T06:59

2024-10-15T06:59

2024-10-15T06:59

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в "БАРС-Белгород" вступили главный врач скорой помощи Алексей Жиров и глава Красногвардейского района Галина Руденко. Ранее Гладков сообщал, что в ряды отряда "БАРС-Белгород" вступили депутат областной думы от Валуйского округа Сергей Попов, заместитель губернатора Рустэм Зайнуллин и глава Губкинского городского округа Михаил Лобазнов. Позднее губернатор сказал, что Александр Лоренц принял решение вступить в добровольческий отряд "БАРС-Белгород". "Продолжаем формировать "БАРС-Белгород". Алексей Владимирович Жиров, главный врач скорой помощи по Белгородской области, принял решение и подписал контракт с "БАРСОМ". Его помощь, конечно, при формировании медслужбы батальона будет очень важна и своевременна. Первая женщина, которая вступила в "БАРС" - Галина Ивановна Руденко, глава Красногвардейского района", - сказал он в видео, опубликованном в своем Telegram-канале. В трёх областях РФ, граничащих с Украиной, создаются отряды "БАРС-Курск", "БАРС-Белгород" и "БАРС-Брянск". Основная задача отрядов - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО будут выполнять задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка. В настоящее время идёт интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, россия, вячеслав гладков, алексей жиров