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Главврач скорой Белгородской области вступил в "БАРС-Белгород" - РИА Новости, 15.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:59 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/gladkov-1978062569.html
Главврач скорой Белгородской области вступил в "БАРС-Белгород"
Главврач скорой Белгородской области вступил в "БАРС-Белгород" - РИА Новости, 15.10.2024
Главврач скорой Белгородской области вступил в "БАРС-Белгород"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в "БАРС-Белгород" вступили главный врач скорой помощи Алексей Жиров и глава Красногвардейского... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T06:59
2024-10-15T06:59
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вячеслав гладков
алексей жиров
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в "БАРС-Белгород" вступили главный врач скорой помощи Алексей Жиров и глава Красногвардейского района Галина Руденко. Ранее Гладков сообщал, что в ряды отряда "БАРС-Белгород" вступили депутат областной думы от Валуйского округа Сергей Попов, заместитель губернатора Рустэм Зайнуллин и глава Губкинского городского округа Михаил Лобазнов. Позднее губернатор сказал, что Александр Лоренц принял решение вступить в добровольческий отряд "БАРС-Белгород". "Продолжаем формировать "БАРС-Белгород". Алексей Владимирович Жиров, главный врач скорой помощи по Белгородской области, принял решение и подписал контракт с "БАРСОМ". Его помощь, конечно, при формировании медслужбы батальона будет очень важна и своевременна. Первая женщина, которая вступила в "БАРС" - Галина Ивановна Руденко, глава Красногвардейского района", - сказал он в видео, опубликованном в своем Telegram-канале. В трёх областях РФ, граничащих с Украиной, создаются отряды "БАРС-Курск", "БАРС-Белгород" и "БАРС-Брянск". Основная задача отрядов - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО будут выполнять задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка. В настоящее время идёт интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.
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белгородская область, россия, вячеслав гладков, алексей жиров
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Алексей Жиров
Главврач скорой Белгородской области вступил в "БАРС-Белгород"

Гладков: глава Красногвардейского района вступила в "БАРС-Белгород"

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в "БАРС-Белгород" вступили главный врач скорой помощи Алексей Жиров и глава Красногвардейского района Галина Руденко.
Ранее Гладков сообщал, что в ряды отряда "БАРС-Белгород" вступили депутат областной думы от Валуйского округа Сергей Попов, заместитель губернатора Рустэм Зайнуллин и глава Губкинского городского округа Михаил Лобазнов. Позднее губернатор сказал, что Александр Лоренц принял решение вступить в добровольческий отряд "БАРС-Белгород".
"Продолжаем формировать "БАРС-Белгород". Алексей Владимирович Жиров, главный врач скорой помощи по Белгородской области, принял решение и подписал контракт с "БАРСОМ". Его помощь, конечно, при формировании медслужбы батальона будет очень важна и своевременна. Первая женщина, которая вступила в "БАРС" - Галина Ивановна Руденко, глава Красногвардейского района", - сказал он в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.
В трёх областях РФ, граничащих с Украиной, создаются отряды "БАРС-Курск", "БАРС-Белгород" и "БАРС-Брянск". Основная задача отрядов - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО будут выполнять задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка. В настоящее время идёт интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковАлексей Жиров
 
 
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