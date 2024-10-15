СМИ: ФАТФ под давлением Украины может включить Россию в черный список
Politico: ФАТФ изучит вопрос о внесении РФ в черный список
© AP Photo / Markus SchreiberФлаг с логотипом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаг с логотипом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) примет на следующей неделе решение о включении России в черный список организации, с апреля 2022 года такого решения в отношении РФ пытается добиться Украина, сообщает издание Politico со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ.
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"ФАТФ... примет на следующей неделе решение о включении России в свой черный список", - говорится в публикации издания.
Как отмечает издание со ссылкой на документ, с апреля 2022 года Украина добивается включения России в черный список ФАТФ.
По данным издания, заседание внутреннего органа ФАТФ, который занимается рассмотрением кандидатур на внесение в черный список и сбором подтверждающих доказательств, состоится 22 октября. Согласно изданию, принятие такого решения требует консенсуса со стороны участников ФАТФ - 40 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, ЮАР и Саудовскую Аравию. В черном списке организации - страны, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры.
Членство России в ФАТФ приостановлено с 24 февраля 2023 года на фоне продолжающегося конфликта на Украине.