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СМИ: ФАТФ под давлением Украины может включить Россию в черный список - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:20 15.10.2024 (обновлено: 23:23 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/fatf-1978237349.html
СМИ: ФАТФ под давлением Украины может включить Россию в черный список
СМИ: ФАТФ под давлением Украины может включить Россию в черный список - РИА Новости, 15.10.2024
СМИ: ФАТФ под давлением Украины может включить Россию в черный список
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) примет на следующей неделе решение о включении России в... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T23:20
2024-10-15T23:23
в мире
россия
украина
китай
группа по борьбе с отмыванием денег
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) примет на следующей неделе решение о включении России в черный список организации, с апреля 2022 года такого решения в отношении РФ пытается добиться Украина, сообщает издание Politico со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ. "ФАТФ... примет на следующей неделе решение о включении России в свой черный список", - говорится в публикации издания. Как отмечает издание со ссылкой на документ, с апреля 2022 года Украина добивается включения России в черный список ФАТФ. По данным издания, заседание внутреннего органа ФАТФ, который занимается рассмотрением кандидатур на внесение в черный список и сбором подтверждающих доказательств, состоится 22 октября. Согласно изданию, принятие такого решения требует консенсуса со стороны участников ФАТФ - 40 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, ЮАР и Саудовскую Аравию. В черном списке организации - страны, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры. Членство России в ФАТФ приостановлено с 24 февраля 2023 года на фоне продолжающегося конфликта на Украине.
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в мире, россия, украина, китай, группа по борьбе с отмыванием денег
В мире, Россия, Украина, Китай, Группа по борьбе с отмыванием денег, Специальная военная операция на Украине
СМИ: ФАТФ под давлением Украины может включить Россию в черный список

Politico: ФАТФ изучит вопрос о внесении РФ в черный список

© AP Photo / Markus SchreiberФлаг с логотипом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
Флаг с логотипом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаг с логотипом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) примет на следующей неделе решение о включении России в черный список организации, с апреля 2022 года такого решения в отношении РФ пытается добиться Украина, сообщает издание Politico со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ.
«
"ФАТФ... примет на следующей неделе решение о включении России в свой черный список", - говорится в публикации издания.
Как отмечает издание со ссылкой на документ, с апреля 2022 года Украина добивается включения России в черный список ФАТФ.
По данным издания, заседание внутреннего органа ФАТФ, который занимается рассмотрением кандидатур на внесение в черный список и сбором подтверждающих доказательств, состоится 22 октября. Согласно изданию, принятие такого решения требует консенсуса со стороны участников ФАТФ - 40 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, ЮАР и Саудовскую Аравию. В черном списке организации - страны, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры.
Членство России в ФАТФ приостановлено с 24 февраля 2023 года на фоне продолжающегося конфликта на Украине.
Прохожие на улице в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Источник: Россия выступила против нового фонда Всемирного банка для Украины
11 октября, 03:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКитайГруппа по борьбе с отмыванием денег
 
 
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