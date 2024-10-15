https://ria.ru/20241015/dzhonson-1978136917.html

Стало известно, какое "обещание" дал Джонсон Путину по Украине

Стало известно, какое "обещание" дал Джонсон Путину по Украине - РИА Новости, 15.10.2024

Стало известно, какое "обещание" дал Джонсон Путину по Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы пытался осенью 2021 года заверить российского президента Владимира Путина, что Украина в обозримом... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T14:30

2024-10-15T14:30

2024-10-15T14:30

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы пытался осенью 2021 года заверить российского президента Владимира Путина, что Украина в обозримом будущем не вступит в НАТО, пишет газета Daily Express со ссылкой на книгу американского журналиста Боба Вудворда "Война". "Британский премьер-министр обратился к Путину в телефонном разговоре осенью 2021 года, сказав ему: "У тебя нет причин вторгаться на Украину. Украина ни за что не вступит в НАТО в ближайшее время", - приводит газета отрывок из книги. Российский лидер, по данным Вудворда, поинтересовался, о каком сроке идет речь. Джонсон ответил: "Реальность такова, что Украина не вступит в обозримом будущем". Как утверждает журналист, Джонсон полагал, что Путин якобы хотел, чтобы западные лидеры открыто заявили об этом. Кроме того, бывший премьер Британии считал, что публичные заявления о том, что двери альянса закрыты для новых членов, стали бы "признанием поражения". Вудворд заявляет, что телефонный разговор с российским лидером состоялся после саммита "большой двадцатки", прошедшего в октябре 2021 года, когда Джонсон и другие лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и ее будущего преемника Олафа Шольца, якобы получили информацию от американского президента Джо Байдена о перебросе российских войск на границу. "У нас есть информация о том, что они на самом деле думают, планируют и замышляют. Но мы не знаем, действительно ли они решили спустить курок, но курок взведен", - якобы сказал Байден другим лидерам. Ранее в сентября в статье для журнала Spectator Джонсон призвал немедленно принять Украину в НАТО. По его мнению, можно было бы распространить на всю оставшуюся под контролем Киева территорию действие пятой статьи Североатлантического договора. Она обязывает членов НАТО воспринимать атаку на одну страну союза как атаку на всех. Как считает Джонсон, одновременно с этим было бы возможно поддерживать "право" Украины на возвращение территорий. С точки зрения экс-премьера, такое принятие Украины в НАТО было бы "решающим посланием для Кремля". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Джонсона, указала, что это представляет ни что иное, как подстрекательство к прямому вовлечению НАТО в вооруженное противостояние с Россией. В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и продолжить воевать дальше. Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в сентябрьском интервью косвенно признала, что Украина не заключила Стамбульских договоренностей с РФ из-за консультаций с американцами и британцами. В сентябре 2024 года на ВЭФ президент России Владимир Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.

https://ria.ru/20240921/dzhonson-1973912386.html

https://ria.ru/20241011/ukraina-1977483161.html

https://ria.ru/20241012/ukraina-1977783991.html

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