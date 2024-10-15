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В ГД рекомендовали принять в I чтении проект по запрету пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 15.10.2024
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10:42 15.10.2024 (обновлено: 10:44 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/deti-1978082371.html
В ГД рекомендовали принять в I чтении проект по запрету пропаганды чайлдфри
В ГД рекомендовали принять в I чтении проект по запрету пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 15.10.2024
В ГД рекомендовали принять в I чтении проект по запрету пропаганды чайлдфри
Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект, которым предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T10:42
2024-10-15T10:44
общество
госдума рф
вячеслав володин
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект, которым предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты ГД и сенаторы.В конце сентября Володин заявил, что под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка. По его словам, цель законопроекта - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение о рождении детей.
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общество, госдума рф, вячеслав володин, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия
Общество, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россия
В ГД рекомендовали принять в I чтении проект по запрету пропаганды чайлдфри

Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении проект по запрету пропаганды чайлдфри

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкМеста депутатов в зале заседаний Государственной Думы
Места депутатов в зале заседаний Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Места депутатов в зале заседаний Государственной Думы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект, которым предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.
Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты ГД и сенаторы.
В конце сентября Володин заявил, что под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка. По его словам, цель законопроекта - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение о рождении детей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Судьба чайлдфри в России решена
26 сентября, 08:00
 
ОбществоГосдума РФВячеслав ВолодинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссия
 
 
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