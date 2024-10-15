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В ГД рекомендовали принять в I чтении проект по запрету пропаганды чайлдфри
В ГД рекомендовали принять в I чтении проект по запрету пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 15.10.2024
В ГД рекомендовали принять в I чтении проект по запрету пропаганды чайлдфри
Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект, которым предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T10:42
2024-10-15T10:42
2024-10-15T10:44
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект, которым предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты ГД и сенаторы.В конце сентября Володин заявил, что под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка. По его словам, цель законопроекта - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение о рождении детей.
https://ria.ru/20240926/chayldfri-1974688837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, вячеслав володин, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия
Общество, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россия
В ГД рекомендовали принять в I чтении проект по запрету пропаганды чайлдфри
Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении проект по запрету пропаганды чайлдфри