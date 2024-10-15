https://ria.ru/20241015/deti-1978082371.html

В ГД рекомендовали принять в I чтении проект по запрету пропаганды чайлдфри

В ГД рекомендовали принять в I чтении проект по запрету пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 15.10.2024

В ГД рекомендовали принять в I чтении проект по запрету пропаганды чайлдфри

Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект, которым предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T10:42

2024-10-15T10:42

2024-10-15T10:44

общество

госдума рф

вячеслав володин

валентина матвиенко

совет федерации рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602711024_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_a7a38c0f8c0034b70b6963ccc99daa73.jpg

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект, которым предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты ГД и сенаторы.В конце сентября Володин заявил, что под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка. По его словам, цель законопроекта - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение о рождении детей.

https://ria.ru/20240926/chayldfri-1974688837.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, госдума рф, вячеслав володин, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия