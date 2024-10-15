https://ria.ru/20241015/delo--1978166925.html

В Дагестане завели дело после избиения школьника толпой сверстников

В Дагестане завели дело после избиения школьника толпой сверстников - РИА Новости, 15.10.2024

В Дагестане завели дело после избиения школьника толпой сверстников

Избиение ученика девятого класса в школе в Дербенте толпой сверстников будет расследоваться в рамках уголовного дела об умышленном причинении вреда здоровью... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T16:01

2024-10-15T16:01

2024-10-15T16:01

происшествия

дербент

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg

МАХАЧКАЛА, 15 окт - РИА Новости. Избиение ученика девятого класса в школе в Дербенте толпой сверстников будет расследоваться в рамках уголовного дела об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести группой лиц, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. В понедельник руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева со ссылкой на семью пострадавшего сообщила, что в Дербенте толпа из 20 школьников избила девятиклассника. Подростка госпитализировали с переломом височно-скуловой кости, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. По словам близких пострадавшего, после нападения инициатор оплатил участникам по 500 рублей "за услугу и поддержку". "Возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц)", – говорится в сообщении. По данным следствия, утром 9 октября между учениками 9 и 11 класса школы №19 возник конфликт, "в ходе которого одному из участников были нанесены множественные повреждения, квалифицирующиеся как вред здоровью средней тяжести".

https://ria.ru/20240319/otvetstvennost-1934281112.html

https://ria.ru/20241015/draka-1978159336.html

дербент

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дербент, россия, следственный комитет россии (ск рф)