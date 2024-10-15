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В Дагестане завели дело после избиения школьника толпой сверстников
В Дагестане завели дело после избиения школьника толпой сверстников - РИА Новости, 15.10.2024
В Дагестане завели дело после избиения школьника толпой сверстников
Избиение ученика девятого класса в школе в Дербенте толпой сверстников будет расследоваться в рамках уголовного дела об умышленном причинении вреда здоровью... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T16:01
2024-10-15T16:01
2024-10-15T16:01
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МАХАЧКАЛА, 15 окт - РИА Новости. Избиение ученика девятого класса в школе в Дербенте толпой сверстников будет расследоваться в рамках уголовного дела об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести группой лиц, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. В понедельник руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева со ссылкой на семью пострадавшего сообщила, что в Дербенте толпа из 20 школьников избила девятиклассника. Подростка госпитализировали с переломом височно-скуловой кости, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. По словам близких пострадавшего, после нападения инициатор оплатил участникам по 500 рублей "за услугу и поддержку". "Возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц)", – говорится в сообщении. По данным следствия, утром 9 октября между учениками 9 и 11 класса школы №19 возник конфликт, "в ходе которого одному из участников были нанесены множественные повреждения, квалифицирующиеся как вред здоровью средней тяжести".
https://ria.ru/20240319/otvetstvennost-1934281112.html
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происшествия, дербент, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дербент, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане завели дело после избиения школьника толпой сверстников
СК РФ: в Дагестане завели дело после избиения школьника толпой сверстников