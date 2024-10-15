Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко: комиссия по НТР согласовала три паспорта новых нацпроектов - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
17:27 15.10.2024 (обновлено: 17:33 16.10.2024)
https://ria.ru/20241015/chernyshenko-1978376138.html
Чернышенко: комиссия по НТР согласовала три паспорта новых нацпроектов
Чернышенко: комиссия по НТР согласовала три паспорта новых нацпроектов - РИА Новости, 16.10.2024
Чернышенко: комиссия по НТР согласовала три паспорта новых нацпроектов
Комиссия по научно-технологическому развитию (НТР) согласовала еще три паспорта новых национальных проектов РФ, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-15T17:27
2024-10-16T17:33
наука
дмитрий чернышенко
геннадий красников
российская академия наук
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972091161_0:195:2954:1857_1920x0_80_0_0_5b496f2c2f6646d944adc296673bad26.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Комиссия по научно-технологическому развитию (НТР) согласовала еще три паспорта новых национальных проектов РФ, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. "Комиссия рассмотрела четыре проекта паспортов национальных проектов и согласовала три из них в части научного, научно-технического и кадрового обеспечения их реализации – "Инфраструктура для жизни", "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и "Продолжительная и активная жизнь", - говорится в сообщении. По словам Чернышенко, всего за последнее время совместно с представителями из федеральных органов исполнительной власти, РАН и бизнес-сообщества Комиссия поддержала 11 паспортов новых нацпроектов, в том числе технологического лидерства. Вице-премьер отметил, что экспертным органом Комиссии по НТР является научно-технический Совет под руководством президента Российской академии наук Геннадия Красникова. Благодаря его работе ранее уже были согласованы проекты паспортов шести нацпроектов техлидерства, а также нацпроектов "Эффективная транспортная система" и "Молодежь и дети".
https://ria.ru/20241014/mishustin-1977959622.html
https://ria.ru/20241011/natsproekt-1977529878.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972091161_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_43e5d9b76091661749d6f7d295bd09b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий чернышенко, геннадий красников, российская академия наук, россия
Наука, Дмитрий Чернышенко, Геннадий Красников, Российская академия наук, Россия
Чернышенко: комиссия по НТР согласовала три паспорта новых нацпроектов

Чернышенко: комиссия по НТР согласовала три паспорта новых нацпроектов РФ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Комиссия по научно-технологическому развитию (НТР) согласовала еще три паспорта новых национальных проектов РФ, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
"Комиссия рассмотрела четыре проекта паспортов национальных проектов и согласовала три из них в части научного, научно-технического и кадрового обеспечения их реализации – "Инфраструктура для жизни", "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и "Продолжительная и активная жизнь", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии в рамках Международного экспортного форума Сделано в России. 14 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Правительство разрабатывает новый нацпроект в сфере внешней торговли
14 октября, 15:04
По словам Чернышенко, всего за последнее время совместно с представителями из федеральных органов исполнительной власти, РАН и бизнес-сообщества Комиссия поддержала 11 паспортов новых нацпроектов, в том числе технологического лидерства.
Вице-премьер отметил, что экспертным органом Комиссии по НТР является научно-технический Совет под руководством президента Российской академии наук Геннадия Красникова.
Благодаря его работе ранее уже были согласованы проекты паспортов шести нацпроектов техлидерства, а также нацпроектов "Эффективная транспортная система" и "Молодежь и дети".
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Котюков обозначил приоритеты нового нацпроекта по продбезопасности
11 октября, 10:11
 
НаукаДмитрий ЧернышенкоГеннадий КрасниковРоссийская академия наукРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала