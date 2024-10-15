https://ria.ru/20241015/chernyshenko-1978376138.html
Чернышенко: комиссия по НТР согласовала три паспорта новых нацпроектов
Чернышенко: комиссия по НТР согласовала три паспорта новых нацпроектов - РИА Новости, 16.10.2024
Чернышенко: комиссия по НТР согласовала три паспорта новых нацпроектов
Комиссия по научно-технологическому развитию (НТР) согласовала еще три паспорта новых национальных проектов РФ, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-15T17:27
2024-10-15T17:27
2024-10-16T17:33
наука
дмитрий чернышенко
геннадий красников
российская академия наук
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972091161_0:195:2954:1857_1920x0_80_0_0_5b496f2c2f6646d944adc296673bad26.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Комиссия по научно-технологическому развитию (НТР) согласовала еще три паспорта новых национальных проектов РФ, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. "Комиссия рассмотрела четыре проекта паспортов национальных проектов и согласовала три из них в части научного, научно-технического и кадрового обеспечения их реализации – "Инфраструктура для жизни", "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и "Продолжительная и активная жизнь", - говорится в сообщении. По словам Чернышенко, всего за последнее время совместно с представителями из федеральных органов исполнительной власти, РАН и бизнес-сообщества Комиссия поддержала 11 паспортов новых нацпроектов, в том числе технологического лидерства. Вице-премьер отметил, что экспертным органом Комиссии по НТР является научно-технический Совет под руководством президента Российской академии наук Геннадия Красникова. Благодаря его работе ранее уже были согласованы проекты паспортов шести нацпроектов техлидерства, а также нацпроектов "Эффективная транспортная система" и "Молодежь и дети".
https://ria.ru/20241014/mishustin-1977959622.html
https://ria.ru/20241011/natsproekt-1977529878.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972091161_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_43e5d9b76091661749d6f7d295bd09b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, геннадий красников, российская академия наук, россия
Наука, Дмитрий Чернышенко, Геннадий Красников, Российская академия наук, Россия
Чернышенко: комиссия по НТР согласовала три паспорта новых нацпроектов
Чернышенко: комиссия по НТР согласовала три паспорта новых нацпроектов РФ