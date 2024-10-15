https://ria.ru/20241015/chernyshenko-1978376138.html

Чернышенко: комиссия по НТР согласовала три паспорта новых нацпроектов

Чернышенко: комиссия по НТР согласовала три паспорта новых нацпроектов - РИА Новости, 16.10.2024

Чернышенко: комиссия по НТР согласовала три паспорта новых нацпроектов

Комиссия по научно-технологическому развитию (НТР) согласовала еще три паспорта новых национальных проектов РФ, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-15T17:27

2024-10-15T17:27

2024-10-16T17:33

наука

дмитрий чернышенко

геннадий красников

российская академия наук

россия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Комиссия по научно-технологическому развитию (НТР) согласовала еще три паспорта новых национальных проектов РФ, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. "Комиссия рассмотрела четыре проекта паспортов национальных проектов и согласовала три из них в части научного, научно-технического и кадрового обеспечения их реализации – "Инфраструктура для жизни", "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и "Продолжительная и активная жизнь", - говорится в сообщении. По словам Чернышенко, всего за последнее время совместно с представителями из федеральных органов исполнительной власти, РАН и бизнес-сообщества Комиссия поддержала 11 паспортов новых нацпроектов, в том числе технологического лидерства. Вице-премьер отметил, что экспертным органом Комиссии по НТР является научно-технический Совет под руководством президента Российской академии наук Геннадия Красникова. Благодаря его работе ранее уже были согласованы проекты паспортов шести нацпроектов техлидерства, а также нацпроектов "Эффективная транспортная система" и "Молодежь и дети".

https://ria.ru/20241014/mishustin-1977959622.html

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дмитрий чернышенко, геннадий красников, российская академия наук, россия