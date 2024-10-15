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Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за пропаганду чайлдфри - РИА Новости, 15.10.2024
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11:01 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/chayldfri-1978087102.html
Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за пропаганду чайлдфри
Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за пропаганду чайлдфри - РИА Новости, 15.10.2024
Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за пропаганду чайлдфри
Комитет Госдумы по информполитике поддержал концепцию законопроекта, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета о пропаганде... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:01
2024-10-15T11:01
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике поддержал концепцию законопроекта, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета о пропаганде идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). Комитет выступает соисполнителем по данному проекту. Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты ГД и сенаторы. Проект предусматривает введение административной ответственности за нарушение запрета и вносит поправки в КоАП РФ. Согласно проекту, штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом если эти нарушения были совершены с применением СМИ или интернета, то штраф уже составит для граждан от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, для юрлиц – от 1 до 4 миллионов рублей. Если нарушения будут совершены среди несовершеннолетних, то повлекут наложение штрафа в размере от 100 до 200 тысяч рублей на граждан, на должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, на юрлиц – от 1 до 2 миллионов рублей. При этом если при нарушении были использованы СМИ или интернет, то штрафы возрастут: для граждан – от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 400 до 800 тысяч рублей, для юрлиц – от 2 до 5 миллионов рублей. Пропаганда идеологии чайлдфри иностранными гражданами, в том числе с использованием СМИ и интернета, будет грозить им штрафами, а также арестом на срок до 15 суток и административным выдворением из РФ.
https://ria.ru/20240925/chayldfri-1974659504.html
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общество, технологии, россия, вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Технологии, Россия, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за пропаганду чайлдфри

Комитет ГД поддержал проект о штрафах за нарушение запрета пропаганды чайлдфри

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМолодая женщина с ребенком
Молодая женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Молодая женщина с ребенком. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике поддержал концепцию законопроекта, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета о пропаганде идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри).
Комитет выступает соисполнителем по данному проекту.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В ГД внесли проект о штрафе до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри
25 сентября, 17:06
Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты ГД и сенаторы.
Проект предусматривает введение административной ответственности за нарушение запрета и вносит поправки в КоАП РФ. Согласно проекту, штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.
При этом если эти нарушения были совершены с применением СМИ или интернета, то штраф уже составит для граждан от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, для юрлиц – от 1 до 4 миллионов рублей.
Если нарушения будут совершены среди несовершеннолетних, то повлекут наложение штрафа в размере от 100 до 200 тысяч рублей на граждан, на должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, на юрлиц – от 1 до 2 миллионов рублей. При этом если при нарушении были использованы СМИ или интернет, то штрафы возрастут: для граждан – от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 400 до 800 тысяч рублей, для юрлиц – от 2 до 5 миллионов рублей.
Пропаганда идеологии чайлдфри иностранными гражданами, в том числе с использованием СМИ и интернета, будет грозить им штрафами, а также арестом на срок до 15 суток и административным выдворением из РФ.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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ОбществоТехнологииРоссияВячеслав ВолодинВалентина МатвиенкоГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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