https://ria.ru/20241015/briks-1978219657.html

Номера высшей категории готовы к саммиту БРИКС в 21 отеле Казани - власти

Номера высшей категории готовы к саммиту БРИКС в 21 отеле Казани - власти - РИА Новости, 15.10.2024

Номера высшей категории готовы к саммиту БРИКС в 21 отеле Казани - власти

Номера высшей категории готовы к приему участников и гостей саммита БРИКС в 21 гостинице Казани, сообщает госкомитет Татарстана по туризму. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T19:21

2024-10-15T19:21

2024-10-15T19:21

республика татарстан

казань

россия

китай

брикс

мираж

саммит брикс

республика татарстан (татарстан)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/26/1520652670_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_560b0f5123e9634484ad4b21c29a44e3.jpg

КАЗАНЬ, 15 окт - РИА Новости. Номера высшей категории готовы к приему участников и гостей саммита БРИКС в 21 гостинице Казани, сообщает госкомитет Татарстана по туризму. "В рамках подготовки к проведению саммита глав государств БРИКС в Казани проходили мероприятия по обновлению номерного фонда гостиниц. Для приема высокопоставленных гостей подготовлен номерной фонд высшей категории в 21 гостинице", - говорится в сообщении. До обновления номерного фонда президентские номера были только в восьми гостиницах города, в процессе подготовки такие номера обустроили еще в 13-ти. На данный момент номерной фонд высшей категории есть в гостиницах LUCIANO 5*, Korston Royal 5*, Kazan Palace by TASIGO 5*, "Мираж" 5*, RELITA-KAZAN 4*, "Ривьера" 4*, "Шаляпин Палас Отель" 4*, "Джузеппе" 4*, Courtyard by Marriott Kazan Kremlin 4*, Suleiman Palace Hotel 4*, "Рамада Казань Сити Центр", "Ногай" 4*, "Гранд Отель Казань" 4* и других. Президентские номера состоят из гостиной, кабинета, спальни и кухни. Площадь таких номеров в зависимости от гостиницы – от 100 до 250 квадратных метров. Также в гостиницах есть от 5 до 15 люксов для размещения высокопоставленных гостей, сопровождающих главу иностранной делегации. Для размещения клиентских групп на время саммита БРИКС планируется задействовать 58 гостиниц Казани на 6,6 тысячи номеров. В каждой гостинице имеется англоязычный персонал, в 20 гостиницах персонал также владеет другими иностранными языками. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241014/kazan-1978014473.html

https://ria.ru/20241014/sammit-1977937045.html

казань

россия

китай

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казань, россия, китай, брикс, мираж, саммит брикс, республика татарстан (татарстан)