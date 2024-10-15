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Номера высшей категории готовы к саммиту БРИКС в 21 отеле Казани - власти - РИА Новости, 15.10.2024
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Республика Татарстан
 
19:21 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/briks-1978219657.html
Номера высшей категории готовы к саммиту БРИКС в 21 отеле Казани - власти
Номера высшей категории готовы к саммиту БРИКС в 21 отеле Казани - власти - РИА Новости, 15.10.2024
Номера высшей категории готовы к саммиту БРИКС в 21 отеле Казани - власти
Номера высшей категории готовы к приему участников и гостей саммита БРИКС в 21 гостинице Казани, сообщает госкомитет Татарстана по туризму. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T19:21
2024-10-15T19:21
республика татарстан
казань
россия
китай
брикс
мираж
саммит брикс
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 15 окт - РИА Новости. Номера высшей категории готовы к приему участников и гостей саммита БРИКС в 21 гостинице Казани, сообщает госкомитет Татарстана по туризму. "В рамках подготовки к проведению саммита глав государств БРИКС в Казани проходили мероприятия по обновлению номерного фонда гостиниц. Для приема высокопоставленных гостей подготовлен номерной фонд высшей категории в 21 гостинице", - говорится в сообщении. До обновления номерного фонда президентские номера были только в восьми гостиницах города, в процессе подготовки такие номера обустроили еще в 13-ти. На данный момент номерной фонд высшей категории есть в гостиницах LUCIANO 5*, Korston Royal 5*, Kazan Palace by TASIGO 5*, "Мираж" 5*, RELITA-KAZAN 4*, "Ривьера" 4*, "Шаляпин Палас Отель" 4*, "Джузеппе" 4*, Courtyard by Marriott Kazan Kremlin 4*, Suleiman Palace Hotel 4*, "Рамада Казань Сити Центр", "Ногай" 4*, "Гранд Отель Казань" 4* и других. Президентские номера состоят из гостиной, кабинета, спальни и кухни. Площадь таких номеров в зависимости от гостиницы – от 100 до 250 квадратных метров. Также в гостиницах есть от 5 до 15 люксов для размещения высокопоставленных гостей, сопровождающих главу иностранной делегации. Для размещения клиентских групп на время саммита БРИКС планируется задействовать 58 гостиниц Казани на 6,6 тысячи номеров. В каждой гостинице имеется англоязычный персонал, в 20 гостиницах персонал также владеет другими иностранными языками. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241014/kazan-1978014473.html
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казань, россия, китай, брикс, мираж, саммит брикс, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Казань, Россия, Китай, БРИКС, Мираж, Саммит БРИКС, Республика Татарстан (Татарстан)

Номера высшей категории готовы к саммиту БРИКС в 21 отеле Казани - власти

© Depositphotos.com / MaykovNikitaГород Казань
Город Казань - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Depositphotos.com / MaykovNikita
Город Казань
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КАЗАНЬ, 15 окт - РИА Новости. Номера высшей категории готовы к приему участников и гостей саммита БРИКС в 21 гостинице Казани, сообщает госкомитет Татарстана по туризму.
"В рамках подготовки к проведению саммита глав государств БРИКС в Казани проходили мероприятия по обновлению номерного фонда гостиниц. Для приема высокопоставленных гостей подготовлен номерной фонд высшей категории в 21 гостинице", - говорится в сообщении.
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До обновления номерного фонда президентские номера были только в восьми гостиницах города, в процессе подготовки такие номера обустроили еще в 13-ти. На данный момент номерной фонд высшей категории есть в гостиницах LUCIANO 5*, Korston Royal 5*, Kazan Palace by TASIGO 5*, "Мираж" 5*, RELITA-KAZAN 4*, "Ривьера" 4*, "Шаляпин Палас Отель" 4*, "Джузеппе" 4*, Courtyard by Marriott Kazan Kremlin 4*, Suleiman Palace Hotel 4*, "Рамада Казань Сити Центр", "Ногай" 4*, "Гранд Отель Казань" 4* и других.
Президентские номера состоят из гостиной, кабинета, спальни и кухни. Площадь таких номеров в зависимости от гостиницы – от 100 до 250 квадратных метров. Также в гостиницах есть от 5 до 15 люксов для размещения высокопоставленных гостей, сопровождающих главу иностранной делегации.
Для размещения клиентских групп на время саммита БРИКС планируется задействовать 58 гостиниц Казани на 6,6 тысячи номеров. В каждой гостинице имеется англоязычный персонал, в 20 гостиницах персонал также владеет другими иностранными языками.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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Республика ТатарстанКазаньРоссияКитайБРИКСМиражСаммит БРИКСРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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