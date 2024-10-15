Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал идею создания платежной системы БРИКС - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/briks-1978211789.html
Эксперт прокомментировал идею создания платежной системы БРИКС
Эксперт прокомментировал идею создания платежной системы БРИКС - РИА Новости, 15.10.2024
Эксперт прокомментировал идею создания платежной системы БРИКС
Инициатива по созданию платежной системы стран БРИКС, о которой будет объявлено на предстоящем саммите БРИКС в Казани, является попыткой отойти от доминирования РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T18:30
2024-10-15T18:30
технологии
россия
казань
сша
антон силуанов
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959289411_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_c1b738c6b1c5ff0b22c96be1ed1d2517.jpg
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Инициатива по созданию платежной системы стран БРИКС, о которой будет объявлено на предстоящем саммите БРИКС в Казани, является попыткой отойти от доминирования доллара США и системы SWIFT в международной торговле, и позволит многим странам защищать свой суверенитет, рассказал РИА Новости ливанский исследователь в области международных отношений и специалист по России Мохаммед Сейфеддин. Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС заявил, что в ходе саммита в Казани лидерам объединения будет представлен доклад о совершенствовании международной валютно-финансовой системы, в частности, инициатива создания платежной системы БРИКС. "Мы говорим о попытке выйти из-под господства доллара, и о том, что будет выдвинуто в Казани по поводу альтернативного механизма перевода и выхода из-под доминирования подконтрольной США системы SWIFT и других средств обмена, что является шагом в направлении укреплении стран, которые стремятся защитить свой суверенитет и свободу в торговле и финансовом обмене, и это привлекает и обнадеживает многие страны", - сказал Сейфеддин. С другой стороны, ливанский эксперт отметил, что реализация такого рода проекта является непростой задачей, указав, что блок может столкнуться с рядом препятствий при создании глобального финансового механизма, включающего десятки стран, отметив, что внедрение подобной системы может спровоцировать санкционное давление со стороны коллективного Запада, так как система может стать угрозой для нынешней подконтрольной ему международной финансовой системы. "Таким образом, этот вопрос стоит рассмотреть, и он развивается между одним саммитом и другим и между одним форумом и другим, и с течением времени, и с накоплением обстоятельств такая система будет развиваться мирно или насильственно, потому что возможно, что эти противоречия приведут к глобальной конфронтации или к региональным войнам, и в результате мы придем к многополярному миру", - добавил Сейфеддин. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20240325/briks-1935017090.html
https://ria.ru/20241013/rossija-1977824327.html
россия
казань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959289411_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_593f7bb1b1c0cf30257d1fd9bce7fcec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, казань, сша, антон силуанов, брикс
Технологии, Россия, Казань, США, Антон Силуанов, БРИКС
Эксперт прокомментировал идею создания платежной системы БРИКС

Эксперт Сейфеддин: платежная система БРИКС поможет уйти от доминирования доллара

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Символика БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Инициатива по созданию платежной системы стран БРИКС, о которой будет объявлено на предстоящем саммите БРИКС в Казани, является попыткой отойти от доминирования доллара США и системы SWIFT в международной торговле, и позволит многим странам защищать свой суверенитет, рассказал РИА Новости ливанский исследователь в области международных отношений и специалист по России Мохаммед Сейфеддин.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС заявил, что в ходе саммита в Казани лидерам объединения будет представлен доклад о совершенствовании международной валютно-финансовой системы, в частности, инициатива создания платежной системы БРИКС.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Холодный расчет: Россия и Китай готовят удар по доллару
25 марта, 08:00
"Мы говорим о попытке выйти из-под господства доллара, и о том, что будет выдвинуто в Казани по поводу альтернативного механизма перевода и выхода из-под доминирования подконтрольной США системы SWIFT и других средств обмена, что является шагом в направлении укреплении стран, которые стремятся защитить свой суверенитет и свободу в торговле и финансовом обмене, и это привлекает и обнадеживает многие страны", - сказал Сейфеддин.
С другой стороны, ливанский эксперт отметил, что реализация такого рода проекта является непростой задачей, указав, что блок может столкнуться с рядом препятствий при создании глобального финансового механизма, включающего десятки стран, отметив, что внедрение подобной системы может спровоцировать санкционное давление со стороны коллективного Запада, так как система может стать угрозой для нынешней подконтрольной ему международной финансовой системы.
"Таким образом, этот вопрос стоит рассмотреть, и он развивается между одним саммитом и другим и между одним форумом и другим, и с течением времени, и с накоплением обстоятельств такая система будет развиваться мирно или насильственно, потому что возможно, что эти противоречия приведут к глобальной конфронтации или к региональным войнам, и в результате мы придем к многополярному миру", - добавил Сейфеддин.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Россия должна играть в БРИКС более весомую роль, заявил эксперт
13 октября, 13:21
 
ТехнологииРоссияКазаньСШААнтон СилуановБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала