https://ria.ru/20241015/briks-1978211789.html

Эксперт прокомментировал идею создания платежной системы БРИКС

Эксперт прокомментировал идею создания платежной системы БРИКС - РИА Новости, 15.10.2024

Эксперт прокомментировал идею создания платежной системы БРИКС

Инициатива по созданию платежной системы стран БРИКС, о которой будет объявлено на предстоящем саммите БРИКС в Казани, является попыткой отойти от доминирования РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T18:30

2024-10-15T18:30

2024-10-15T18:30

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Инициатива по созданию платежной системы стран БРИКС, о которой будет объявлено на предстоящем саммите БРИКС в Казани, является попыткой отойти от доминирования доллара США и системы SWIFT в международной торговле, и позволит многим странам защищать свой суверенитет, рассказал РИА Новости ливанский исследователь в области международных отношений и специалист по России Мохаммед Сейфеддин. Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС заявил, что в ходе саммита в Казани лидерам объединения будет представлен доклад о совершенствовании международной валютно-финансовой системы, в частности, инициатива создания платежной системы БРИКС. "Мы говорим о попытке выйти из-под господства доллара, и о том, что будет выдвинуто в Казани по поводу альтернативного механизма перевода и выхода из-под доминирования подконтрольной США системы SWIFT и других средств обмена, что является шагом в направлении укреплении стран, которые стремятся защитить свой суверенитет и свободу в торговле и финансовом обмене, и это привлекает и обнадеживает многие страны", - сказал Сейфеддин. С другой стороны, ливанский эксперт отметил, что реализация такого рода проекта является непростой задачей, указав, что блок может столкнуться с рядом препятствий при создании глобального финансового механизма, включающего десятки стран, отметив, что внедрение подобной системы может спровоцировать санкционное давление со стороны коллективного Запада, так как система может стать угрозой для нынешней подконтрольной ему международной финансовой системы. "Таким образом, этот вопрос стоит рассмотреть, и он развивается между одним саммитом и другим и между одним форумом и другим, и с течением времени, и с накоплением обстоятельств такая система будет развиваться мирно или насильственно, потому что возможно, что эти противоречия приведут к глобальной конфронтации или к региональным войнам, и в результате мы придем к многополярному миру", - добавил Сейфеддин. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20240325/briks-1935017090.html

https://ria.ru/20241013/rossija-1977824327.html

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технологии, россия, казань, сша, антон силуанов, брикс