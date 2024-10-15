https://ria.ru/20241015/briks-1978207892.html

Система здравоохранения Татарстана готова к обеспечению саммита БРИКС

Система здравоохранения Татарстана готова к обеспечению саммита БРИКС - РИА Новости, 15.10.2024

Система здравоохранения Татарстана готова к обеспечению саммита БРИКС

Система здравоохранения Татарстана готова к медицинскому обеспечению саммита БРИКС, будут задействованы 11 медпунктов, 250 медицинских работников, сообщает... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T18:07

2024-10-15T18:07

2024-10-15T18:07

республика татарстан

россия

казань

брикс

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 15 окт - РИА Новости. Система здравоохранения Татарстана готова к медицинскому обеспечению саммита БРИКС, будут задействованы 11 медпунктов, 250 медицинских работников, сообщает министерство здравоохранения республики. "Будет развернуто 11 медицинских пунктов, задействовано 35 бригад скорой медпомощи, 11 мобильных медицинских бригад. Всего 250 медицинских работников: 120 врачей и 130 – средний медперсонал", - говорится в сообщении. В ходе подготовки к саммиту БРИКС проведен расчет необходимого оборудования, материалов и лекарственных препаратов для уполномоченных больниц, медпунктов и бригад скорой медицинской помощи. Создан необходимый запас лекарств и медикаментов. В Минздраве отметили, что в дни саммита государственные медицинские учреждения в Казани будут работать в штатном режиме, медицинская помощь жителям будет оказываться в полном объеме. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241014/kazan-1978014473.html

https://ria.ru/20241014/sammit-1977937045.html

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

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россия, казань, брикс, республика татарстан (татарстан)