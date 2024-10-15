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Боррель усомнился в идее принудить Россию к миру военным путем - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:20 15.10.2024 (обновлено: 01:46 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/borrel-1978050867.html
Боррель усомнился в идее принудить Россию к миру военным путем
Боррель усомнился в идее принудить Россию к миру военным путем - РИА Новости, 15.10.2024
Боррель усомнился в идее принудить Россию к миру военным путем
Перспектива заставить Россию заключить перемирие военным путем выглядит как очень отдаленная перспектива, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T01:20
2024-10-15T01:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
жозеп боррель
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Перспектива заставить Россию заключить перемирие военным путем выглядит как очень отдаленная перспектива, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. "Есть стратегическая логика в том, чтобы усиливать Украину в политическом и военном отношении, чтобы заставить (президента России Владимира) Путина сесть за стол переговоров, однако я должен признать, что это выглядит как очень отдаленная перспектива", — заявил Боррель по итогам заседания Совета МИД ЕС в Люксембурге. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки". В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241014/ukraina-1977901247.html
https://ria.ru/20241014/germaniya-1978027930.html
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в мире, россия, украина, жозеп боррель, евросоюз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Боррель усомнился в идее принудить Россию к миру военным путем

Боррель: Россию вряд ли получится принудить к перемирию военным путем

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Перспектива заставить Россию заключить перемирие военным путем выглядит как очень отдаленная перспектива, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Есть стратегическая логика в том, чтобы усиливать Украину в политическом и военном отношении, чтобы заставить (президента России Владимира) Путина сесть за стол переговоров, однако я должен признать, что это выглядит как очень отдаленная перспектива", — заявил Боррель по итогам заседания Совета МИД ЕС в Люксембурге.
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Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЖозеп БоррельЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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