Еще один современный Центр уличного баскетбола открылся в России
© Фото : пресс-служба ПСБОткрытие современного Центра уличного баскетбола в России
© Фото : пресс-служба ПСБ
Открытие современного Центра уличного баскетбола в России
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Третий в Центральном федеральном округе (ЦФО) и 23 Центр уличного баскетбола в России открылся во вторник во Владимирской области, сообщает пресс-служба ПСБ, который реализует проект.
В торжественной церемонии открытия принял участие председатель ПСБ Петр Фрадков, глава региона Александр Авдеев, и.о. министра физической культуры и спорта Владимирской области Наталья Федорова, исполнительный директор РФБ Владимир Дячок и другие.
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Центр построен для проведения тренировок, подготовки спортсменов и организации соревнований любого уровня – от региональных до международных. Он стал третьим в Центральном федеральном округе и 23-м спортивным объектом в России, которые банк построил в рамках Первого Всероссийского Спортивного Проекта "ПСБ – Детям" при поддержке РФБ.
"Открытие нового Центра уличного баскетбола во Владимире совпало с еще одним исторически важным для региона событием: впервые женская студенческая баскетбольная команда Владимира получила статус профессиональной, выиграла Высшую лигу и в этом сезоне начала выступление в Суперлиге. Уверен, эти события вдохновят юных спортсменов тренироваться в родном регионе, добиваться высоких результатов, а также пробудят интерес к этому зрелищному, общедоступному и перспективному виду спорта у подрастающего поколения. На подобных уличных баскетбольных площадках и начинался путь чемпионов - российских олимпийских призеров", – отметил Фрадков, слова которого цитирует пресс-служба.
Специально для юных баскетболистов заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко и мастер спорта России международного класса, победитель Евролиги ФИБА Алена Кириллова провели автограф-сессию, во время которой поделились с ребятам секретами профессионального мастерства. Также все желающие в зоне интерактивного баскетбола могли попробовать свои силы и посоревноваться с другими участниками, говорится в сообщении.
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