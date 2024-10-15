https://ria.ru/20241015/basketbol-1978153535.html

Еще один современный Центр уличного баскетбола открылся в России

Еще один современный Центр уличного баскетбола открылся в России - РИА Новости, 15.10.2024

Еще один современный Центр уличного баскетбола открылся в России

Третий в Центральном федеральном округе (ЦФО) и 23 Центр уличного баскетбола в России открылся во вторник во Владимирской области, сообщает пресс-служба ПСБ,... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T15:19

2024-10-15T15:19

2024-10-15T15:19

владимирская область

спорт

россия

владимир

петр фрадков

российская федерация баскетбола (рфб)

фиба

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978152672_245:0:1802:876_1920x0_80_0_0_3ea6bdc045ac76620800d8b59a66345a.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Третий в Центральном федеральном округе (ЦФО) и 23 Центр уличного баскетбола в России открылся во вторник во Владимирской области, сообщает пресс-служба ПСБ, который реализует проект. В торжественной церемонии открытия принял участие председатель ПСБ Петр Фрадков, глава региона Александр Авдеев, и.о. министра физической культуры и спорта Владимирской области Наталья Федорова, исполнительный директор РФБ Владимир Дячок и другие. Центр построен для проведения тренировок, подготовки спортсменов и организации соревнований любого уровня – от региональных до международных. Он стал третьим в Центральном федеральном округе и 23-м спортивным объектом в России, которые банк построил в рамках Первого Всероссийского Спортивного Проекта "ПСБ – Детям" при поддержке РФБ. "Открытие нового Центра уличного баскетбола во Владимире совпало с еще одним исторически важным для региона событием: впервые женская студенческая баскетбольная команда Владимира получила статус профессиональной, выиграла Высшую лигу и в этом сезоне начала выступление в Суперлиге. Уверен, эти события вдохновят юных спортсменов тренироваться в родном регионе, добиваться высоких результатов, а также пробудят интерес к этому зрелищному, общедоступному и перспективному виду спорта у подрастающего поколения. На подобных уличных баскетбольных площадках и начинался путь чемпионов - российских олимпийских призеров", – отметил Фрадков, слова которого цитирует пресс-служба. Специально для юных баскетболистов заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко и мастер спорта России международного класса, победитель Евролиги ФИБА Алена Кириллова провели автограф-сессию, во время которой поделились с ребятам секретами профессионального мастерства. Также все желающие в зоне интерактивного баскетбола могли попробовать свои силы и посоревноваться с другими участниками, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241001/omsk-1975722845.html

https://ria.ru/20240926/basketbol-1974943018.html

владимирская область

россия

владимир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимирская область, спорт, россия, владимир, петр фрадков, российская федерация баскетбола (рфб), фиба