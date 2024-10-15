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Еще один современный Центр уличного баскетбола открылся в России - РИА Новости, 15.10.2024
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15:19 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/basketbol-1978153535.html
Еще один современный Центр уличного баскетбола открылся в России
Еще один современный Центр уличного баскетбола открылся в России - РИА Новости, 15.10.2024
Еще один современный Центр уличного баскетбола открылся в России
Третий в Центральном федеральном округе (ЦФО) и 23 Центр уличного баскетбола в России открылся во вторник во Владимирской области, сообщает пресс-служба ПСБ,... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T15:19
2024-10-15T15:19
владимирская область
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россия
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петр фрадков
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Третий в Центральном федеральном округе (ЦФО) и 23 Центр уличного баскетбола в России открылся во вторник во Владимирской области, сообщает пресс-служба ПСБ, который реализует проект. В торжественной церемонии открытия принял участие председатель ПСБ Петр Фрадков, глава региона Александр Авдеев, и.о. министра физической культуры и спорта Владимирской области Наталья Федорова, исполнительный директор РФБ Владимир Дячок и другие. Центр построен для проведения тренировок, подготовки спортсменов и организации соревнований любого уровня – от региональных до международных. Он стал третьим в Центральном федеральном округе и 23-м спортивным объектом в России, которые банк построил в рамках Первого Всероссийского Спортивного Проекта "ПСБ – Детям" при поддержке РФБ. "Открытие нового Центра уличного баскетбола во Владимире совпало с еще одним исторически важным для региона событием: впервые женская студенческая баскетбольная команда Владимира получила статус профессиональной, выиграла Высшую лигу и в этом сезоне начала выступление в Суперлиге. Уверен, эти события вдохновят юных спортсменов тренироваться в родном регионе, добиваться высоких результатов, а также пробудят интерес к этому зрелищному, общедоступному и перспективному виду спорта у подрастающего поколения. На подобных уличных баскетбольных площадках и начинался путь чемпионов - российских олимпийских призеров", – отметил Фрадков, слова которого цитирует пресс-служба. Специально для юных баскетболистов заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко и мастер спорта России международного класса, победитель Евролиги ФИБА Алена Кириллова провели автограф-сессию, во время которой поделились с ребятам секретами профессионального мастерства. Также все желающие в зоне интерактивного баскетбола могли попробовать свои силы и посоревноваться с другими участниками, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241001/omsk-1975722845.html
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владимирская область, спорт, россия, владимир, петр фрадков, российская федерация баскетбола (рфб), фиба
Владимирская область, Спорт, Россия, Владимир, Петр Фрадков, Российская федерация баскетбола (РФБ), ФИБА

Еще один современный Центр уличного баскетбола открылся в России

© Фото : пресс-служба ПСБОткрытие современного Центра уличного баскетбола в России
Открытие современного Центра уличного баскетбола в России - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : пресс-служба ПСБ
Открытие современного Центра уличного баскетбола в России
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Третий в Центральном федеральном округе (ЦФО) и 23 Центр уличного баскетбола в России открылся во вторник во Владимирской области, сообщает пресс-служба ПСБ, который реализует проект.
В торжественной церемонии открытия принял участие председатель ПСБ Петр Фрадков, глава региона Александр Авдеев, и.о. министра физической культуры и спорта Владимирской области Наталья Федорова, исполнительный директор РФБ Владимир Дячок и другие.
Центр уличного баскетбола открылся в Омске - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Центр уличного баскетбола открылся в Омске
1 октября, 13:59
Центр построен для проведения тренировок, подготовки спортсменов и организации соревнований любого уровня – от региональных до международных. Он стал третьим в Центральном федеральном округе и 23-м спортивным объектом в России, которые банк построил в рамках Первого Всероссийского Спортивного Проекта "ПСБ – Детям" при поддержке РФБ.
"Открытие нового Центра уличного баскетбола во Владимире совпало с еще одним исторически важным для региона событием: впервые женская студенческая баскетбольная команда Владимира получила статус профессиональной, выиграла Высшую лигу и в этом сезоне начала выступление в Суперлиге. Уверен, эти события вдохновят юных спортсменов тренироваться в родном регионе, добиваться высоких результатов, а также пробудят интерес к этому зрелищному, общедоступному и перспективному виду спорта у подрастающего поколения. На подобных уличных баскетбольных площадках и начинался путь чемпионов - российских олимпийских призеров", – отметил Фрадков, слова которого цитирует пресс-служба.
Специально для юных баскетболистов заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко и мастер спорта России международного класса, победитель Евролиги ФИБА Алена Кириллова провели автограф-сессию, во время которой поделились с ребятам секретами профессионального мастерства. Также все желающие в зоне интерактивного баскетбола могли попробовать свои силы и посоревноваться с другими участниками, говорится в сообщении.
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Владимирская областьСпортРоссияВладимирПетр ФрадковРоссийская федерация баскетбола (РФБ)ФИБА
 
 
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