https://ria.ru/20241015/aeroflot-1978099878.html

Группа "Аэрофлот" будет летать по 260 направлениям в зимнем расписании

Группа "Аэрофлот" будет летать по 260 направлениям в зимнем расписании - РИА Новости, 15.10.2024

Группа "Аэрофлот" будет летать по 260 направлениям в зимнем расписании

Группа "Аэрофлот" переходит на новое сезонное расписание, которое будет действовать с 27 октября 2024 года по 29 марта 2025 года, в этот период география... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T12:05

2024-10-15T12:05

2024-10-15T12:05

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санкт-петербург

владивосток

аэрофлот

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" переходит на новое сезонное расписание, которое будет действовать с 27 октября 2024 года по 29 марта 2025 года, в этот период география полетов Группы будет насчитывать 260 направлений, что на 8% больше, чем в зимнем сезоне прошлого года, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Из аэропорта Шереметьево будут выполняться полеты по 111 направлениям, а количество маршрутов, минуя Москву, составит 134. Собственная география полетов "Аэрофлота" в осенне-зимнем сезоне включает 126 направлений. Лоукостер "Победа" будет летать по 84 маршрутам. Сеть авиакомпании "Россия" насчитывает 110 направлений. По сравнению с зимним расписанием прошлого года Группа предложит 33 новых маршрута. Кроме того, продолжится программа Шаттл между Москвой и Санкт-Петербургом. Рейсы в Северную столицу и обратно по-прежнему будут вылетать с высокой частотой из аэропортов Шереметьево и Внуково. В рамках данной программы полетов для удобства пассажиров действует гибкая безбагажная тарифная группа Эконом Шаттл. Также Группа "Аэрофлот" будет выполнять прямые рейсы из Москвы в восемь городов Дальневосточного федерального округа: Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Якутск, Анадырь, Магадан и Благовещенск. На рейсах действуют субсидируемые государством и плоские тарифы. В период повышенного спроса новогодних каникул на дальневосточных направлениях будет увеличена частота полетов. Группа "Аэрофлот" будет выполнять полеты в 64 российских города. Любителям активного образа жизни авиакомпании Группы предложат традиционные направления к популярным горнолыжным курортам России: Сочи, Минеральные воды, Кировск, Горно-Алтайск, Новокузнецк, Нальчик, Южно-Сахалинск и пр. В пресс-службе напомнили, что в этом сезоне Группа предлагает прямые рейсы из Москвы к популярным зарубежным местам отдыха: в Анталью, Бангкок, Гоа, Дели, Варадеро, Гавану, Гонконг, Гуанчжоу, Денпасар, Дубай, Коломбо, Мале, Маэ, Пекин, Шанхай, Пхукет, Санья, Хошимин, Хургаду, Шарм-эль-Шейх и др. В зимнем расписании количество направлений из Красноярска — составит 32, включая Москву. Из них 23 маршрута — внутренние. Из Петербурга Группа будет выполнять полеты по более чем 50 направлениям, включая Москву. Из них 39 маршрутов — внутренние. Из Сочи общее количество направлений Группы составит 20. Из аэропорта Екатеринбурга рейсы будут доступны по 17 направлениям, включая Москву. "В зимнем сезоне Группа "Аэрофлот" будет выполнять регулярные рейсы в Таиланд из восьми городов России. Помимо рейсов из Москвы, прямые полеты в Бангкок и Пхукет будут выполняться из Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирска и Хабаровска", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241010/aeroflot-1977367930.html

https://ria.ru/20241009/aeroflot-1977114319.html

https://ria.ru/20241002/aeroflot-1975864303.html

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санкт-петербург

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москва, санкт-петербург, владивосток, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), перелеты