Зеленский представит в Раде "план победы"
Советник главы офиса Лещенко: в среду Зеленский представит в Раде "план победы"
© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В среду состоится внеочередное пленарное заседание Верховной рады Украины, на котором Владимир Зеленский презентует так называемый "план победы", заявил в понедельник советник руководителя его офиса Сергей Лещенко.
"В среду, 16 октября, ... Зеленский выступит в Верховной раде. Очевидно, сейчас только одна причина для этого мероприятия - это публичное представление "плана победы", - приводит слова Лещенко местное издание "Страна.ua".
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Депутатов попросили оперативно подтвердить свое присутствие на заседании, отмечает издание.
Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и мощный пакет принуждения России к окончанию конфликта дипломатическим путем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.