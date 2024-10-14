https://ria.ru/20241014/zaharova-1977905266.html

Захарова поздравила МГИМО с юбилеем

Захарова поздравила МГИМО с юбилеем - РИА Новости, 14.10.2024

Захарова поздравила МГИМО с юбилеем

МГИМО - это аббревиатура, которая не требует расшифровки и декодирования, поскольку стала самостоятельным понятием, заявила официальный представитель МИД России РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T10:50

2024-10-14T10:50

2024-10-14T10:56

россия

азербайджан

казахстан

мария захарова

ильхам алиев

касым-жомарт токаев

мгимо

юнеско

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. МГИМО - это аббревиатура, которая не требует расшифровки и декодирования, поскольку стала самостоятельным понятием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "МГИМО - аббревиатура, ставшая самостоятельным понятием, не требующим декодирования. С Днём рождения, мой!", - написала она в своём телеграм-канале. В понедельник Московский Государственный Институт Международных Отношений (МГИМО) празднует своё 80-летие. МГИМО – один из старейших университетских центров страны по подготовке специалистов международного профиля. За годы своей работы МГИМО обучил свыше 40 тысяч студентов, в том числе более 5,5 тысячи иностранных граждан. В числе его выпускников – известные политики, дипломаты, журналисты. Среди них – президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр иностранных дел России Сергей Лавров, бывшая глава ЮНЕСКО Ирина Бокова и другие.

https://ria.ru/20241014/chernyshenko-1977896127.html

россия

азербайджан

казахстан

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россия, азербайджан, казахстан, мария захарова, ильхам алиев, касым-жомарт токаев, мгимо, юнеско, социальный навигатор, сн_образование