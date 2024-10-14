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Захарова поздравила МГИМО с юбилеем - РИА Новости, 14.10.2024
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10:50 14.10.2024 (обновлено: 10:56 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/zaharova-1977905266.html
Захарова поздравила МГИМО с юбилеем
Захарова поздравила МГИМО с юбилеем - РИА Новости, 14.10.2024
Захарова поздравила МГИМО с юбилеем
МГИМО - это аббревиатура, которая не требует расшифровки и декодирования, поскольку стала самостоятельным понятием, заявила официальный представитель МИД России РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T10:50
2024-10-14T10:56
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азербайджан
казахстан
мария захарова
ильхам алиев
касым-жомарт токаев
мгимо
юнеско
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. МГИМО - это аббревиатура, которая не требует расшифровки и декодирования, поскольку стала самостоятельным понятием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "МГИМО - аббревиатура, ставшая самостоятельным понятием, не требующим декодирования. С Днём рождения, мой!", - написала она в своём телеграм-канале. В понедельник Московский Государственный Институт Международных Отношений (МГИМО) празднует своё 80-летие. МГИМО – один из старейших университетских центров страны по подготовке специалистов международного профиля. За годы своей работы МГИМО обучил свыше 40 тысяч студентов, в том числе более 5,5 тысячи иностранных граждан. В числе его выпускников – известные политики, дипломаты, журналисты. Среди них – президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр иностранных дел России Сергей Лавров, бывшая глава ЮНЕСКО Ирина Бокова и другие.
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россия, азербайджан, казахстан, мария захарова, ильхам алиев, касым-жомарт токаев, мгимо, юнеско, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Азербайджан, Казахстан, Мария Захарова, Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, МГИМО, ЮНЕСКО, Социальный навигатор, СН_Образование
Захарова поздравила МГИМО с юбилеем

Захарова поздравила МГИМО с 80-летием

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗдание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве
Здание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Здание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. МГИМО - это аббревиатура, которая не требует расшифровки и декодирования, поскольку стала самостоятельным понятием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"МГИМО - аббревиатура, ставшая самостоятельным понятием, не требующим декодирования. С Днём рождения, мой!", - написала она в своём телеграм-канале.
В понедельник Московский Государственный Институт Международных Отношений (МГИМО) празднует своё 80-летие. МГИМО – один из старейших университетских центров страны по подготовке специалистов международного профиля.
За годы своей работы МГИМО обучил свыше 40 тысяч студентов, в том числе более 5,5 тысячи иностранных граждан. В числе его выпускников – известные политики, дипломаты, журналисты.
Среди них – президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр иностранных дел России Сергей Лавров, бывшая глава ЮНЕСКО Ирина Бокова и другие.
Дмитрий Чернышенко выступает на пленарном заседании Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Чернышенко поздравил МГИМО с 80-летием
Вчера, 10:04
 
РоссияАзербайджанКазахстанМария ЗахароваИльхам АлиевКасым-Жомарт ТокаевМГИМОЮНЕСКОСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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