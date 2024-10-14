Захарова поздравила МГИМО с юбилеем
Захарова поздравила МГИМО с 80-летием
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗдание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве
Здание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. МГИМО - это аббревиатура, которая не требует расшифровки и декодирования, поскольку стала самостоятельным понятием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"МГИМО - аббревиатура, ставшая самостоятельным понятием, не требующим декодирования. С Днём рождения, мой!", - написала она в своём телеграм-канале.
В понедельник Московский Государственный Институт Международных Отношений (МГИМО) празднует своё 80-летие. МГИМО – один из старейших университетских центров страны по подготовке специалистов международного профиля.
За годы своей работы МГИМО обучил свыше 40 тысяч студентов, в том числе более 5,5 тысячи иностранных граждан. В числе его выпускников – известные политики, дипломаты, журналисты.
Среди них – президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр иностранных дел России Сергей Лавров, бывшая глава ЮНЕСКО Ирина Бокова и другие.
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