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Кадыров встретился с принцем Саудовской Аравии

Кадыров встретился с принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 14.10.2024

Кадыров встретился с принцем Саудовской Аравии

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram-канале о встрече с принцем Саудовской Аравии Турки бин Мухаммед бин Фахд бин Абдул Азизом. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T16:49

2024-10-14T16:49

2024-10-14T17:51

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ГРОЗНЫЙ, 14 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram-канале о встрече с принцем Саудовской Аравии Турки бин Мухаммед бин Фахд бин Абдул Азизом. "Мы обсудили ряд актуальных вопросов социально-экономического характера, а также возможности дальнейшего взаимодействия в различных сферах. Я передал наилучшие пожелания руководству Королевству Саудовская Аравия и выразил уверенность в том, что все наши совместные усилия будут способствовать общему процветанию", — написал он. Глава Чечни добавил, что побывал в российском постпредстве при Организации исламского сотрудничества. По его словам, это учреждение играет важную роль в поддержании диалога между Россией и мусульманским миром. Кадыров подчеркнул, что Чечня высоко ценит братские отношения с Саудовской Аравией, основанные на глубоком взаимопонимании, уважении культурных традиций и стремлении к совместному развитию. Он также выразил готовность и дальше укреплять связи и совместно работать над новыми инициативами. В заключение он поблагодарил саудовского принца за радушный прием. В этом году Саудовская Аравия присоединилась к БРИКС — межгосударственному объединению, в которое входят также Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

https://rsport.ria.ru/20241013/kadyrov-1977789699.html

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в мире, цены на нефть, саудовская аравия, россия, бразилия, рамзан кадыров, организация исламского сотрудничества, брикс