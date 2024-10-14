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Кадыров встретился с принцем Саудовской Аравии
Кадыров встретился с принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 14.10.2024
Кадыров встретился с принцем Саудовской Аравии
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram-канале о встрече с принцем Саудовской Аравии Турки бин Мухаммед бин Фахд бин Абдул Азизом. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T16:49
2024-10-14T16:49
2024-10-14T17:51
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ГРОЗНЫЙ, 14 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram-канале о встрече с принцем Саудовской Аравии Турки бин Мухаммед бин Фахд бин Абдул Азизом. "Мы обсудили ряд актуальных вопросов социально-экономического характера, а также возможности дальнейшего взаимодействия в различных сферах. Я передал наилучшие пожелания руководству Королевству Саудовская Аравия и выразил уверенность в том, что все наши совместные усилия будут способствовать общему процветанию", — написал он. Глава Чечни добавил, что побывал в российском постпредстве при Организации исламского сотрудничества. По его словам, это учреждение играет важную роль в поддержании диалога между Россией и мусульманским миром. Кадыров подчеркнул, что Чечня высоко ценит братские отношения с Саудовской Аравией, основанные на глубоком взаимопонимании, уважении культурных традиций и стремлении к совместному развитию. Он также выразил готовность и дальше укреплять связи и совместно работать над новыми инициативами. В заключение он поблагодарил саудовского принца за радушный прием. В этом году Саудовская Аравия присоединилась к БРИКС — межгосударственному объединению, в которое входят также Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.
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В мире, Цены на нефть, Саудовская Аравия, Россия, Бразилия, Рамзан Кадыров, Организация исламского сотрудничества, БРИКС
Кадыров встретился с принцем Саудовской Аравии
Кадыров во время визита в Саудовскую Аравию встретился с принцем