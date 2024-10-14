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Время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит, заявил Володин - РИА Новости, 14.10.2024
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09:15 14.10.2024 (обновлено: 10:48 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/volodin-1977888974.html
Время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит, заявил Володин
Время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит, заявил Володин - РИА Новости, 14.10.2024
Время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит, заявил Володин
Время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T09:15
2024-10-14T10:48
в мире
вашингтон (штат)
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сербия
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александр вулин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Страны выбирают путь равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества в интересах людей, а не в угоду США и их приспешников. За БРИКС, который уже стал крупнейшим экономическим центром, — будущее", — отметил он.Спикер Госдумы напомнил, что сейчас Сербия рассматривает присоединение к БРИКС. Он объяснил это тем, что все больше стран видят в блоке перспективу и гарантию многополярного мира.Володин добавил, что экономика стран БРИКС сегодня значительно превышает показатели "Большой семерки", а Евросоюз стагнирует: в Германии, Австрии, Финляндии, Эстонии сокращается ВВП, промышленность несет значительные убытки. Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Сербия рассматривает присоединение к БРИКС в качестве реальной альтернативы вступлению в ЕС. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241013/turtsija-1977827358.html
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в мире, вашингтон (штат), брюссель, сербия, вячеслав володин, александр вулин, брикс, госдума рф, евросоюз
В мире, Вашингтон (штат), Брюссель, Сербия, Вячеслав Володин, Александр Вулин, БРИКС, Госдума РФ, Евросоюз
Время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин назвал БРИКС гарантией многополярного мира

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Страны выбирают путь равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества в интересах людей, а не в угоду США и их приспешников. За БРИКС, который уже стал крупнейшим экономическим центром, — будущее", — отметил он.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Турция может использовать БРИКС как козырь против Запада, пишут СМИ
Вчера, 13:57
Спикер Госдумы напомнил, что сейчас Сербия рассматривает присоединение к БРИКС. Он объяснил это тем, что все больше стран видят в блоке перспективу и гарантию многополярного мира.
Володин добавил, что экономика стран БРИКС сегодня значительно превышает показатели "Большой семерки", а Евросоюз стагнирует: в Германии, Австрии, Финляндии, Эстонии сокращается ВВП, промышленность несет значительные убытки.
Форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Эксперт рассказал, что получили новые члены БРИКС после вступления в него
06:42
Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Сербия рассматривает присоединение к БРИКС в качестве реальной альтернативы вступлению в ЕС.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
БРИКС никогда не будет военным союзом, заявили в МИД России
12 октября, 19:55
 
В миреВашингтон (штат)БрюссельСербияВячеслав ВолодинАлександр ВулинБРИКСГосдума РФЕвросоюз
 
 
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