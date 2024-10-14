https://ria.ru/20241014/volodin-1977888974.html

Время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит, заявил Володин

Время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит, заявил Володин - РИА Новости, 14.10.2024

Время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит, заявил Володин

Время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T09:15

2024-10-14T09:15

2024-10-14T10:48

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Страны выбирают путь равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества в интересах людей, а не в угоду США и их приспешников. За БРИКС, который уже стал крупнейшим экономическим центром, — будущее", — отметил он.Спикер Госдумы напомнил, что сейчас Сербия рассматривает присоединение к БРИКС. Он объяснил это тем, что все больше стран видят в блоке перспективу и гарантию многополярного мира.Володин добавил, что экономика стран БРИКС сегодня значительно превышает показатели "Большой семерки", а Евросоюз стагнирует: в Германии, Австрии, Финляндии, Эстонии сокращается ВВП, промышленность несет значительные убытки. Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Сербия рассматривает присоединение к БРИКС в качестве реальной альтернативы вступлению в ЕС. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

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https://ria.ru/20241014/briks-1977879732.html

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вашингтон (штат)

брюссель

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в мире, вашингтон (штат), брюссель, сербия, вячеслав володин, александр вулин, брикс, госдума рф, евросоюз