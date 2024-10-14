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В ЕП поддержали кредит Киеву с погашением за счет доходов от активов России - РИА Новости, 14.10.2024
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17:09 14.10.2024 (обновлено: 17:22 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/ukraina-1977993048.html
В ЕП поддержали кредит Киеву с погашением за счет доходов от активов России
В ЕП поддержали кредит Киеву с погашением за счет доходов от активов России - РИА Новости, 14.10.2024
В ЕП поддержали кредит Киеву с погашением за счет доходов от активов России
Комитет по международной торговле Европейского парламента проголосовал за предложенный ранее Еврокомиссией механизм выделения кредита Киеву в размере 35... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T17:09
2024-10-14T17:22
специальная военная операция на украине
экономика
киев
россия
европарламент
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Комитет по международной торговле Европейского парламента проголосовал за предложенный ранее Еврокомиссией механизм выделения кредита Киеву в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России, следует из трансляции заседания."Предложение принято большинством голосов без изменений", - заявил председательствовавший на специальном заседании евродепутат из Германии Берд Лан.После согласования профильным комитетом депутаты Европарламента должны еще формально обсудить и утвердить это предложение на пленарной сессии 22 октября.В МИД РФ ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 сентября во время визита в Киев сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от иммобилизованных суверенных российских активов. Это составит большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита в 50 миллиардов долларов США (порядка 45 миллиардов евро). Кроме того, ЕК предложила увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласной поддержки в Совете ЕС.Девятого октября постоянные представители стран Евросоюза предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву.Западные СМИ сообщали о разногласиях между странами ЕС и США по вопросу гарантий этого кредита. В частности, Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы ЕС сделал заморозку российских активов бессрочной, гарантировав таким образом их использование для погашения кредита Киеву. Однако среди стран ЕС, где хранится большая часть замороженных российских средств, нет единого мнения по этому вопросу. В частности, Венгрия не поддерживает пролонгацию сроков заморозки активов с полугода до трех лет.В июле 2024 года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что Европейская комиссия в срочном порядке готовит предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца текущего года.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20240513/evrosoyuz-1945439111.html
https://ria.ru/20240920/kredit-1973862235.html
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экономика, киев, россия, европарламент, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Киев, Россия, Европарламент, Санкции в отношении России
В ЕП поддержали кредит Киеву с погашением за счет доходов от активов России

Комитет ЕП поддержал кредит Киеву с погашением за счет доходов от активов России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге
Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Комитет по международной торговле Европейского парламента проголосовал за предложенный ранее Еврокомиссией механизм выделения кредита Киеву в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России, следует из трансляции заседания.
"Предложение принято большинством голосов без изменений", - заявил председательствовавший на специальном заседании евродепутат из Германии Берд Лан.
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После согласования профильным комитетом депутаты Европарламента должны еще формально обсудить и утвердить это предложение на пленарной сессии 22 октября.
В МИД РФ ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 сентября во время визита в Киев сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от иммобилизованных суверенных российских активов. Это составит большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита в 50 миллиардов долларов США (порядка 45 миллиардов евро). Кроме того, ЕК предложила увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласной поддержки в Совете ЕС.
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Девятого октября постоянные представители стран Евросоюза предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву.
Западные СМИ сообщали о разногласиях между странами ЕС и США по вопросу гарантий этого кредита. В частности, Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы ЕС сделал заморозку российских активов бессрочной, гарантировав таким образом их использование для погашения кредита Киеву. Однако среди стран ЕС, где хранится большая часть замороженных российских средств, нет единого мнения по этому вопросу. В частности, Венгрия не поддерживает пролонгацию сроков заморозки активов с полугода до трех лет.
В июле 2024 года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что Европейская комиссия в срочном порядке готовит предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца текущего года.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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