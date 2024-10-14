https://ria.ru/20241014/telegram-1978033472.html
Telegram запустил новый способ верификации телефонных номеров
Telegram запустил новый способ верификации телефонных номеров - РИА Новости, 14.10.2024
Telegram запустил новый способ верификации телефонных номеров
Мессенджер Telegram объявил о запуске нового способа верификации телефонных номеров Telegram Gateway, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T20:54
2024-10-14T20:54
2024-10-14T20:54
общество
технологии
павел дуров
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мессенджер Telegram объявил о запуске нового способа верификации телефонных номеров Telegram Gateway, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. "Теперь компании смогут сэкономить миллионы, отправляя коды верификации своим пользователям прямо через Telegram. Этот метод намного дешевле, быстрее и безопаснее, чем традиционный способ верификации посредством SMS-сообщения. Это Telegram Gateway", - говорится в сообщении. Он также добавляет, что мессенджер уже проверил телефонные номера почти миллиарда пользователей, что сэкономит затраты других организаций. Стоимость отправки одного кода составит 0,01 доллара по всему миру, при этом если номер не связан с аккаунтом в Telegram, то за его подтверждение взиматься плата не будет. Как отмечается на сайте платформы Telegram, стоимость отправки кодов верификации через мессенджер может быть в 50 раз дешевле, традиционного способа посредством SMS-сообщения, который также уязвим к проблемам информационной безопасности.
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общество, технологии, павел дуров, telegram
Общество, Технологии, Павел Дуров, Telegram
Telegram запустил новый способ верификации телефонных номеров
Дуров: Telegram запустил новый способ верификации телефонных номеров Gateway
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Мессенджер Telegram объявил о запуске нового способа верификации телефонных номеров Telegram Gateway, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале
.
"Теперь компании смогут сэкономить миллионы, отправляя коды верификации своим пользователям прямо через Telegram. Этот метод намного дешевле, быстрее и безопаснее, чем традиционный способ верификации посредством SMS-сообщения. Это Telegram Gateway", - говорится в сообщении.
Он также добавляет, что мессенджер уже проверил телефонные номера почти миллиарда пользователей, что сэкономит затраты других организаций. Стоимость отправки одного кода составит 0,01 доллара по всему миру, при этом если номер не связан с аккаунтом в Telegram, то за его подтверждение взиматься плата не будет.
Как отмечается на сайте платформы Telegram, стоимость отправки кодов верификации через мессенджер может быть в 50 раз дешевле, традиционного способа посредством SMS-сообщения, который также уязвим к проблемам информационной безопасности.