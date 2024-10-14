https://ria.ru/20241014/sitnikov-1977927807.html
Ситников поздравил Костромской полк с награждением орденом Кутузова
Ситников поздравил Костромской полк с награждением орденом Кутузова - РИА Новости, 14.10.2024
Ситников поздравил Костромской полк с награждением орденом Кутузова
Губернатор Костромской области Сергей Ситников поздравил 331-й гвардейский воздушно-десантный Костромской полк с награждением орденом Кутузова, отметив, что это РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:56
2024-10-14T12:56
2024-10-14T12:56
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КОСТРОМА, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поздравил 331-й гвардейский воздушно-десантный Костромской полк с награждением орденом Кутузова, отметив, что это признание заслуг всех поколений костромских десантников. Администрация Костромской области сообщает, что указом верховного главнокомандующего России, президента России Владимира Путина 331-й гвардейский воздушно-десантный Костромской полк награжден орденом Кутузова. Этим орденом воинские соединения отмечаются за подвиги и отличия в боях по защите Отечества, за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения боевых задач. По инициативе главы региона Сергея Ситникова в парке Победы в Костроме прошел митинг-концерт в честь полка. "Сергей Ситников подчеркнул, высокая награда - честь всех поколений военнослужащих, которые со времени образования полка с конца 44-го года вели боевую работу, громили фашистов, выполняли боевые задачи в зонах локальных конфликтов, участвовали в миротворческих операциях и сегодня своим героическим ратным трудом подтверждают честь полка", - говорится в сообщении. Губернатор подчеркнул, что костромичи любят свой полк, разделяют с ним и радость побед, и горечь потери товарищей. "За полком в мирные годы утвердилось название парадный полк, все мы с вами помним как 9 мая ребята на Красной площади достойно летящим строевым шагом представляли десантные войска. А ветераны полка всегда говорили так: "Девятого мая мы парадно строевым на Красной площади, а остальное время - по колени в гильзах", потому что воевали, участвовали в боевых операциях практически всегда", - сказал Ситников. "И сейчас, общаясь в зоне спецоперации с военнослужащими, всегда слышу, что костромские десантники бьются на славу, бьются сильно, бьются серьезно", - отметил костромской губернатор. По предложению Сергея Ситникова в честь 331-го полка прозвучало троекратное "Ура". В торжественной речи военнослужащие отметили - губернатор Сергей Ситников и органы власти региона долгие годы на системной основе поддерживают полк. Взаимодействие организовано со всеми службами. В 2014 году президент России поддержал обращение губернатора Сергея Ситникова, и полку было присвоено имя Костромской. Костромская область ведёт шефство над полком и оказывает военнослужащим всестороннюю помощь по обеспечению дополнительным оборудованием, решению необходимых вопросов. Во время спецоперации губернатор лично находится в постоянном контакте с командованием полка и регулярно выезжает на место дислокации подразделения.
https://ria.ru/20240914/investitsii-1972690323.html
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костромская область, россия, кострома, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Россия, Кострома, Сергей Ситников
КОСТРОМА, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поздравил 331-й гвардейский воздушно-десантный Костромской полк с награждением орденом Кутузова, отметив, что это признание заслуг всех поколений костромских десантников.
Администрация Костромской области сообщает, что указом верховного главнокомандующего России
, президента России Владимира Путина
331-й гвардейский воздушно-десантный Костромской полк награжден орденом Кутузова. Этим орденом воинские соединения отмечаются за подвиги и отличия в боях по защите Отечества, за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения боевых задач. По инициативе главы региона Сергея Ситникова в парке Победы в Костроме
прошел митинг-концерт в честь полка.
"Сергей Ситников подчеркнул, высокая награда - честь всех поколений военнослужащих, которые со времени образования полка с конца 44-го года вели боевую работу, громили фашистов, выполняли боевые задачи в зонах локальных конфликтов, участвовали в миротворческих операциях и сегодня своим героическим ратным трудом подтверждают честь полка", - говорится в сообщении.
Губернатор подчеркнул, что костромичи любят свой полк, разделяют с ним и радость побед, и горечь потери товарищей.
"За полком в мирные годы утвердилось название парадный полк, все мы с вами помним как 9 мая ребята на Красной площади достойно летящим строевым шагом представляли десантные войска. А ветераны полка всегда говорили так: "Девятого мая мы парадно строевым на Красной площади, а остальное время - по колени в гильзах", потому что воевали, участвовали в боевых операциях практически всегда", - сказал Ситников.
"И сейчас, общаясь в зоне спецоперации с военнослужащими, всегда слышу, что костромские десантники бьются на славу, бьются сильно, бьются серьезно", - отметил костромской губернатор.
По предложению Сергея Ситникова в честь 331-го полка прозвучало троекратное "Ура".
В торжественной речи военнослужащие отметили - губернатор Сергей Ситников и органы власти региона долгие годы на системной основе поддерживают полк. Взаимодействие организовано со всеми службами. В 2014 году президент России поддержал обращение губернатора Сергея Ситникова, и полку было присвоено имя Костромской. Костромская область ведёт шефство над полком и оказывает военнослужащим всестороннюю помощь по обеспечению дополнительным оборудованием, решению необходимых вопросов. Во время спецоперации губернатор лично находится в постоянном контакте с командованием полка и регулярно выезжает на место дислокации подразделения.