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В Ленинградском зоопарке рассказали о зажировке манула Шу к зиме - РИА Новости, 14.10.2024
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12:36 14.10.2024 (обновлено: 14:37 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/shu-1977924497.html
В Ленинградском зоопарке рассказали о зажировке манула Шу к зиме
В Ленинградском зоопарке рассказали о зажировке манула Шу к зиме - РИА Новости, 14.10.2024
В Ленинградском зоопарке рассказали о зажировке манула Шу к зиме
Манул Шу из Ленинградского зоопарка продолжает зажировку к зиме, сообщило учреждение в Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:36
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общество
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россия
ленинград
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Манул Шу из Ленинградского зоопарка продолжает зажировку к зиме, сообщило учреждение в Telegram-канале. "Как можно заметить на видео, ваш любимец продолжает активную зажировку к зиме и уже почти не похож на того Шу, который был летом", — говорится в публикации. Детеныш манула родился в Ленинградском зоопарке в мае 2023 года. Малыш, которого назвали Шу, — первенец самца Свэна и самки Намики. До этого горные коты Ленинградского зоопарка размножались в 2007-м. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, — один из старейших в России. Впервые он открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917-м. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сейчас Ленинградский зоопарк служит домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
https://ria.ru/20240806/kot-1964490648.html
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Зажировка манула Шу
Манул Шу из Ленинградского зоопарка продолжает зажировку к зиме, сообщил зоопарк.
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общество, санкт-петербург, россия, ленинград, софия (королева испании), ленинградский зоопарк
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Ленинград, София (королева Испании), Ленинградский зоопарк
В Ленинградском зоопарке рассказали о зажировке манула Шу к зиме

Манул Шу из Ленинградского зоопарка продолжает активную зажировку к зиме

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Манул Шу из Ленинградского зоопарка продолжает зажировку к зиме, сообщило учреждение в Telegram-канале.
«
"Как можно заметить на видео, ваш любимец продолжает активную зажировку к зиме и уже почти не похож на того Шу, который был летом", — говорится в публикации.
Детеныш манула родился в Ленинградском зоопарке в мае 2023 года. Малыш, которого назвали Шу, — первенец самца Свэна и самки Намики. До этого горные коты Ленинградского зоопарка размножались в 2007-м.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, — один из старейших в России. Впервые он открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917-м. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сейчас Ленинградский зоопарк служит домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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ОбществоСанкт-ПетербургРоссияЛенинградСофия (королева Испании)Ленинградский зоопарк
 
 
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