https://ria.ru/20241014/shu-1977924497.html

В Ленинградском зоопарке рассказали о зажировке манула Шу к зиме

В Ленинградском зоопарке рассказали о зажировке манула Шу к зиме - РИА Новости, 14.10.2024

В Ленинградском зоопарке рассказали о зажировке манула Шу к зиме

Манул Шу из Ленинградского зоопарка продолжает зажировку к зиме, сообщило учреждение в Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T12:36

2024-10-14T12:36

2024-10-14T14:37

общество

санкт-петербург

россия

ленинград

софия (королева испании)

ленинградский зоопарк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977923911_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c600708c72dc4e4b3e2883e45656d66c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Манул Шу из Ленинградского зоопарка продолжает зажировку к зиме, сообщило учреждение в Telegram-канале. "Как можно заметить на видео, ваш любимец продолжает активную зажировку к зиме и уже почти не похож на того Шу, который был летом", — говорится в публикации. Детеныш манула родился в Ленинградском зоопарке в мае 2023 года. Малыш, которого назвали Шу, — первенец самца Свэна и самки Намики. До этого горные коты Ленинградского зоопарка размножались в 2007-м. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, — один из старейших в России. Впервые он открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917-м. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сейчас Ленинградский зоопарк служит домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

https://ria.ru/20240806/kot-1964490648.html

санкт-петербург

россия

ленинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Зажировка манула Шу Манул Шу из Ленинградского зоопарка продолжает зажировку к зиме, сообщил зоопарк. 2024-10-14T12:36 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, санкт-петербург, россия, ленинград, софия (королева испании), ленинградский зоопарк