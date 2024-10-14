https://ria.ru/20241014/sanktsii-1977867086.html

Главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции против России

Главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции против России - РИА Новости, 14.10.2024

Главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции против России

Главы МИД стран Евросоюза на встрече в понедельник в Люксембурге обсудят наполнение нового режима санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T00:31

2024-10-14T00:31

2024-10-14T00:31

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БРЮССЕЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на встрече в понедельник в Люксембурге обсудят наполнение нового режима санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом", а также расширение санкций по Молдавии и Ирану и военную помощь Украине. Ожидается, что встреча стартует в 10 утра по местному времени (11.00 мск) под председательством главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Новые санкцииКак сообщил журналистам накануне заседания высокопоставленный европейский источник, ряд европейских министров собираются предложить списки для внесения в новый режим санкций против РФ за якобы "дестабилизирующую деятельность за рубежом", который вступил в силу в начале октября. Сообщалось, что "новые санкционные рамки позволят ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства России, которые подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран". В ЕС ранее неоднократно говорили о якобы "вмешательстве" России, однако никаких доказательств не предоставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны. Главы МИД стран Евросоюза также планируют утвердить расширение санкций "за дестабилизацию ситуации в Молдавии". Ранее СМИ сообщали, что под ограничения, вероятно, попадут пять физлиц и одна организация, включая главу Гагаузии Евгению Гуцул. В списках также окажутся экс-кандидат в мэры Бельц Арина Коршикова, депутаты от бывшей партии "Шор", бывший спикер парламента Андриан Канду. Примечательно, что Евросоюз значительно активизировал свою деятельность по Молдавии накануне президентских выборов и референдума по присоединению этой страны к ЕС, которые пройдут 20 октября. Девятого октября Европарламент принял резолюцию с призывом вводить санкции против молдавской оппозиции, а также ускорить процесс евроинтеграции этой страны, находящейся в статусе кандидата в ЕС. Параллельно Брюссель продолжает выдвигать безосновательные обвинения в адрес России о якобы вмешательстве в дела Молдавии и попытках повлиять на избирательный процесс в то время, как глава Еврокомиссии нанесла визит в Кишинев как раз в преддверии голосования по присоединению этой страны к Евросоюзу и обещала действующему президенту Майе Санду 1,8 миллиарда евро инвестиций в ближайшие три года при условии сохранения евроинтеграционного курса. Ожидается, что министры стран ЕС согласуют также новые санкции против Ирана за якобы поставки баллистических ракет России. Военная помощь Киеву и мирные инициативыПри обсуждении продолжения военной поддержки Украины, главы МИД стран Евросоюза заслушают главу МИД Украины Андрея Сибигу, который присоединится к встрече по видеоконференции. Кроме того, министры обсудят предложение верховного представителя по внешней политике и безопасности ЕС Жозепа Борреля, предусматривающее обход вето Венгрии на выделение 6,6 миллиарда евро на компенсацию уже осуществленных военных расходов в интересах Киева. Как сообщил журналистам европейский источник, европейская внешнеполитическая служба представила государствам-членам предложение, которое предусматривает, в том числе, внесение средств странами сообщества на добровольной основе. По его словам, в случае утверждения такого предложения, странам ЕС не нужно будет добиваться единогласного решения для перечисления средств из Европейского фонда мира, как это происходит в настоящее время. В июне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия не одобрит выделение более шести миллиардов евро из Европейского фонда мира на оружие Украине, пока там не прекратят дискриминацию венгерских фирм. Главы МИД стран Евросоюза в рамках обсуждения ситуации вокруг Украины собираются также поговорить и о мирной инициативе Бразилии и Китая по урегулированию. Европейский источник пояснил, что эту тему поднимут, в частности, европейские министры, обсуждавшие инициативу в ходе Генассамблеи ООН. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент упомянул и отмену санкций против РФ. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки". Кроме Украины и новых санкций министры ЕС хотят также обсудить в понедельник ситуацию на Ближнем Востоке, в Грузии и Венесуэле. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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https://ria.ru/20241009/vulin-1977212704.html

https://ria.ru/20241009/mid-1977236977.html

https://ria.ru/20241008/aliev-1977059027.html

https://ria.ru/20241008/ekonomika-1976921560.html

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