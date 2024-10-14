РЭЦ и Белорусская универсальная товарная биржа объявили о сотрудничестве
© РИА Новости / Сергей БобылевНа Международном экспортном форуме "Сделано в России" 14 октября в Москве подписан меморандум о сотрудничестве между Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ). Документ был подписан председателем правления БУТБ Александром Осмоловским и генеральным директором РЭЦ Вероникой Никишиной
На Международном экспортном форуме "Сделано в России" 14 октября в Москве подписан меморандум о сотрудничестве между Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ). Документ был подписан председателем правления БУТБ Александром Осмоловским и генеральным директором РЭЦ Вероникой Никишиной
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) подписали в понедельник на форуме "Сделано в России" меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие взаимной торговли и продвижение как российской, так и белорусской продукции, в том числе на рынках третьих стран, сообщает РЭЦ.
"Реализация меморандума с непосредственным участием представительства РЭЦ в Республике Беларусь будет направлена на выведение российских экспортеров на биржевой рынок государственных и коммерческих закупок. Сотрудничество с БУТБ предоставит российским экспортерам доступ к торговой площадке, на которой ежегодно совершается сделок на сумму более 4 миллиардов долларов США. При этом экспорт не будет ограничиваться только Беларусью - на бирже представлены компании из 78 стран, включая Китай, ОАЭ, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан и другие", - говорится в сообщении.
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"Мы уверены, что сотрудничество с БУТБ станет эффективным инструментом для поддержки российских экспортеров. Биржа предлагает разнообразный спектр услуг, включая доступ к широкому кругу покупателей, профессиональную поддержку и возможность финансирования сделок. Подписание меморандума позволит активно включить российских поставщиков в торги на электронных площадках Республики Беларусь, как за собственные средства, так и за счет государственного бюджета. Это будет способствовать увеличению объема экспорта и повышению экспортного потенциала Российской Федерации", - заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Меморандум направлен на содействие в продвижении как российской, так и белорусской продукции, а также на поддержку организации и участия в деловых и выставочно-ярмарочных мероприятиях. Стороны будут обмениваться информацией о перспективных нишах для компаний, изменениях в законодательной базе, регламентирующей внешнеэкономическую деятельность, и государственных программах в сфере ВЭД. Кроме того, они объединят усилия для выхода экспортеров на рынки, представляющие взаимный интерес.
"Заключение меморандума - это первый шаг в реализации нового проекта по выводу российских экспортеров на биржевой товарный рынок Республики Беларусь, который представлен широкой клиентской базой белорусских и зарубежных предприятий из всех отраслей экономики. Это позволит нам увеличить объем взаимной торговли и создать новые возможности для российских предприятий", - отметил в свою очередь председатель правления БУТБ Александр Осмоловский.
По инициативе представительства РЭЦ в Белоруссии региональные Центры поддержки экспорта проходят обучение для организации доступа и сопровождения участия в торгах БУТБ экспортно ориентированных компаний. Обучение уже прошли ЦПЭ Тульской области, Мордовии, Чувашской Республики и Ростовской области, а аккредитацию в качестве брокеров получили ЦПЭ Тульской области и Мордовии.
РЭЦ выступает организатором Международного экспортного форума "Сделано в России". Генеральные партнеры - ЭКСАР и Росэксимбанк, партнер деловой программы - правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.