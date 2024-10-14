https://ria.ru/20241014/restavratsiya-1978038148.html
"Разорванное кольцо" на Дороге жизни начнут реставрировать в 2025 году
"Разорванное кольцо" на Дороге жизни начнут реставрировать в 2025 году - РИА Новости, 14.10.2024
"Разорванное кольцо" на Дороге жизни начнут реставрировать в 2025 году
Ремонтно-реставрационные работы на мемориале "Разорванное кольцо" на Дороге жизни начнутся в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T22:03
2024-10-14T22:03
2024-10-14T22:03
ленинградская область
ленинградская область
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волховский район
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Ремонтно-реставрационные работы на мемориале "Разорванное кольцо" на Дороге жизни начнутся в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. "Следующий год – год 80-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Очень важно, чтобы мы не просто провели знаковые мероприятия, но и привели в порядок всё, что связано с увековечиванием памяти погибших — и наших воинов, солдат Советской Армии и мирных жителей. И эта работа должна быть сделана в полном объёме и с высоким качеством", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По словам заместителя председателя правительства Ленобласти Владимира Цоя, в этом году воинские мемориалы – объекты культурного наследия и выявленные ранее неизвестные братские захоронения Ленинградской области благоустроены за счет средств бюджета региона, грантов и частных лиц. Так, например, объект культурного наследия "Братское захоронение медицинских работников, погибших при налете фашисткой авиации в сентябре 1941 года" в Новой Ладоге Волховского района отреставрирован в рамках госпрограммы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области". А межрегиональная общественная организация "Северо-Запад" на средства Фонда президентских грантов провела первичное благоустройство воинских захоронений на островах Гогланд, Стеклянный и Соммерс. Также местные жители помогли привести в порядок воинское захоронение периода Советско-финляндской войны в поселке Правдино Выборгского района.
https://ria.ru/20241008/enakievo--1977072273.html
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ленинградская область, новая ладога, волховский район, александр дрозденко, фонд президентских грантов
Ленинградская область , Ленинградская область, Новая Ладога, Волховский район, Александр Дрозденко, Фонд президентских грантов
"Разорванное кольцо" на Дороге жизни начнут реставрировать в 2025 году
"Разорванное кольцо" на Дороге жизни в Ленобласти начнут реставрировать в 2025 г