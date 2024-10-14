https://ria.ru/20241014/restavratsiya-1978038148.html

"Разорванное кольцо" на Дороге жизни начнут реставрировать в 2025 году

"Разорванное кольцо" на Дороге жизни начнут реставрировать в 2025 году - РИА Новости, 14.10.2024

"Разорванное кольцо" на Дороге жизни начнут реставрировать в 2025 году

Ремонтно-реставрационные работы на мемориале "Разорванное кольцо" на Дороге жизни начнутся в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T22:03

2024-10-14T22:03

2024-10-14T22:03

ленинградская область

ленинградская область

новая ладога

волховский район

александр дрозденко

фонд президентских грантов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Ремонтно-реставрационные работы на мемориале "Разорванное кольцо" на Дороге жизни начнутся в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. "Следующий год – год 80-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Очень важно, чтобы мы не просто провели знаковые мероприятия, но и привели в порядок всё, что связано с увековечиванием памяти погибших — и наших воинов, солдат Советской Армии и мирных жителей. И эта работа должна быть сделана в полном объёме и с высоким качеством", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По словам заместителя председателя правительства Ленобласти Владимира Цоя, в этом году воинские мемориалы – объекты культурного наследия и выявленные ранее неизвестные братские захоронения Ленинградской области благоустроены за счет средств бюджета региона, грантов и частных лиц. Так, например, объект культурного наследия "Братское захоронение медицинских работников, погибших при налете фашисткой авиации в сентябре 1941 года" в Новой Ладоге Волховского района отреставрирован в рамках госпрограммы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области". А межрегиональная общественная организация "Северо-Запад" на средства Фонда президентских грантов провела первичное благоустройство воинских захоронений на островах Гогланд, Стеклянный и Соммерс. Также местные жители помогли привести в порядок воинское захоронение периода Советско-финляндской войны в поселке Правдино Выборгского района.

https://ria.ru/20241008/enakievo--1977072273.html

ленинградская область

новая ладога

волховский район

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ленинградская область, новая ладога, волховский район, александр дрозденко, фонд президентских грантов