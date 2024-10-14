Пушков рассказал, к чему может привести поражение Харрис на выборах в США
Пушков: поражение Харрис на выборах может привести к открытому конфликту в США
© AP Photo / Matt YorkВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на предвыборном мероприятии в Аризоне
© AP Photo / Matt York
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на предвыборном мероприятии в Аризоне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Поражение Камалы Харрис на выборах президента США может привести к проявлениям насилия и открытому гражданскому конфликту в Соединенных Штатах, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Предвыборные страсти приближают Соединенные Штаты к психологии гражданской войны. Причем политической ненавистью к оппоненту отличаются прежде всего сторонники Камалы Харрис. Отсюда - ядовитая политическая атмосфера, способствующая покушениям на Трампа... Какой-то профессор Канзасского университета заявил, что всех, кто проголосует за Трампа, надо "поставить в линию и расстрелять". В адрес Трампа приходит масса угроз сделать его целью дроновой атаки или даже ракетного удара. В условиях, когда Камала Харрис теряет позиции, такие настроения - в случае ее поражения - могут привести к проявлениям насилия и открытому гражданскому конфликту", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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