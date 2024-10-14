https://ria.ru/20241014/pushkov-1977913063.html

Пушков прокомментировал отставание демократов от Трампа

Пушков прокомментировал отставание демократов от Трампа - РИА Новости, 14.10.2024

Пушков прокомментировал отставание демократов от Трампа

Демократическая партия в США близка к состоянию паники из-за отставания по рейтингам их кандидата на выборах президента Камалы Харрис от её соперника от... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T11:29

2024-10-14T11:29

2024-10-14T11:29

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алексей пушков

совет федерации рф

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Демократическая партия в США близка к состоянию паники из-за отставания по рейтингам их кандидата на выборах президента Камалы Харрис от её соперника от республиканцев Дональда Трампа, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "В США демократы близки к состоянию паники: предвыборная кампания, похоже, приближается к точке перелома. Харрис неуклонно отступает. Если еще неделю назад Трамп и Харрис делили между собой лидерство в колеблющихся штатах - 3 на 3, то к началу этой недели Трамп вышел вперед везде, кроме Висконсина", - написал Пушков в своем телеграм-канале. Сенатор отметил, что Харрис теряется на публичных выступлениях, будучи "не способной говорить от себя". "В США обозреватели и политтехнологи усматривают все больше аналогий с выборами 2016 года, когда все СМИ прочили победу Хиллари Клинтон, а победил Дональд Трамп", - резюмировал политик. Выборы президента США состоятся 5 ноября, демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241008/kharris-1976912110.html

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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, алексей пушков, совет федерации рф, выборы президента сша — 2024