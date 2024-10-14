https://ria.ru/20241014/pushkov--1978043673.html

Пушков напомнил кандидату в премьеры ФРГ о судьбе гитлеровской Германии

Пушков напомнил кандидату в премьеры ФРГ о судьбе гитлеровской Германии - РИА Новости, 14.10.2024

Пушков напомнил кандидату в премьеры ФРГ о судьбе гитлеровской Германии

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков напомнил кандидату в премьеры ФРГ Фридриху Мерцу о судьбе гитлеровской Германии. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T23:13

2024-10-14T23:13

2024-10-14T23:13

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков напомнил кандидату в премьеры ФРГ Фридриху Мерцу о судьбе гитлеровской Германии. Ранее кандидат в канцлеры Германии и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил в эфире немецкого телевидения, что готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. При этом действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывается идти на такой шаг. "Глава ХДС Фридрих Мерц, выступающий за удары по России немецкими ракетами "Таурус", забыл опыт Гитлера. А надо бы помнить, что в итоге стало с Германией, когда она напала на Россию. Это очень полезно, особенно для политика, претендующего на власть: помогает вправить мозги. И второе: Мерц абсолютно уверен, что американцы придут Германии на помощь, если немецкие ракеты обрушатся на Россию ? Мерц в этом уверен на все 100 процентов ? Или у него не хватает воображения представить себе другой сценарий, при котором США благоразумно предпочтут остаться в стороне", - написал он в своем Telegram-канале. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240904/ekonomika-1970362304.html

https://ria.ru/20240922/germaniya-1974048810.html

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нато, хдс/хсс, совет федерации рф, сергей лавров, алексей пушков, фридрих мерц, россия, германия, украина, в мире