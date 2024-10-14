Рейтинг@Mail.ru
Пушков напомнил кандидату в премьеры ФРГ о судьбе гитлеровской Германии - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:13 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/pushkov--1978043673.html
Пушков напомнил кандидату в премьеры ФРГ о судьбе гитлеровской Германии
Пушков напомнил кандидату в премьеры ФРГ о судьбе гитлеровской Германии - РИА Новости, 14.10.2024
Пушков напомнил кандидату в премьеры ФРГ о судьбе гитлеровской Германии
Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков напомнил кандидату в премьеры ФРГ Фридриху Мерцу о судьбе гитлеровской Германии. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T23:13
2024-10-14T23:13
нато
хдс/хсс
совет федерации рф
сергей лавров
алексей пушков
фридрих мерц
россия
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:26:3098:1769_1920x0_80_0_0_23a4b93ed8f2ab9c9681d87d158bd179.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков напомнил кандидату в премьеры ФРГ Фридриху Мерцу о судьбе гитлеровской Германии. Ранее кандидат в канцлеры Германии и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил в эфире немецкого телевидения, что готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. При этом действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывается идти на такой шаг. "Глава ХДС Фридрих Мерц, выступающий за удары по России немецкими ракетами "Таурус", забыл опыт Гитлера. А надо бы помнить, что в итоге стало с Германией, когда она напала на Россию. Это очень полезно, особенно для политика, претендующего на власть: помогает вправить мозги. И второе: Мерц абсолютно уверен, что американцы придут Германии на помощь, если немецкие ракеты обрушатся на Россию ? Мерц в этом уверен на все 100 процентов ? Или у него не хватает воображения представить себе другой сценарий, при котором США благоразумно предпочтут остаться в стороне", - написал он в своем Telegram-канале. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240904/ekonomika-1970362304.html
https://ria.ru/20240922/germaniya-1974048810.html
россия
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_479423de924720f19b933d9c8f8d2e1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, хдс/хсс, совет федерации рф, сергей лавров, алексей пушков, фридрих мерц, россия, германия, украина, в мире
НАТО, ХДС/ХСС, Совет Федерации РФ, Сергей Лавров, Алексей Пушков, Фридрих Мерц, Россия, Германия, Украина, В мире
Пушков напомнил кандидату в премьеры ФРГ о судьбе гитлеровской Германии

Пушков напомнил кандидату в премьеры ФРГ Мерцу о судьбе гитлеровской Германии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков напомнил кандидату в премьеры ФРГ Фридриху Мерцу о судьбе гитлеровской Германии.
Ранее кандидат в канцлеры Германии и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил в эфире немецкого телевидения, что готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. При этом действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывается идти на такой шаг.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Максимальное унижение: Германию хотят не просто уничтожить
4 сентября, 08:00
"Глава ХДС Фридрих Мерц, выступающий за удары по России немецкими ракетами "Таурус", забыл опыт Гитлера. А надо бы помнить, что в итоге стало с Германией, когда она напала на Россию. Это очень полезно, особенно для политика, претендующего на власть: помогает вправить мозги. И второе: Мерц абсолютно уверен, что американцы придут Германии на помощь, если немецкие ракеты обрушатся на Россию ? Мерц в этом уверен на все 100 процентов ? Или у него не хватает воображения представить себе другой сценарий, при котором США благоразумно предпочтут остаться в стороне", - написал он в своем Telegram-канале.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
США навяжут Германии несчастливый брак с нелюбимым канцлером
22 сентября, 08:00
 
НАТОХДС/ХСССовет Федерации РФСергей ЛавровАлексей ПушковФридрих МерцРоссияГерманияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала