Экс-зампред правительства Ленинградской области получил четыре года колонии
Экс-зампред правительства Ленинградской области Москвин получил 4 года колонии
© Фото : пресс-служба Администрации Ленинградской областиМихаил Москвин
© Фото : пресс-служба Администрации Ленинградской области
Михаил Москвин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Бывший заместитель председателя правительства Ленинградской области, курирующий сферу строительства, Михаил Москвин осужден на 4 года колонии строгого режима за взятки, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Михаила Москвина, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в ИК строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организацинно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий, сроком на 5 лет", - сообщает пресс-служба.
Сообщалось, что следствие считает, что Москвин получил от директора АНО "Комплексное развитие территорий Ленинградской области" Даниила Федичева взятку в 8,5 миллиона рублей за общее покровительство, а также за "непринятие Москвиным мер ответственности в отношении Федичева при постановке вопроса об его увольнении, с учетом совершения последним действий вопреки интересам Ленинградской области". Также в 2021 году Москвин получил 4,1 миллиона рублей от гендиректора некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ленинградской области" Горшенева за общее покровительство, выразившееся в невмешательстве Москвина в вопросы обоснованности стоимости проектной документации и согласовании работ. Отмечалось, что Москвин вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
В пресс-службе судов Петербурга добавили, что Москвин взят под стражу в зале суда, до этого он находился под домашним арестом.