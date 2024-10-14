https://ria.ru/20241014/pobeda-1977978239.html

Путин включил Жогу и Гурова в состав оргкомитета "Победа"

Путин включил Жогу и Гурова в состав оргкомитета "Победа" - РИА Новости, 14.10.2024

Путин включил Жогу и Гурова в состав оргкомитета "Победа"

Президент РФ Владимир Путин включил своего полпреда в Уральском федеральном округе Артёма Жогу и нового руководителя Росмолодежи Григория Гурова в состав... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T16:24

2024-10-14T16:24

2024-10-14T16:24

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин включил своего полпреда в Уральском федеральном округе Артёма Жогу и нового руководителя Росмолодежи Григория Гурова в состав организационного комитета "Победа", соответствующий указ опубликован на портале официальной и правовой информации. "Включить в состав Комитета следующих лиц: Гуров Г.А - руководитель Росмолодежи, Жога А.В. - полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе", - говорится в документе. Кроме этого, Жога в качестве полпреда также был включен в состав Госсовета, в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления и в состав президиума этого Совета. Бывший руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева из состава комитета "Победа" была исключена, как и Владимир Якушев, сменивший пост полпреда в УрФо на кресло первого вице-спикера Совета Федерации. Этим же указом президента он также был исключен из состава Государственного совета РФ.

https://ria.ru/20241014/putin--1977955553.html

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политика, россия, артем жога, владимир путин, григорий гуров, совет федерации рф