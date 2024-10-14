https://ria.ru/20241014/peterburg-1978020696.html

Поляков испугала идея экс-главы польского генштаба ударить по Петербургу

Поляков испугала идея экс-главы польского генштаба ударить по Петербургу - РИА Новости, 14.10.2024

Поляков испугала идея экс-главы польского генштаба ударить по Петербургу

Идея бывшего главы генерального штаба польской армии Раймунда Анджейчака ударить по Санкт-Петербургу пугает поляков, заявил автор и ведущий онлайн-программы... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T19:01

2024-10-14T19:01

2024-10-14T19:01

россия

польша

санкт-петербург

владимир путин

такер карлсон

дмитрий медведев

нато

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ВАРШАВА, 14 окт – РИА Новости. Идея бывшего главы генерального штаба польской армии Раймунда Анджейчака ударить по Санкт-Петербургу пугает поляков, заявил автор и ведущий онлайн-программы "Реальная история" Петр Зихович. Как сообщили ранее польские СМИ, экс-начальник генштаба ВС Польши Анджейчак заявил о том, что если Россия нападет на прибалтийские страны, то Запад ответит атакой на Санкт-Петербург. При этом президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова Анджейчака, призвал "не будить зверя". "У поляков оно (так называемое предложение Анджейчака - ред.) вызвало страх... Я боюсь такого сценария, что если бы действительно было так, как сказал генерал Анджейчак", - сказал Зихович. Захович предположил, что в ответ Россия может нанести ядерный удар по Варшаве и другим польским городам. "А затем мы просим НАТО спасти то, что от нас осталось… Не следует принимать поспешных решений и забегать вперед. Мы не должны воевать с Россией, полагая, что все последуют за нами", - добавил он. Эксперт Марек Будзиш из геополитического аналитического центра Strategy&Future, принимавший участие в эфире, в свою очередь, обратил внимание на проблему военного потенциала Польши. "На мой взгляд, это вообще проблема польской элиты - они хотят проводить политику с позиции силы, но у нас нет потенциала реально проводить такую политику", - сказал он. Нападение Польши на Россию будет встречено российским ответом, отметил аналитик. По его словам, такой эскалационный шаг был бы несовместим с американской стратегией в отношении России. Эксперт также предположил, что в американских кабинетах возникает вопрос, можно ли вообще доверять полякам из-за подобных заявлений.

https://ria.ru/20241013/medvedev-1977820287.html

https://ria.ru/20240504/polsha-1943826517.html

https://ria.ru/20241014/polsha-1977966312.html

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россия, польша, санкт-петербург, владимир путин, такер карлсон, дмитрий медведев, нато