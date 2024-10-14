https://ria.ru/20241014/peterburg-1977886459.html

В Петербурге выявили рекордсмена по числу нарушений ПДД за год

В Петербурге выявили рекордсмена по числу нарушений ПДД за год - РИА Новости, 14.10.2024

В Петербурге выявили рекордсмена по числу нарушений ПДД за год

Сотрудники ГАИ в Санкт-Петербурге во время специализированной проверки водителей автомобилей с иностранными номерами выявили "рекордсмена", который за год... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T08:53

2024-10-14T08:53

2024-10-14T10:30

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Сотрудники ГАИ в Санкт-Петербурге во время специализированной проверки водителей автомобилей с иностранными номерами выявили "рекордсмена", который за год нарушил правила дорожного движения почти полторы тысячи раз, он сообщила пресс-служба регионального главка МВД. "Рекордсменом среди остановленных автомобилей стал BMW третьей серии, зарегистрированный в ближнем зарубежье. Было установлено, что его владелец за год 1453 раза нарушил ПДД, "насобирав" штрафов на 363 тысячи рублей", — говорится в релизе.Машину изъяли, а водителя доставили в военкомат, где его поставили на воинский учет, добавили в ведомстве. Всего за время рейда сотрудники ГАИ проверили примерно полторы тысячи автомобилей с иностранными госномерами, на счету водителей которых оказалось около 2,3 тысячи административных правонарушений. "Большинство остановленных водителей — граждане ближнего зарубежья и прибалтийских республик. Инспекторы лично вручили автолюбителям так называемые письма счастья, размер штрафов по которым превысил в общей сложности 4,7 миллиона рублей", — добавили в главке. Там отметили, что за наиболее серьезные нарушения изъяли 91 автомобиль, 20 машин передадут в таможенные органы из-зя нарушения процедуры временного ввоза. Кроме того, полицейские выявили и нарушения миграционного законодательства, за которые более 100 человек привлекли к административной ответственности.

https://ria.ru/20240905/prava-1748071909.html

https://ria.ru/20240329/ekzamen-1936511518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург