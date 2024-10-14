В Петербурге выявили рекордсмена по числу нарушений ПДД за год
В Петербурге водитель-иностранец на BMW нарушил ПДД 1453 раза за год
Автомобиль полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Сотрудники ГАИ в Санкт-Петербурге во время специализированной проверки водителей автомобилей с иностранными номерами выявили "рекордсмена", который за год нарушил правила дорожного движения почти полторы тысячи раз, он сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
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"Рекордсменом среди остановленных автомобилей стал BMW третьей серии, зарегистрированный в ближнем зарубежье. Было установлено, что его владелец за год 1453 раза нарушил ПДД, "насобирав" штрафов на 363 тысячи рублей", — говорится в релизе.
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Машину изъяли, а водителя доставили в военкомат, где его поставили на воинский учет, добавили в ведомстве.
Всего за время рейда сотрудники ГАИ проверили примерно полторы тысячи автомобилей с иностранными госномерами, на счету водителей которых оказалось около 2,3 тысячи административных правонарушений.
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"Большинство остановленных водителей — граждане ближнего зарубежья и прибалтийских республик. Инспекторы лично вручили автолюбителям так называемые письма счастья, размер штрафов по которым превысил в общей сложности 4,7 миллиона рублей", — добавили в главке.
Там отметили, что за наиболее серьезные нарушения изъяли 91 автомобиль, 20 машин передадут в таможенные органы из-зя нарушения процедуры временного ввоза. Кроме того, полицейские выявили и нарушения миграционного законодательства, за которые более 100 человек привлекли к административной ответственности.