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В Петербурге выявили рекордсмена по числу нарушений ПДД за год - РИА Новости, 14.10.2024
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08:53 14.10.2024 (обновлено: 10:30 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/peterburg-1977886459.html
В Петербурге выявили рекордсмена по числу нарушений ПДД за год
В Петербурге выявили рекордсмена по числу нарушений ПДД за год - РИА Новости, 14.10.2024
В Петербурге выявили рекордсмена по числу нарушений ПДД за год
Сотрудники ГАИ в Санкт-Петербурге во время специализированной проверки водителей автомобилей с иностранными номерами выявили "рекордсмена", который за год... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T08:53
2024-10-14T10:30
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Сотрудники ГАИ в Санкт-Петербурге во время специализированной проверки водителей автомобилей с иностранными номерами выявили "рекордсмена", который за год нарушил правила дорожного движения почти полторы тысячи раз, он сообщила пресс-служба регионального главка МВД. "Рекордсменом среди остановленных автомобилей стал BMW третьей серии, зарегистрированный в ближнем зарубежье. Было установлено, что его владелец за год 1453 раза нарушил ПДД, "насобирав" штрафов на 363 тысячи рублей", — говорится в релизе.Машину изъяли, а водителя доставили в военкомат, где его поставили на воинский учет, добавили в ведомстве. Всего за время рейда сотрудники ГАИ проверили примерно полторы тысячи автомобилей с иностранными госномерами, на счету водителей которых оказалось около 2,3 тысячи административных правонарушений. "Большинство остановленных водителей — граждане ближнего зарубежья и прибалтийских республик. Инспекторы лично вручили автолюбителям так называемые письма счастья, размер штрафов по которым превысил в общей сложности 4,7 миллиона рублей", — добавили в главке. Там отметили, что за наиболее серьезные нарушения изъяли 91 автомобиль, 20 машин передадут в таможенные органы из-зя нарушения процедуры временного ввоза. Кроме того, полицейские выявили и нарушения миграционного законодательства, за которые более 100 человек привлекли к административной ответственности.
https://ria.ru/20240905/prava-1748071909.html
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге выявили рекордсмена по числу нарушений ПДД за год

В Петербурге водитель-иностранец на BMW нарушил ПДД 1453 раза за год

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Сотрудники ГАИ в Санкт-Петербурге во время специализированной проверки водителей автомобилей с иностранными номерами выявили "рекордсмена", который за год нарушил правила дорожного движения почти полторы тысячи раз, он сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
«
"Рекордсменом среди остановленных автомобилей стал BMW третьей серии, зарегистрированный в ближнем зарубежье. Было установлено, что его владелец за год 1453 раза нарушил ПДД, "насобирав" штрафов на 363 тысячи рублей", — говорится в релизе.
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Машину изъяли, а водителя доставили в военкомат, где его поставили на воинский учет, добавили в ведомстве.
Всего за время рейда сотрудники ГАИ проверили примерно полторы тысячи автомобилей с иностранными госномерами, на счету водителей которых оказалось около 2,3 тысячи административных правонарушений.
«
"Большинство остановленных водителей — граждане ближнего зарубежья и прибалтийских республик. Инспекторы лично вручили автолюбителям так называемые письма счастья, размер штрафов по которым превысил в общей сложности 4,7 миллиона рублей", — добавили в главке.
Там отметили, что за наиболее серьезные нарушения изъяли 91 автомобиль, 20 машин передадут в таможенные органы из-зя нарушения процедуры временного ввоза. Кроме того, полицейские выявили и нарушения миграционного законодательства, за которые более 100 человек привлекли к административной ответственности.
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