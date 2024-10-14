https://ria.ru/20241014/peskov-1977942889.html
В Кремле назвали БРИКС привлекательным объединением для многих стран
В Кремле назвали БРИКС привлекательным объединением для многих стран - РИА Новости, 14.10.2024
В Кремле назвали БРИКС привлекательным объединением для многих стран
БРИКС - это привлекательное объединение для многих стран, оно предлагает сотрудничество, основанное на взаимном уважении, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:45
2024-10-14T13:45
2024-10-14T13:45
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. БРИКС - это привлекательное объединение для многих стран, оно предлагает сотрудничество, основанное на взаимном уважении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Не то, что боятся БРИКС, но просто БРИКС является весьма и весьма привлекательным объединением для целого ряда государств. Вы знаете, что до сих пор на Западе были такие замкнутые клубы, Семерка (G7), которые всегда были закрыты даже для тех стран, которые уже набрали сил. Это имеется в виду и Китай, имеется в виду Индия. БРИКС - это гораздо более демократичное объединение, которое именно предлагает абсолютно равноправное взаимоуважительное взаимодействие, сотрудничество. И это оно более привлекательно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, почему БРИКС боятся на Западе. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным из них станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241014/putin-1977940003.html
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в мире, россия, китай, индия, дмитрий песков, брикс, g7, саммит брикс
В мире, Россия, Китай, Индия, Дмитрий Песков, БРИКС, G7, Саммит БРИКС
В Кремле назвали БРИКС привлекательным объединением для многих стран
Песков назвал БРИКС привлекательным объединением для многих стран