https://ria.ru/20241014/pelengator-1977960288.html
Экс-гендиректору "Пеленгатора" грозит до десяти лет тюрьмы
Экс-гендиректору "Пеленгатора" грозит до десяти лет тюрьмы - РИА Новости, 14.10.2024
Экс-гендиректору "Пеленгатора" грозит до десяти лет тюрьмы
Бывшему гендиректору АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерию Дрогалину грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в хищении более 100... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T15:08
2024-10-14T15:08
2024-10-14T15:08
происшествия
россия
санкт-петербург
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Бывшему гендиректору АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерию Дрогалину грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в хищении более 100 миллионов рублей на гособоронзаказе, следует из текста статьи Уголовного кодекса РФ. Как сегодня сообщили в ГВСУ СК России, военными следственными органами СК РФ расследуется уголовное дело в отношении бывшего генерального директора АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерия Дрогалина и его подчиненного Александра Богданова, возбужденное по части 4 статьи 159 УК РФ. Данная статья – мошенничество в особо крупном размере – предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, говорится в УК. По данным следствия, в 2015-2017 годах Дрогалин и Богданов, исполняя в рамках гособоронзаказа многомиллионный контракт, с помощью подложных документов о выполнении этапов работ по разработке систем вооружения похитили свыше 100 миллионов рублей, которые распределили между собой. Богданову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Дрогалину - в виде домашнего ареста, заявили в ГВСУ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в августе признал АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" банкротом по заявлению индивидуального предпринимателя Дениса Гринчука, говорится в материалах на сайте суда.
https://ria.ru/20240912/zaderzhanie-1972261684.html
россия
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-гендиректору "Пеленгатора" грозит до десяти лет тюрьмы
Экс-главе "Пеленгатора" Дрогалину грозит до 10 лет тюрьмы по обвинению в хищении
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Бывшему гендиректору АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерию Дрогалину грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в хищении более 100 миллионов рублей на гособоронзаказе, следует из текста статьи Уголовного кодекса РФ.
Как сегодня сообщили в ГВСУ СК
России, военными следственными органами СК РФ расследуется уголовное дело в отношении бывшего генерального директора АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерия Дрогалина и его подчиненного Александра Богданова, возбужденное по части 4 статьи 159 УК РФ.
Данная статья – мошенничество в особо крупном размере – предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, говорится в УК.
По данным следствия, в 2015-2017 годах Дрогалин и Богданов, исполняя в рамках гособоронзаказа многомиллионный контракт, с помощью подложных документов о выполнении этапов работ по разработке систем вооружения похитили свыше 100 миллионов рублей, которые распределили между собой. Богданову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Дрогалину - в виде домашнего ареста, заявили в ГВСУ.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
в августе признал АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" банкротом по заявлению индивидуального предпринимателя Дениса Гринчука, говорится в материалах на сайте суда.