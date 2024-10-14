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Экс-гендиректору "Пеленгатора" грозит до десяти лет тюрьмы - РИА Новости, 14.10.2024
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15:08 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/pelengator-1977960288.html
Экс-гендиректору "Пеленгатора" грозит до десяти лет тюрьмы
Экс-гендиректору "Пеленгатора" грозит до десяти лет тюрьмы - РИА Новости, 14.10.2024
Экс-гендиректору "Пеленгатора" грозит до десяти лет тюрьмы
Бывшему гендиректору АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерию Дрогалину грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в хищении более 100... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T15:08
2024-10-14T15:08
происшествия
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санкт-петербург
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Бывшему гендиректору АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерию Дрогалину грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в хищении более 100 миллионов рублей на гособоронзаказе, следует из текста статьи Уголовного кодекса РФ. Как сегодня сообщили в ГВСУ СК России, военными следственными органами СК РФ расследуется уголовное дело в отношении бывшего генерального директора АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерия Дрогалина и его подчиненного Александра Богданова, возбужденное по части 4 статьи 159 УК РФ. Данная статья – мошенничество в особо крупном размере – предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, говорится в УК. По данным следствия, в 2015-2017 годах Дрогалин и Богданов, исполняя в рамках гособоронзаказа многомиллионный контракт, с помощью подложных документов о выполнении этапов работ по разработке систем вооружения похитили свыше 100 миллионов рублей, которые распределили между собой. Богданову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Дрогалину - в виде домашнего ареста, заявили в ГВСУ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в августе признал АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" банкротом по заявлению индивидуального предпринимателя Дениса Гринчука, говорится в материалах на сайте суда.
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происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-гендиректору "Пеленгатора" грозит до десяти лет тюрьмы

Экс-главе "Пеленгатора" Дрогалину грозит до 10 лет тюрьмы по обвинению в хищении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Бывшему гендиректору АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерию Дрогалину грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в хищении более 100 миллионов рублей на гособоронзаказе, следует из текста статьи Уголовного кодекса РФ.
Как сегодня сообщили в ГВСУ СК России, военными следственными органами СК РФ расследуется уголовное дело в отношении бывшего генерального директора АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерия Дрогалина и его подчиненного Александра Богданова, возбужденное по части 4 статьи 159 УК РФ.
Данная статья – мошенничество в особо крупном размере – предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, говорится в УК.
По данным следствия, в 2015-2017 годах Дрогалин и Богданов, исполняя в рамках гособоронзаказа многомиллионный контракт, с помощью подложных документов о выполнении этапов работ по разработке систем вооружения похитили свыше 100 миллионов рублей, которые распределили между собой. Богданову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Дрогалину - в виде домашнего ареста, заявили в ГВСУ.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в августе признал АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" банкротом по заявлению индивидуального предпринимателя Дениса Гринчука, говорится в материалах на сайте суда.
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ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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