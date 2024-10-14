https://ria.ru/20241014/pelengator-1977960288.html

Экс-гендиректору "Пеленгатора" грозит до десяти лет тюрьмы

Экс-гендиректору "Пеленгатора" грозит до десяти лет тюрьмы - РИА Новости, 14.10.2024

Экс-гендиректору "Пеленгатора" грозит до десяти лет тюрьмы

Бывшему гендиректору АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерию Дрогалину грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в хищении более 100... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T15:08

2024-10-14T15:08

2024-10-14T15:08

происшествия

россия

санкт-петербург

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Бывшему гендиректору АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерию Дрогалину грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в хищении более 100 миллионов рублей на гособоронзаказе, следует из текста статьи Уголовного кодекса РФ. Как сегодня сообщили в ГВСУ СК России, военными следственными органами СК РФ расследуется уголовное дело в отношении бывшего генерального директора АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерия Дрогалина и его подчиненного Александра Богданова, возбужденное по части 4 статьи 159 УК РФ. Данная статья – мошенничество в особо крупном размере – предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, говорится в УК. По данным следствия, в 2015-2017 годах Дрогалин и Богданов, исполняя в рамках гособоронзаказа многомиллионный контракт, с помощью подложных документов о выполнении этапов работ по разработке систем вооружения похитили свыше 100 миллионов рублей, которые распределили между собой. Богданову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Дрогалину - в виде домашнего ареста, заявили в ГВСУ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в августе признал АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" банкротом по заявлению индивидуального предпринимателя Дениса Гринчука, говорится в материалах на сайте суда.

https://ria.ru/20240912/zaderzhanie-1972261684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)