Рейтинг@Mail.ru
Режиссер прокомментировал обрушение декораций на съемках "Василия Теркина" - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/obrushenie-1977917744.html
Режиссер прокомментировал обрушение декораций на съемках "Василия Теркина"
Режиссер прокомментировал обрушение декораций на съемках "Василия Теркина" - РИА Новости, 14.10.2024
Режиссер прокомментировал обрушение декораций на съемках "Василия Теркина"
Съемки фильма "Василий Теркин" не приостанавливались после обрушения декораций в Ленинградской области, сообщил РИА Новости режиссер картины Карен Геворкян. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T11:55
2024-10-14T11:55
лужский район
ленинградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148989/66/1489896685_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_6661faab6019ac70993fb829ebc10463.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Съемки фильма "Василий Теркин" не приостанавливались после обрушения декораций в Ленинградской области, сообщил РИА Новости режиссер картины Карен Геворкян. Ранее источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что инцидент произошел в Лужском районе Ленинградской области в воскресенье. На съемках фильма не выдержал и обрушился пол деревянной платформы под массовкой. Медицинская помощь была оказана 23 людям, среди них 9 - несовершеннолетние, госпитализирована женщина в состоянии средней тяжести. СК РФ сообщил, что возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. "Нет, мы не приостанавливали съемки. Мы идем дальше, никаких приостановок, мы работаем и будем работать. Ничего критического не произошло", - сказал режиссер. Он добавил, что съемки фильма находятся на финишной прямой. По его словам, участок деревянной платформы рухнул во время съемки последней сцены, когда на нем находилось порядка 20 человек, в том числе съемочная группа и он сам. Геворкян отметил, что за день до этого на декорации находилось около 300 человек из массовки и "никаких неожиданностей не было". Кроме того, режиссер не высказал претензий в отношении декораторов и подчеркнул, что "все работало практически полтора дня до последнего кадра".
https://ria.ru/20241013/obrushenie-1977856100.html
лужский район
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148989/66/1489896685_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_55ec7d951ac7f036b7824e8f4134166e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лужский район, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, новости культуры
Лужский район, Ленинградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Новости культуры
Режиссер прокомментировал обрушение декораций на съемках "Василия Теркина"

Геворкян: съемки "Василия Теркина" не приостанавливались после ЧП с декорациями

© РИА Новости / Владимир ПесняКинопленка
Кинопленка - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Кинопленка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Съемки фильма "Василий Теркин" не приостанавливались после обрушения декораций в Ленинградской области, сообщил РИА Новости режиссер картины Карен Геворкян.
Ранее источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что инцидент произошел в Лужском районе Ленинградской области в воскресенье. На съемках фильма не выдержал и обрушился пол деревянной платформы под массовкой. Медицинская помощь была оказана 23 людям, среди них 9 - несовершеннолетние, госпитализирована женщина в состоянии средней тяжести. СК РФ сообщил, что возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
«
"Нет, мы не приостанавливали съемки. Мы идем дальше, никаких приостановок, мы работаем и будем работать. Ничего критического не произошло", - сказал режиссер.
Он добавил, что съемки фильма находятся на финишной прямой. По его словам, участок деревянной платформы рухнул во время съемки последней сцены, когда на нем находилось порядка 20 человек, в том числе съемочная группа и он сам. Геворкян отметил, что за день до этого на декорации находилось около 300 человек из массовки и "никаких неожиданностей не было".
Кроме того, режиссер не высказал претензий в отношении декораторов и подчеркнул, что "все работало практически полтора дня до последнего кадра".
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
СМИ сообщили о пострадавших на съемках "Василия Теркина" детях
13 октября, 20:12
 
Лужский районЛенинградская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала