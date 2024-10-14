https://ria.ru/20241014/obrushenie-1977917744.html
Режиссер прокомментировал обрушение декораций на съемках "Василия Теркина"
Режиссер прокомментировал обрушение декораций на съемках "Василия Теркина" - РИА Новости, 14.10.2024
Режиссер прокомментировал обрушение декораций на съемках "Василия Теркина"
Съемки фильма "Василий Теркин" не приостанавливались после обрушения декораций в Ленинградской области, сообщил РИА Новости режиссер картины Карен Геворкян. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T11:55
2024-10-14T11:55
2024-10-14T11:55
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Съемки фильма "Василий Теркин" не приостанавливались после обрушения декораций в Ленинградской области, сообщил РИА Новости режиссер картины Карен Геворкян. Ранее источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что инцидент произошел в Лужском районе Ленинградской области в воскресенье. На съемках фильма не выдержал и обрушился пол деревянной платформы под массовкой. Медицинская помощь была оказана 23 людям, среди них 9 - несовершеннолетние, госпитализирована женщина в состоянии средней тяжести. СК РФ сообщил, что возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. "Нет, мы не приостанавливали съемки. Мы идем дальше, никаких приостановок, мы работаем и будем работать. Ничего критического не произошло", - сказал режиссер. Он добавил, что съемки фильма находятся на финишной прямой. По его словам, участок деревянной платформы рухнул во время съемки последней сцены, когда на нем находилось порядка 20 человек, в том числе съемочная группа и он сам. Геворкян отметил, что за день до этого на декорации находилось около 300 человек из массовки и "никаких неожиданностей не было". Кроме того, режиссер не высказал претензий в отношении декораторов и подчеркнул, что "все работало практически полтора дня до последнего кадра".
https://ria.ru/20241013/obrushenie-1977856100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лужский район, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, новости культуры
Лужский район, Ленинградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Новости культуры
Режиссер прокомментировал обрушение декораций на съемках "Василия Теркина"
Геворкян: съемки "Василия Теркина" не приостанавливались после ЧП с декорациями
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Съемки фильма "Василий Теркин" не приостанавливались после обрушения декораций в Ленинградской области, сообщил РИА Новости режиссер картины Карен Геворкян.
Ранее источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что инцидент произошел в Лужском районе Ленинградской области в воскресенье. На съемках фильма не выдержал и обрушился пол деревянной платформы под массовкой. Медицинская помощь была оказана 23 людям, среди них 9 - несовершеннолетние, госпитализирована женщина в состоянии средней тяжести. СК РФ сообщил, что возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
«
"Нет, мы не приостанавливали съемки. Мы идем дальше, никаких приостановок, мы работаем и будем работать. Ничего критического не произошло", - сказал режиссер.
Он добавил, что съемки фильма находятся на финишной прямой. По его словам, участок деревянной платформы рухнул во время съемки последней сцены, когда на нем находилось порядка 20 человек, в том числе съемочная группа и он сам. Геворкян отметил, что за день до этого на декорации находилось около 300 человек из массовки и "никаких неожиданностей не было".
Кроме того, режиссер не высказал претензий в отношении декораторов и подчеркнул, что "все работало практически полтора дня до последнего кадра".