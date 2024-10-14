https://ria.ru/20241014/obrushenie-1977917744.html

Режиссер прокомментировал обрушение декораций на съемках "Василия Теркина"

Режиссер прокомментировал обрушение декораций на съемках "Василия Теркина" - РИА Новости, 14.10.2024

Режиссер прокомментировал обрушение декораций на съемках "Василия Теркина"

Съемки фильма "Василий Теркин" не приостанавливались после обрушения декораций в Ленинградской области, сообщил РИА Новости режиссер картины Карен Геворкян. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T11:55

2024-10-14T11:55

2024-10-14T11:55

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Съемки фильма "Василий Теркин" не приостанавливались после обрушения декораций в Ленинградской области, сообщил РИА Новости режиссер картины Карен Геворкян. Ранее источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что инцидент произошел в Лужском районе Ленинградской области в воскресенье. На съемках фильма не выдержал и обрушился пол деревянной платформы под массовкой. Медицинская помощь была оказана 23 людям, среди них 9 - несовершеннолетние, госпитализирована женщина в состоянии средней тяжести. СК РФ сообщил, что возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. "Нет, мы не приостанавливали съемки. Мы идем дальше, никаких приостановок, мы работаем и будем работать. Ничего критического не произошло", - сказал режиссер. Он добавил, что съемки фильма находятся на финишной прямой. По его словам, участок деревянной платформы рухнул во время съемки последней сцены, когда на нем находилось порядка 20 человек, в том числе съемочная группа и он сам. Геворкян отметил, что за день до этого на декорации находилось около 300 человек из массовки и "никаких неожиданностей не было". Кроме того, режиссер не высказал претензий в отношении декораторов и подчеркнул, что "все работало практически полтора дня до последнего кадра".

https://ria.ru/20241013/obrushenie-1977856100.html

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Ольга Фомченкова

лужский район, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, новости культуры