https://ria.ru/20241014/nakoplenie-1977874225.html

Опрос показал рост числа россиян, копящих "на черный день"

Опрос показал рост числа россиян, копящих "на черный день" - РИА Новости, 14.10.2024

Опрос показал рост числа россиян, копящих "на черный день"

Доля россиян, которые формируют финансовую подушку безопасности, в этом году выросла до 49% с 42% годом ранее, а вот тех, кто откладывает на пенсию, стало... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T04:08

2024-10-14T04:08

2024-10-14T05:55

anderida financial group

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Доля россиян, которые формируют финансовую подушку безопасности, в этом году выросла до 49% с 42% годом ранее, а вот тех, кто откладывает на пенсию, стало меньше, рассказали РИА Новости в компании по управлению активами Anderida Financial Group."Самая популярная цель накоплений — "на всякий случай, про запас", то есть мы говорим о формировании классической подушки безопасности. На нее приходится около 49%", — говорится в исследовании. Годом ранее с этой целью копили лишь 42%. Каждый пятый опрошенный сообщил, что главной целью сбережений является обеспечение себя в старости. На это побуждает желание сохранить прежний уровень жизни, а также то, что россияне перестают рассчитывать на помощь детей, отмечают аналитики. Однако год назад на старость копили четверть опрошенных.Еще 18%, как и годом ранее, делают сбережения на дорогостоящую покупку — автомобиль, первоначальный взнос по ипотеке, крупная бытовая техника.Примерно каждый одиннадцатый (9%) делает сбережения для оплаты образования детей, еще 4% назвали другие причины.

https://ria.ru/20241014/blagopoluchie-1977865847.html

https://ria.ru/20240621/lgoty-1954459029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

anderida financial group