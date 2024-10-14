https://ria.ru/20241014/nakoplenie-1977874225.html
Опрос показал рост числа россиян, копящих "на черный день"
Опрос показал рост числа россиян, копящих "на черный день" - РИА Новости, 14.10.2024
Опрос показал рост числа россиян, копящих "на черный день"
Доля россиян, которые формируют финансовую подушку безопасности, в этом году выросла до 49% с 42% годом ранее, а вот тех, кто откладывает на пенсию, стало... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T04:08
2024-10-14T04:08
2024-10-14T05:55
anderida financial group
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Доля россиян, которые формируют финансовую подушку безопасности, в этом году выросла до 49% с 42% годом ранее, а вот тех, кто откладывает на пенсию, стало меньше, рассказали РИА Новости в компании по управлению активами Anderida Financial Group."Самая популярная цель накоплений — "на всякий случай, про запас", то есть мы говорим о формировании классической подушки безопасности. На нее приходится около 49%", — говорится в исследовании. Годом ранее с этой целью копили лишь 42%. Каждый пятый опрошенный сообщил, что главной целью сбережений является обеспечение себя в старости. На это побуждает желание сохранить прежний уровень жизни, а также то, что россияне перестают рассчитывать на помощь детей, отмечают аналитики. Однако год назад на старость копили четверть опрошенных.Еще 18%, как и годом ранее, делают сбережения на дорогостоящую покупку — автомобиль, первоначальный взнос по ипотеке, крупная бытовая техника.Примерно каждый одиннадцатый (9%) делает сбережения для оплаты образования детей, еще 4% назвали другие причины.
https://ria.ru/20241014/blagopoluchie-1977865847.html
https://ria.ru/20240621/lgoty-1954459029.html
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anderida financial group
Опрос показал рост числа россиян, копящих "на черный день"
Anderida Financial Group: почти половина россиян сегодня копит "на черный день"
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Доля россиян, которые формируют финансовую подушку безопасности, в этом году выросла до 49% с 42% годом ранее, а вот тех, кто откладывает на пенсию, стало меньше, рассказали РИА Новости в компании по управлению активами Anderida Financial Group.
"Самая популярная цель накоплений — "на всякий случай, про запас", то есть мы говорим о формировании классической подушки безопасности. На нее приходится около 49%", — говорится в исследовании. Годом ранее с этой целью копили лишь 42%.
Каждый пятый опрошенный сообщил, что главной целью сбережений является обеспечение себя в старости. На это побуждает желание сохранить прежний уровень жизни, а также то, что россияне перестают рассчитывать на помощь детей, отмечают аналитики. Однако год назад на старость копили четверть опрошенных.
Еще 18%, как и годом ранее, делают сбережения на дорогостоящую покупку — автомобиль, первоначальный взнос по ипотеке, крупная бытовая техника.
Примерно каждый одиннадцатый (9%) делает сбережения для оплаты образования детей, еще 4% назвали другие причины.