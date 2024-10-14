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Прокурор запросил 20 лет колонии для главы банка БКФ Миримской - РИА Новости, 14.10.2024
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21:14 14.10.2024 (обновлено: 21:15 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/mirimskaya--1978034790.html
Прокурор запросил 20 лет колонии для главы банка БКФ Миримской
Прокурор запросил 20 лет колонии для главы банка БКФ Миримской - РИА Новости, 14.10.2024
Прокурор запросил 20 лет колонии для главы банка БКФ Миримской
Прокурор потребовал 20 лет колонии и штраф 500 миллионов рублей для главы банка БКФ Ольге Миримской за попытку подкупить судей и следователя, сообщили РИА... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T21:14
2024-10-14T21:15
москва
россия
ольга миримская
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Прокурор потребовал 20 лет колонии и штраф 500 миллионов рублей для главы банка БКФ Ольге Миримской за попытку подкупить судей и следователя, сообщили РИА Новости в Измайловском суде Москвы. "В ходе прений сторон прокурор попросил назначить Миримской наказание в виде 20 лет лишения свободы и штраф в размере 500 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства. Для второго подсудимого экс-следователя СКР Юрия Носова прокурор просит 13 лет колонии со штрафом в 111 млн рублей. Ранее суд приговорил к 3 годам колонии Ивана Кибальчича, который предложил свои услуги для передачи взятки, но в итоге оказался мошенником. Миримскую обвиняют в даче взяток автомобилями следователю Юрию Носову, а также в трех эпизодах покушения на дачу взятки на общую сумму на 1,8 млн долларов судьям Пресненского суда Москвы и Девятого апелляционного арбитражного суда. Свою вину она отрицает. Миримская является основателем компании "Русский продукт" – крупного производителя продуктов (овсяные каши "Геркулес", кисели, компоты, суповые смеси и так далее). В 2015 году Forbes поставил ее на 22-е место в списке богатейших женщин России с состоянием в 100 миллионов долларов.
https://ria.ru/20241004/prokuror-1976440555.html
https://ria.ru/20241014/pelengator-1977960288.html
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москва, россия, ольга миримская, происшествия
Москва, Россия, Ольга Миримская, Происшествия
Прокурор запросил 20 лет колонии для главы банка БКФ Миримской

Прокурор запросил 20 лет колонии и штраф 500 млн рублей для главы БКФ Миримской

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции МосквыГлава банка БКФ Ольга Миримская в Бассманном районном суде Москвы
Глава банка БКФ Ольга Миримская в Бассманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
Глава банка БКФ Ольга Миримская в Бассманном районном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Прокурор потребовал 20 лет колонии и штраф 500 миллионов рублей для главы банка БКФ Ольге Миримской за попытку подкупить судей и следователя, сообщили РИА Новости в Измайловском суде Москвы.
"В ходе прений сторон прокурор попросил назначить Миримской наказание в виде 20 лет лишения свободы и штраф в размере 500 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
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Для второго подсудимого экс-следователя СКР Юрия Носова прокурор просит 13 лет колонии со штрафом в 111 млн рублей.
Ранее суд приговорил к 3 годам колонии Ивана Кибальчича, который предложил свои услуги для передачи взятки, но в итоге оказался мошенником.
Миримскую обвиняют в даче взяток автомобилями следователю Юрию Носову, а также в трех эпизодах покушения на дачу взятки на общую сумму на 1,8 млн долларов судьям Пресненского суда Москвы и Девятого апелляционного арбитражного суда. Свою вину она отрицает.
Миримская является основателем компании "Русский продукт" – крупного производителя продуктов (овсяные каши "Геркулес", кисели, компоты, суповые смеси и так далее). В 2015 году Forbes поставил ее на 22-е место в списке богатейших женщин России с состоянием в 100 миллионов долларов.
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