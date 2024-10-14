https://ria.ru/20241014/mina-1978042958.html

ВСУ разбросали мины "Лепесток" в Белгородском районе, взорвалось авто

ВСУ разбросали мины "Лепесток" в Белгородском районе, взорвалось авто - РИА Новости, 14.10.2024

ВСУ разбросали мины "Лепесток" в Белгородском районе, взорвалось авто

Украинские военные в Белгородской области с дрона раскидали противопехотные мины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T22:58

2024-10-14T22:58

2024-10-14T23:30

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Украинские военные в Белгородской области с дрона раскидали противопехотные мины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгородском районе ВСУ с помощью беспилотника разбросали мины "Лепесток". В районе села Красный Октябрь движущийся легковой автомобиль подорвался на мине. К счастью, никто не пострадал", — написал он.Оперативные службы перекрыли участок дороги от окраины Красного Октября в направлении села Чайки.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Местность минируется дистанционно. Это практически точная копия американской мины BLU-43/B (Dragontooth).В Белгородской, Курской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html

белгородская область

белгородский район

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков