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ВСУ разбросали мины "Лепесток" в Белгородском районе, взорвалось авто - РИА Новости, 14.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:58 14.10.2024 (обновлено: 23:30 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/mina-1978042958.html
ВСУ разбросали мины "Лепесток" в Белгородском районе, взорвалось авто
ВСУ разбросали мины "Лепесток" в Белгородском районе, взорвалось авто - РИА Новости, 14.10.2024
ВСУ разбросали мины "Лепесток" в Белгородском районе, взорвалось авто
Украинские военные в Белгородской области с дрона раскидали противопехотные мины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T22:58
2024-10-14T23:30
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Украинские военные в Белгородской области с дрона раскидали противопехотные мины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгородском районе ВСУ с помощью беспилотника разбросали мины "Лепесток". В районе села Красный Октябрь движущийся легковой автомобиль подорвался на мине. К счастью, никто не пострадал", — написал он.Оперативные службы перекрыли участок дороги от окраины Красного Октября в направлении села Чайки.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Местность минируется дистанционно. Это практически точная копия американской мины BLU-43/B (Dragontooth).В Белгородской, Курской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html
белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ разбросали мины "Лепесток" в Белгородском районе, взорвалось авто

Гладков: в Белгородской области машина подорвалась на мине "Лепесток" ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Украинские военные в Белгородской области с дрона раскидали противопехотные мины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Белгородском районе ВСУ с помощью беспилотника разбросали мины "Лепесток". В районе села Красный Октябрь движущийся легковой автомобиль подорвался на мине. К счастью, никто не пострадал", — написал он.
Оперативные службы перекрыли участок дороги от окраины Красного Октября в направлении села Чайки.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Местность минируется дистанционно. Это практически точная копия американской мины BLU-43/B (Dragontooth).
В Белгородской, Курской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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