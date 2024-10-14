https://ria.ru/20241014/mina-1978042958.html
ВСУ разбросали мины "Лепесток" в Белгородском районе, взорвалось авто
ВСУ разбросали мины "Лепесток" в Белгородском районе, взорвалось авто - РИА Новости, 14.10.2024
ВСУ разбросали мины "Лепесток" в Белгородском районе, взорвалось авто
Украинские военные в Белгородской области с дрона раскидали противопехотные мины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T22:58
2024-10-14T22:58
2024-10-14T23:30
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899300945_0:163:1633:1082_1920x0_80_0_0_48de449c32ec8dbb7899f120581e55f3.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Украинские военные в Белгородской области с дрона раскидали противопехотные мины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгородском районе ВСУ с помощью беспилотника разбросали мины "Лепесток". В районе села Красный Октябрь движущийся легковой автомобиль подорвался на мине. К счастью, никто не пострадал", — написал он.Оперативные службы перекрыли участок дороги от окраины Красного Октября в направлении села Чайки.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Местность минируется дистанционно. Это практически точная копия американской мины BLU-43/B (Dragontooth).В Белгородской, Курской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899300945_185:0:1757:1179_1920x0_80_0_0_f64c34fa6a650d7cac0f6b5bf5ef38b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ разбросали мины "Лепесток" в Белгородском районе, взорвалось авто
Гладков: в Белгородской области машина подорвалась на мине "Лепесток" ВСУ