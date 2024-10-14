Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге не поддержали проект о запрете мигрантам работать в транспорте - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:57 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/migranty-1978020161.html
В Петербурге не поддержали проект о запрете мигрантам работать в транспорте
В Петербурге не поддержали проект о запрете мигрантам работать в транспорте - РИА Новости, 14.10.2024
В Петербурге не поддержали проект о запрете мигрантам работать в транспорте
Постоянная комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры парламента Санкт-Петербурга не поддержала федеральный законопроект, предполагающий, в... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T18:57
2024-10-14T18:57
санкт-петербург
россия
госдума рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147348/28/1473482804_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_a5312369d9d66d21519ba9b047dd193e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Постоянная комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры парламента Санкт-Петербурга не поддержала федеральный законопроект, предполагающий, в частности, запретить мигрантам работать в транспортной сфере, сообщила пресс-служба заксобрания. "На заседании был рассмотрен проект федерального закона, ограничивающий право мигрантов работать в отдельных отраслях, в том числе, транспортной. Члены комиссии его не поддержали, аргументируя свою позицию тем, что подобный запрет нарушит работу городских предприятий и организаций, где число сотрудников-мигрантов составляет значительный процент", – говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе городского парламента, речь идет о проекте закона, предполагающего внесение изменений в статью 14 федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" в части введения ограничения на занятие определенными видами деятельности. Согласно информации на сайте Госдумы РФ, этот законопроект включен в примерную программу нижней палаты российского парламента на ноябрь 2024 года.
https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147348/28/1473482804_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_759f11ec99ef48cca6fdce66b03e0d7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, госдума рф, происшествия
Санкт-Петербург, Россия, Госдума РФ, Происшествия
В Петербурге не поддержали проект о запрете мигрантам работать в транспорте

Депутаты в Петербурге отказались запретить мигрантам работать в транспорте

© Fotolia / Dmitry VereshchaginТакси на улице в Санкт-Петербурге
Такси на улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Fotolia / Dmitry Vereshchagin
Такси на улице в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Постоянная комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры парламента Санкт-Петербурга не поддержала федеральный законопроект, предполагающий, в частности, запретить мигрантам работать в транспортной сфере, сообщила пресс-служба заксобрания.
"На заседании был рассмотрен проект федерального закона, ограничивающий право мигрантов работать в отдельных отраслях, в том числе, транспортной. Члены комиссии его не поддержали, аргументируя свою позицию тем, что подобный запрет нарушит работу городских предприятий и организаций, где число сотрудников-мигрантов составляет значительный процент", – говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе городского парламента, речь идет о проекте закона, предполагающего внесение изменений в статью 14 федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" в части введения ограничения на занятие определенными видами деятельности.
Согласно информации на сайте Госдумы РФ, этот законопроект включен в примерную программу нижней палаты российского парламента на ноябрь 2024 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
России нужны новые мигранты
10 августа, 08:00
 
Санкт-ПетербургРоссияГосдума РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала