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В Петербурге не поддержали проект о запрете мигрантам работать в транспорте

В Петербурге не поддержали проект о запрете мигрантам работать в транспорте - РИА Новости, 14.10.2024

В Петербурге не поддержали проект о запрете мигрантам работать в транспорте

Постоянная комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры парламента Санкт-Петербурга не поддержала федеральный законопроект, предполагающий, в... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T18:57

2024-10-14T18:57

2024-10-14T18:57

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Постоянная комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры парламента Санкт-Петербурга не поддержала федеральный законопроект, предполагающий, в частности, запретить мигрантам работать в транспортной сфере, сообщила пресс-служба заксобрания. "На заседании был рассмотрен проект федерального закона, ограничивающий право мигрантов работать в отдельных отраслях, в том числе, транспортной. Члены комиссии его не поддержали, аргументируя свою позицию тем, что подобный запрет нарушит работу городских предприятий и организаций, где число сотрудников-мигрантов составляет значительный процент", – говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе городского парламента, речь идет о проекте закона, предполагающего внесение изменений в статью 14 федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" в части введения ограничения на занятие определенными видами деятельности. Согласно информации на сайте Госдумы РФ, этот законопроект включен в примерную программу нижней палаты российского парламента на ноябрь 2024 года.

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санкт-петербург, россия, госдума рф, происшествия