https://ria.ru/20241014/migranty-1977843385.html

Россия боролась с недругами и получила счет от друзей

Россия боролась с недругами и получила счет от друзей - РИА Новости, 14.10.2024

Россия боролась с недругами и получила счет от друзей

Уполномоченный по правам человека Таджикистана Умед Бобозода направил запрос на имя российской коллеги Татьяны Москальковой и призвал взять под контроль... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T08:00

2024-10-14T08:00

2024-10-14T08:01

аналитика

общество

россия

таджикистан

киргизия

лев толстой (писатель)

татьяна москалькова

махатма ганди

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Уполномоченный по правам человека Таджикистана Умед Бобозода направил запрос на имя российской коллеги Татьяны Москальковой и призвал взять под контроль ситуацию с соблюдением прав таджиков в России. По его словам, из СМИ и соцсетей стало известно, что в РФ сейчас проверяется легальность документов трудовых мигрантов (а это плохо? — Прим. ред.), при этом на некоторых видео, как утверждает Бобозода, сотрудники правоохранительных органов используют жесткие методы обращения с мигрантами, включая применение силы.Интересно, что за несколько дней до этого премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, выступая на заседании таджикско-российской межправительственной комиссии, также заявил о росте числа случаев запрета на въезд и депортации граждан республики с формулировкой "обеспечение безопасности", то есть телодвижение г-на Бобозоды было очевидно не спонтанным, а вполне запланированным и целенаправленным.При этом защитник прав и свобод ущемляемых таджикских трудовых мигрантов не начал, а только продолжил правозащитную эстафету, которая стартовала сразу после объявленного российскими властями курса на наведение порядка и законности в сфере трудовой миграции.Например, в июне сего года на заседании Комитета по правам человека СНГ омбудсмен Киргизии Джамиля Джаманбаева попеняла жестокосердным россиянам, что мы по отношению к специалистам из Киргизии нарушаем все заветы Льва Толстого и Махатмы Ганди.В частности, она заявила о необходимости улучшить положение мигрантов, например — обязательно обеспечить бесплатным медицинским обслуживанием не только самих мигрантов в стране пребывания, но и членов их семей. Ну и для полного "пакета" нужно выплачивать за них пенсионные взносы, чтобы ценные специалисты могли потом комфортно проводить старость на российскую пенсию.Кроме того, защитница прав человека предложила пересмотреть российское законодательство, когда, например, "поводами для запрета на въезд в РФ иногда становятся (даже) незначительные нарушения мигрантами правил дорожного движения".Резко возникшая обеспокоенность СНГ-омбудсменов понятна: они и поставлены для того, чтобы блюсти интересы своих национальных диаспор. Однако ни в одном из соответствующих заявлений не было ни слова о том, а что сами власти уважаемых стран трудовой миграции конкретно сделали или планируют сделать для того, чтобы решить многочисленные проблемы, накопившиеся в этой области.А накопилось много чего.В октябре прошлого года глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил: "Учитывая значительные миграционные потоки в нашу страну, вопросам безопасности нужно уделить особое внимание".В начале октября уже этого года Следственный комитет России сообщил, что всего за восемь месяцев 2024-го иностранцами совершено более 26 тысяч преступлений, а по сравнению с тем же периодом прошлого года число тяжких деяний приезжих увеличилось на 12%. Почти втрое возросло число преступлений, совершенных нелегальными мигрантами: с 2880 до 8059. Причем в этом году мигрантами совершено 73 деяния экстремистской направленности (годом ранее — 59).Россия, которую правозащитники из Средней Азии обвиняют в ущемлениях, превышениях и недостаточной щедрости, до недавнего времени демонстрировала по отношению к мигрантам удивительную открытость, мягкость и терпимость, что в итоге было интерпретировано как слабость и повлекло за собой целый вал новых требований.На самом деле требование ко всем иностранным работникам у нас одно — соблюдайте законы России, единые для всех. Все, других требований у нас нет.По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, тема миграции является в России приоритетной в связи с вопросами внутренней, международной и региональной безопасности. И именно поэтому в центре внимания российской власти на данный момент — корректировка законодательства РФ с целью соответствия новым реалиям и вызовам.В частности, в начале октября спикер ГД РФ Вячеслав Володин сообщил, что для рассмотрения в профильные комитеты был отправлен ряд законодательных инициатив по совершенствованию миграционной политики. Законопроектами предлагается:По некоторой информации, также готовятся инициативы по аннулированию вида на жительство и разрешения на временное проживание в России для мигрантов, если они совершили преступления любой степени тяжести (с одновременной депортацией членов их семей), а также о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию семьи.Государственная безопасность России зависит от ситуации как на внешнем, так и на внутреннем фронте, и законодательный прорыв на нем для нас так же важен, как и исполнение соответствующих законов.Ошибаться можно — врать нельзя.К мигрантам и их защитникам это тоже относится.

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https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html

https://ria.ru/20240803/grazhdanstvo-1963733172.html

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, общество, россия, таджикистан, киргизия, лев толстой (писатель), татьяна москалькова, махатма ганди, госдума рф, снг